Tanečník Polunin pocházející z Ukrajiny provokuje v triku s Putinem a štěnětem

Sergej Polunin (32) zveřejnil ve čtvrtek na svém profilu na Instagramu fotografii, která vyvolala bouřlivou diskuzi plnou protichůdných názorů jeho sledovatelů.

Ruský tanečník baletu pocházející z ukrajinského Chersonu má na snímku tričko s obrázkem prezidenta Vladimira Putina držícího štěně a nápisem Everything is Fine. K vlastnímu příspěvku přidal Polunin černé srdíčko.

Podle některých uživatelů se snad musel zbláznit. „Je čas přestat sledovat tento profil. Proč nezůstaneš radši u tance? To ti jde. Styď se za to, že ho podporuješ. Jako talentovaného tanečníka tě miluji, ale tohle mě opravdu zklamalo,“ píše jeden z uživatelů.

„Moc smutné. Zapomněl, kde se narodil a odkud pochází. Idiot. Jdi si ho vyhonit spolu se svým diktátorským kámošem. Ostuda! Opravdu neskutečné. Baví tě provokovat, nebo tě za to Putin platí? Jsi vážně chudák. Na Ukrajině denně umírá spousta dětí a ty jsi vysmátý,“ zní další z komentářů.

Mnoho sledovatelů Polunina naopak podporuje a jeho příspěvek je podle všeho velice potěšil. „Miluji Rusko! Má milovaná země a milovaný prezident! Zlepšil jsi mi celý den, také chci to tričko! Všichni na této fotce jsou nádherní,“ píše další uživatelka.

Sergej Polunin v souvislosti s Vladimirem Putinem provokuje už roky. Ruského prezidenta si na svou hruď nechal vytetovat poprvé na své 29. narozeniny. O pár dní později pak ukrajinský rodák obdržel ruské občanství. „Mám to pro ochranu své energie. Vladimir je anděl. Modlím se za něj,“ vysvětlil tehdy význam netradičního tetování, které mělo podle mnoha názorů podpořit Putina během voleb.

„Jsem rád, že jsem stal Rusem, abych se mohl postavit proti zlu a bezskrupulózním revolucionářům, kteří osnují válku na Ukrajině a v Gruzii a v mnoha dalších zemích“, napsal tanečník na Instagramu v listopadu 2018.

Tanečník Sergej Polunin

V loňském rozhovoru pro iDNES.cz Polunin vysvětlil, proč si náhle nechal z hrudi odstranit tetování, které vyobrazovalo tvář Vladimira Putina. „Na to mám úplně jednoduchou odpověď. Chtěl jsem se zkrátka vrátit k mému ‚čistému sedmnáctiletému já‘,“ řekl v prosinci 2021. Letos v létě však předvedl na sociálních sítích nová tetování. Na ramena má dva portréty ruského prezidenta.

Sergej Polunin se v pubertě přestěhoval spolu s rodiči z Ukrajiny do Londýna. Proslavil se zde už ve svých devatenácti letech tím, že se stal nejmladším sólistou Královského baletu. V roce 2012 oznámil, že s tancem končí a chce se věnovat herectví. Nakonec zamířil do Ruska, kde získal občanství a tančí dál.

Polunin fascinuje svět svým životním příběhem, který režisér Steven Cantor v roce 2016 zachytil v emotivním dokumentárním snímku s názvem The Dancer. Fanoušci milují jeho mimořádné taneční nadání, které prokazuje například v hudebním videoklipu Take Me To Church na hudbu písničkáře Hoziera. Klip natočený Davidem LaChapellem se stal na YouTube hitem.