Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážném focení

  14:00
Bývalá profesionální americká tenistka Serena Williamsová (44) předvedla své křivky a vypracované tělo při novém focení. Rodačka z Michiganu v poslední době zhubla čtrnáct kilogramů a otevřeně promluvila o sebelásce.
Serena Williamsová (18. června 2025)

Serena Williamsová (18. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Serena Williamsová (22. září 2025)
Serena Williamsová předvedla postavu na jachtě (červenec 2025)
Serena Williamsová
Tenistka Serena Williamsová na dovolené
Serena Williamsová ukázala při focení na obálku magazínu svou vypracovanou postavu. Na jedné z fotografií stojí u bazénu v jednodílných plavkách s výřezy.

Sedminásobná wimbledonská šampionka předvedla několik modelů, včetně černých přiléhavých šatů obepínajících tělo. Na jiném snímku se Williamsová objevila v kožené bundě doplněné silonkami a vysokými podpatky.

Serena Williamsová (18. června 2025)
Serena Williamsová (22. září 2025)
Serena Williamsová předvedla postavu na jachtě (červenec 2025)
Serena Williamsová
Williamsová se v srpnu svěřila fanouškům, že s pomocí léku na hubnutí shodila 14 kilogramů. Po narození první dcery Alexis Olympie v roce 2017 měla potíže s návratem na svou původní váhu.

Když se jí nepodařilo shodit poporodní kila přirozenou cestou, obrátila se na lékaře, kteří jí doporučili injekce na hubnutí, mezi něž patří i populární přípravky Ozempic a Mounjaro.

S užíváním týdenních injekcí podle svých slov začala poté, co přestala kojit druhou dceru Adiru River, kterou přivítala na svět v roce 2023.

Serena Williamsová předvedla štíhlé tělo a pekáč buchet v bikinách na jachtě

„Hodně jsem si o tom zjišťovala. Říkala jsem si: Je to zkratka? Jaké jsou výhody? Jaké jsou nevýhody? Opravdu jsem se do toho naplno chtěla ponořit a vše prozkoumat, než do toho půjdu,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People.

Tenistka se v minulosti na Instagramu opakovaně věnovala tématu sebelásky a popsala, jaký má vztah ke svému tělu. „Milovat sám sebe je naprosto zásadní. Zjistila jsem, že si tuto sebelásku musím v různých fázích života připomínat, protože někdy je snadné zapomenout,“ řekla sportovkyně.

Zdůraznila, že i když výrazně zhubla, její sebevědomí zůstává stejné. „Hubnutí nebo pár kilo navíc – ani jedno by nikdy nemělo změnit váš vlastní obraz o sobě. Ženy jsou často posuzovány jen podle vzhledu a velikosti oblečení, které nosí. Ani já nejsem výjimkou. Myslím, že byste měly vždy milovat samy sebe a své tělo. Nezávisle na tom, jakou velikost trička právě nosíte,“ dodala.

Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážném focení

