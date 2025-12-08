Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážném focení

Serena Williamsová ukázala při focení na obálku magazínu svou vypracovanou postavu. Na jedné z fotografií stojí u bazénu v jednodílných plavkách s výřezy.
Sedminásobná wimbledonská šampionka předvedla několik modelů, včetně černých přiléhavých šatů obepínajících tělo. Na jiném snímku se Williamsová objevila v kožené bundě doplněné silonkami a vysokými podpatky.
Williamsová se v srpnu svěřila fanouškům, že s pomocí léku na hubnutí shodila 14 kilogramů. Po narození první dcery Alexis Olympie v roce 2017 měla potíže s návratem na svou původní váhu.
Když se jí nepodařilo shodit poporodní kila přirozenou cestou, obrátila se na lékaře, kteří jí doporučili injekce na hubnutí, mezi něž patří i populární přípravky Ozempic a Mounjaro.
S užíváním týdenních injekcí podle svých slov začala poté, co přestala kojit druhou dceru Adiru River, kterou přivítala na svět v roce 2023.
„Hodně jsem si o tom zjišťovala. Říkala jsem si: Je to zkratka? Jaké jsou výhody? Jaké jsou nevýhody? Opravdu jsem se do toho naplno chtěla ponořit a vše prozkoumat, než do toho půjdu,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People.
Tenistka se v minulosti na Instagramu opakovaně věnovala tématu sebelásky a popsala, jaký má vztah ke svému tělu. „Milovat sám sebe je naprosto zásadní. Zjistila jsem, že si tuto sebelásku musím v různých fázích života připomínat, protože někdy je snadné zapomenout,“ řekla sportovkyně.
Zdůraznila, že i když výrazně zhubla, její sebevědomí zůstává stejné. „Hubnutí nebo pár kilo navíc – ani jedno by nikdy nemělo změnit váš vlastní obraz o sobě. Ženy jsou často posuzovány jen podle vzhledu a velikosti oblečení, které nosí. Ani já nejsem výjimkou. Myslím, že byste měly vždy milovat samy sebe a své tělo. Nezávisle na tom, jakou velikost trička právě nosíte,“ dodala.