Serena Williamsová ukázala sexy postavu v saténovém prádle

V rozhovoru pro pořad Today vysvětlila, že před léčbou vyzkoušela snad všechno možné. „Ani jako sportovkyně, která má za sebou opravdu mnohé, jsem nedokázala dostat svou váhu na zdravou úroveň – a věřte mi, zkratky nemám v oblibě. Dělám všechno kromě zkratek,“ uvedla.
Potíže s návratem na původní váhu řešila už po narození první dcery Olympie v roce 2017. Ani několikahodinové cvičení denně jí nepomáhalo. „Doslova jsem hrála profesionální sport, a přesto se mi nedařilo dostat se na zdravou váhu – bez ohledu na to, co jsem dělala. I když jsem dokázala hodně zhubnout, pod určité číslo jsem se prostě nedostala,“ popsala.
Williamsová zahájila injekční terapii až po skončení kojení druhé dcery Adiry. Spolupracuje se společností Ro, která prostřednictvím telemedicíny poskytuje lék typu GLP-1 – obdobný přípravkům Ozempic či Mounjaro. Její manžel Alexis Ohanian, spoluzakladatel Redditu, je ve firmě investorem a podílí se na jejím vedení. Serena se tak stala i jednou z tváří jejích reklamních kampaní.
Třiačtyřicetiletá sportovkyně zdůrazňuje, že své rozhodnutí nepřijala lehkovážně. „Udělala jsem si důkladný výzkum. Zvažovala jsem výhody i nevýhody a chtěla tomu opravdu rozumět, než jsem se do toho pustila,“ uvedla.
Ve „svém novém těle“ se cítí mnohem lépe. „Shodila jsem přes 14 kilo a jsem z toho nadšená. Víc toho zvládnu, jsem aktivnější, klouby tolik nebolí… I obyčejné sehnutí je rázem mnohem snazší. Mám pocit, že mám více energie, což je prostě skvělé,“ říká.
Na sociálních sítích na svou proměnu upozorňuje už několik měsíců, a to především prostřednictvím fotografií – například z pláže či z jachty, kde pózuje s malou Adirou v náručí. V únoru k jedné sérii snímků napsala: „Milovat sám sebe je nezbytné. Teď miluju, že moje tělo není jako ze žurnálu. Miluju, že voním po mléku – protože to mléko živí Adiru. Miluju, že poznávám novou verzi svého těla. Je to změna, ale stojí za to.“