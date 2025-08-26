Díky injekcím zhubla 14 kilo. Cítím se skvěle, říká Serena Williamsová

Bývalá tenistka Serena Williamsová (43) za poslední dobu hodně zhubla. Prozradila, že za jejím úspěchem stojí užívání injekcí GLP-1, díky kterým už shodila přes čtrnáct kilo. Jak sama říká, nyní se cítí zdravější než kdy dřív.
Serena Williamsová (18. června 2025)

Serena Williamsová (18. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Problémy s váhou začaly po narození první dcery Alexis Olympie v roce 2017, kdy se tenisce tělo po porodu změnilo. „Nikdy jsem se nedokázala dostat na váhu, kterou jsem potřebovala, ať jsem dělala cokoliv, ať jsem trénovala sebevíc,“ vysvětlila Serena Williamsová.

„Bylo to šílené, protože jsem nikdy v životě nebyla v situaci, kdy bych tak tvrdě makala, jedla zdravě a přesto se mi nedařilo dostat se na svou váhu,“ dodala s tím, že ji frustrovalo dělat všechno správně, ale nevidět změnu na svém těle.

Serena Williamsová dělá reklamu na hubnoucí injekce GLP-1 společnosti Ro. (2025)

Podobné problémy nastaly po jejím druhém porodu v srpnu 2023, kdy se narodila její dcera Adira River. Přestože se tenisce podařilo během prvních dvou týdnů shodit hodně těhotenských kil, pak se hubnutí úplně zastavilo. „Už jsem neshodila ani kilo,“ vzpomínala.

„Říkala jsem si, že snad už nikdy nebudu schopná dostat se na váhu, kterou potřebuji,“ přiznala Williamsová. Nakonec se rozhodla vyzkoušet něco jiného a to léčbu pomocí léků GLP-1.

GLP-1 (glukagonu podobný peptid-1) je hormon vylučovaný ve střevě po jídle, který snižuje hladinu cukru v krvi stimulací sekrece inzulinu, zpomalením vyprazdňování žaludku a snížením uvolňování glukózy z jater. Léky z této skupiny, nazývané agonisté GLP-1, se používají k léčbě cukrovky 2. typu a obezity a mohou také pomoci snížit krevní tlak a zlepšit hladiny lipidů. Mezi nejznámější patří Ozempic nebo Mounjaro.

Serena Williamsová dře v posilovně (červenec 2025)

Půl roku po druhém porodu tedy začala s týdenními injekcemi. Tenistka tvrdí, že lékaři na klinice byli vstřícní a získat léky bylo snadné. „Díky GLP-1 jsem shodila přes 14 kilogramů a byla jsem z toho opravdu nadšená,“ prohlásila.

Dodala, že si uvědomuje, že kolem užívání léků na hubnutí panuje hodně kontroverzí. Sama měla ze začátku obavy. „Hodně jsem si o tom zjišťovala. Opravdu jsem tomu chtěla přijít na kloub, než jsem se do toho pustila, “ říká a dodává, že se po zhubnutí cítí lépe než kdy dřív.

„Můžu toho dělat víc. Jsem mnohem aktivnější. Klouby mě už tolik nebolí. Připadá mi, že i jednoduché věci, jako třeba se sehnout, jsou pro mě teď snazší. A zvládám je mnohem rychleji,“ prohlásila. „Cítím, že mám spoustu energie, a je to skvělé. Prostě se z toho cítím dobře.“

Serena Williamsová dělá reklamu na hubnoucí injekce GLP-1 společnosti Ro. (2025)

Hubnutí netají a proces často ukazuje na sociálních sítích. Zveřejňuje také videa ze svých tréninků a zdůrazňuje, že i když ví, jak se udržet ve formě, je v pořádku si přiznat, že někdy potřebujete pomoc. „Myslím si, že je důležité, aby lidé slyšeli můj příběh. A mám pocit, že se v něm spousta lidí najde,“ dodala Williamsová.

Přestože zhubla více než 14 kilogramů, tvrdí, že její sebevědomí a sebeláska zůstaly stejné. „Hubnutí by nikdy nemělo změnit váš obraz o sobě. Ženy jsou často posuzovány podle vzhledu v jakékoliv velikosti a ani já nejsem výjimkou. Myslím, že byste měly milovat sami sebe v jakékoli velikosti a s jakýmkoli vzhledem,“ vysvětlila.

Zdůraznila, že na její předchozí váze nebylo nic špatného. „Jen to nebylo to, co jsem chtěla já sama. Věděla jsem, že se chci dostat tam, kde se budu osobně cítit pohodlně,“ řekla. O vnímání vlastního těla a pozitivním přístupu k němu mluví i s oběma dcerami, které má s manželem Alexisem Ohanianem.

Podle Sereny Williamsové je nesmírně důležité milovat to, kým jsme. „Ten okamžik už nikdy nezískáte zpět. Nechcete se hodnotit a soudit, když se pokaždé snažíte ukázat tu nejlepší verzi sebe sama,“ dodala.

