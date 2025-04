„Jsem skutečně v remisi. Daří se mi překvapivě dobře. Cítím se skvěle asi rok,“ řekla Blairová časopisu People.

„Vždy jsem se snažila cítit co nejlépe, ale teď, když mám skutečně výdrž a energii, už mě tolik neděsí jít ven,“ prozradila.

Od doby, co jí byla diagnostikována roztroušená skleróza, si plány do budoucna nedělala. Ale nyní, když je v klidovém období, začala znovu pracovat.

„Jste pořád tak unavení. Strávila jsem tolik času svého života unavená z toho, jak mi bylo špatně, že jsem se snažila jen přežít den. A teď je to jako: počkat, zjistila jsem, že nevím, jaké mám cíle,“ popsala.

Po dlouhé době zase začala myslet na kariéru. Natočila už tři filmy - drama z prostředí izraelsko-palestinského konfliktu Stay Forte, thriller Silent a drama There, There.

Roztroušenou sklerózu herečce diagnostikovali v roce 2018, ale její příznaky pociťovala už v mládí v podobě prudkých změn nálad, chronických bolestí hlavy a častých teplot. Lékaři to přisuzovali hormonálním výkyvům během menstruačního cyklu a herečka to řešila pomocí alkoholu a antidepresiv. Možnost roztroušené sklerózy zmínil jen oční lékař, když jí bylo 22 let. Diagnózu jí ale stanovili až o 24 let později.