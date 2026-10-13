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Jsem skutečně v remisi, říká Blairová po letech s roztroušenou sklerózou
Blairovou zatkli v neděli v noci na letišti v New Yorku poté, co v letadle údajně zranila dvě letušky. Sama musela být spolu s jednou z letušek převezena do nemocnice. S policií však nespolupracovala a je obviněna z toho, že kopla policistku do obličeje, krku a hrudníku, když se ji snažila připoutat na nosítka. Kopnout měla také zdravotní sestru, která se o ni měla starat.
Herečka se v pondělí dostavila k soudu v džínách, mikině a slunečních brýlích a popřela vinu v případech ublížení na zdraví policistky a zdravotní sestry. Kromě toho ale čelí ještě samostatným federálním obviněním souvisejícím s událostmi, k nimž došlo během letu.
Obhájce Blairové sdělil soudci, že její jednání nebylo úmyslné. Herečka trpící roztroušenou sklerózou podle něj vynechala několik dávek „silného léku, který tlumí závažné neurologické příznaky.“
Podle něj Blairová nastoupila v Los Angeles po náročné práci do letadla a během letu se uhodila do hlavy. Uvedl, že tyto faktory spolu s nadmořskou výškou vedly k „stavu závažného zmatení a dezorientace“.
Blairová byla propuštěna na kauci. Letecká společnost Delta uvedla, že „netoleruje výtržnické a protiprávní jednání, protože bezpečnost zákazníků a posádky je vždy na prvním místě.“
Pilot společnosti Delta před přistáním požádal řídicí věž, aby u východu z letiště čekal zdravotnický personál, který by ošetřil kousance a krvácení z nosu, ale uvedl, že sanitky nejsou nutné.
Blairová bude tedy muset ještě k federálnímu soudu v Brooklynu kvůli napadení letušek. Datum předvolání zatím nebylo stanoveno.
Není to poprvé, co měla Blairová problémy na palubě letadla. V roce 2016 se musela omluvit za výroky, které pronesla během letu z Cancúnu do Los Angeles. Uvedla, že smíchala alkohol s léky, což vedlo k tomu, že ztratila vědomí.
Blairové diagnostikovali roztroušenou sklerózu v roce 2018. Loni oznámila, že je v remisi a cítí se dobře. Dokonce se po letech vrátila k práci.