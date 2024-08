Mám jen botox a dejte mi už pokoj, řekla Selena Gomezová o plastikách

Selena Gomezová se mění věkem a změnily ji i léky, které bere kvůli svému autoimunitnímu onemocnění. Na internetu ale neustále naráží na spekulace, že podstoupila plastické operace. „Odstraň si výplně tváří a implantáty, není to dobré pro mozek,“ radila jí na Instagramu jedna z fanynek.

Poslední kapkou bylo video TikTokerky Marissy Barrionuevo, která pracuje v ordinaci plastického chirurga a na základě svých pozorování ve videích rozebírá, co si zřejmě různé celebrity nechaly udělat. Ve videu o Gomezové prohlásila, že si nedovoluje hádat, co má za kosmetické procedury, protože „si v životě prošla mnohým, zejména z lékařského hlediska“.

I když nic neodhalila, Gomezová se rozhodla reagovat. „Upřímně řečeno, tohle nesnáším. Mám botox. To je vše. Nechte mě na pokoji,“ napsala Gomezová.

Kromě svého vzhledu musí často obhajovat i svého partnera. Vztah s hudebním producentem Bennym Blancem mnoho fanoušků nechápe. „Je pro mě absolutně vším. Je pořád lepší než kdokoli, s kým jsem kdy byla, a to je prostě fakt,“ řekla Gomezová, jejímž partnerem byl i Justin Bieber.

„Nerozumím, co je komu do toho. Je to moje štěstí. Říkejte si co chcete. Ale nikdy nedovolím, aby mi vaše slova řídila život,“ napsala fanouškům.