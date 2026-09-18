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Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Selena Gomezová přišla na předávání cen Emmy ve zlaté róbě od Louise Vuittona a se šperky od Tiffanyho. Doslova zářila a byla označována za nejlépe oblečenou hvězdu večera. Pak se ale na sociální síti objevily spekulace o jejím vzhledu. Příspěvek na síti Threads srovnávající starší a aktuální fotky Gomezové s titulkem: „Proč Selena Gomezová vypadá tak jinak? Je to stárnutí, botox, lupus?“ získal půl milionu zhlédnutí.
Hodně fanoušků se Gomezové zastalo ve smyslu, že je pořád stejně krásná a hlavně že není vhodné rozpitvávat vzhled kohokoli. Jiní namítají, že se vzhledem živí a dává ohledně něj rady, tak by měla i prozradit, co za tím skutečně stojí.
Mnozí jsou přesvědčeni, že to přehnala s botoxem. V minulosti totiž Gomezová přiznala, že si botoxové injekce nechává aplikovat, když ji podezírali z plastických operací. „Mám botox, to je vše,“ řekla Gomezová.
Její vzhled ale mění také nemoc. Už v roce 2015 Gomezová prozradila, že jí diagnostikovali lupus a o dva roky později kvůli tomu musela podstoupit transplantaci ledviny.
Gomezová už v minulosti vyzývala fanoušky, aby její vzhled nekomentovali. Zároveň ale na sociální síti zveřejňuje kosmetické tipy a radí, jak o sebe pečovat. Vyvinula i vlastní řadu kosmetiky Rare Beauty a prodává ji po celém světě.