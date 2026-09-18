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Moc botoxu nebo lupus? Lidé se přou o změnách v obličeji Seleny Gomezové

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  11:00
Zpěvačka a herečka Selena Gomezová (34) na předávání cen Emmy zářila ve zlatých šatech. Lidé na internetu ale začali řešit spíš její obličej. Vyrojily se spekulace, že podstoupila plastiku, má špatně udělaný make-up nebo si dala moc botoxu.

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Selena Gomezová přišla na předávání cen Emmy ve zlaté róbě od Louise Vuittona a se šperky od Tiffanyho. Doslova zářila a byla označována za nejlépe oblečenou hvězdu večera. Pak se ale na sociální síti objevily spekulace o jejím vzhledu. Příspěvek na síti Threads srovnávající starší a aktuální fotky Gomezové s titulkem: „Proč Selena Gomezová vypadá tak jinak? Je to stárnutí, botox, lupus?“ získal půl milionu zhlédnutí.

Hodně fanoušků se Gomezové zastalo ve smyslu, že je pořád stejně krásná a hlavně že není vhodné rozpitvávat vzhled kohokoli. Jiní namítají, že se vzhledem živí a dává ohledně něj rady, tak by měla i prozradit, co za tím skutečně stojí.

Selena Gomezová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Selena Gomezová na cenách Emmy (září 2026)
Selena Gomezová na cenách Emmy (září 2026)
Selena Gomezová na sociální síti radí s pletí a make-upem.
39 fotografií

Mnozí jsou přesvědčeni, že to přehnala s botoxem. V minulosti totiž Gomezová přiznala, že si botoxové injekce nechává aplikovat, když ji podezírali z plastických operací. „Mám botox, to je vše,“ řekla Gomezová.

Její vzhled ale mění také nemoc. Už v roce 2015 Gomezová prozradila, že jí diagnostikovali lupus a o dva roky později kvůli tomu musela podstoupit transplantaci ledviny.

Gomezová už v minulosti vyzývala fanoušky, aby její vzhled nekomentovali. Zároveň ale na sociální síti zveřejňuje kosmetické tipy a radí, jak o sebe pečovat. Vyvinula i vlastní řadu kosmetiky Rare Beauty a prodává ji po celém světě.

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