Selena Gomezová se provdala za Bennyho Blanca. Sdílela snímky ve svatebním

  10:30
Zpěvačka Selena Gomezová (33) si v sobotu vzala producenta Bennyho Blanca (37) v Kalifornii. Na svatbě byla řada známých osobností. Zpěvačka zveřejnila několik snímků v retro stylu a krátké video.
Selena Gomezová a Benny Blanco na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Selena Gomezová a Benny Blanco na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025) | foto: AP

Selena Gomezová a její snoubenec Benny Blanco (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5....
Selena Gomezová a její přítel Benny Blanco (červenec 2024)
Benny Blanco a Selena Gomezová na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)
Selena Gomezová a Benny Blanco na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Nevěsta měla bílé šaty s odhalenými zády, ženich klasický černý smoking. Oba se oblékli do modelu od Ralpha Laurena. Podle deníku Daily Mail snímky vznikly už den před svatbou během zkušební večeře.

Svatba se odehrála v Santa Barbaře v Kalifornii. Počasí jí příliš nepřálo. Mrholilo, takže vše probíhalo pod velkými stany. Kolem místa byla zvýšena bezpečnostní opatření, za což Gomezová s Biancem zaplatili 300 tisíc dolarů.

Na svatbu Gomezová pozvala 170 hostů. Mezi nimi byli zpěvačka Taylor Swift, zpěvák Ed Sheeran, herci Martin Short, Steve Martin, komik Eric Andre a další známé osobnosti.

Gomezová a Blanco se znali již několik let, když spolu v roce 2019 natočili singl I Can’t Get Enough. Dali se dohromady o čtyři roky později. V té době zpěvačka už byla pět let sama a věřila, že to tak zůstane. Dokonce měla v plánu si v 35 letech adoptovat dítě, které by sama vychovávala. „Prostě se to stane, když to nejméně čekáte,“ řekla pak o novém vztahu.

V prosinci loňského roku pár oznámil zasnoubení. „Navždy začíná teď...,“ napsala Gomezová k příspěvku na Instagramu, kde radostnou novinu oznámila.

