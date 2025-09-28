Nevěsta měla bílé šaty s odhalenými zády, ženich klasický černý smoking. Oba se oblékli do modelu od Ralpha Laurena. Podle deníku Daily Mail snímky vznikly už den před svatbou během zkušební večeře.
Svatba se odehrála v Santa Barbaře v Kalifornii. Počasí jí příliš nepřálo. Mrholilo, takže vše probíhalo pod velkými stany. Kolem místa byla zvýšena bezpečnostní opatření, za což Gomezová s Biancem zaplatili 300 tisíc dolarů.
Na svatbu Gomezová pozvala 170 hostů. Mezi nimi byli zpěvačka Taylor Swift, zpěvák Ed Sheeran, herci Martin Short, Steve Martin, komik Eric Andre a další známé osobnosti.
Gomezová a Blanco se znali již několik let, když spolu v roce 2019 natočili singl I Can’t Get Enough. Dali se dohromady o čtyři roky později. V té době zpěvačka už byla pět let sama a věřila, že to tak zůstane. Dokonce měla v plánu si v 35 letech adoptovat dítě, které by sama vychovávala. „Prostě se to stane, když to nejméně čekáte,“ řekla pak o novém vztahu.
V prosinci loňského roku pár oznámil zasnoubení. „Navždy začíná teď...,“ napsala Gomezová k příspěvku na Instagramu, kde radostnou novinu oznámila.