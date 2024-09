Na dítě se těším, ale vlastní odnosit nemohu, prozradila Selena Gomezová

„Nikdy jsem to neřekla, ale bohužel nemohu odnosit vlastní děti. Mám spoustu zdravotních problémů, které by ohrozily můj život i život dítěte. To bylo něco, co jsem nějakou dobu oplakávala,“ uvedla Selena Gomezová v novém článku v říjnovém vydání Vanity Fair.

Zpěvačka vysvětlila, že navzdory tomuto zjištění stále plánuje mít děti a je vděčná za lékařské alternativy, které má k dispozici. „Nemusí to být nutně tak, jak jsem si to představovala. Myslela jsem, že se to stane tak, jak se to děje každému. Ale teď jsem na tom mnohem lépe. Považuji za požehnání, že jsou tu úžasní lidé, kteří jsou ochotni podstoupit náhradní mateřství nebo adopci, což jsou pro mě obě obrovské možnosti,“ řekla.

Se svým osudem je už smířená. „Těším se na to, jak bude tato cesta vypadat, ale bude vypadat trochu jinak. Nakonec je mi to jedno. Bude moje. Bude to moje dítě,“ říká Gomezová.

Selena Gomezová a její přítel Benny Blanco (červenec 2024)

Gomezová chodí už rok s hudebním producentem Bennym Blancem (36). O mateřství ale zpěvačka uvažovala už předtím, než se dali dohromady. „Než jsem poznala svého přítele, byla jsem s výjimkou několika schůzek pět let sama. A říkala jsem si: Dobře, pokud je to takhle, tak co je pro mě nejdůležitější? Rodina,“ vysvětlila.

Začátkem roku Benny Blanco Howardu Sternovi přiznal, že mít děti je jeho „dalším cílem“. Gomezová na to reagovala: „Neumí lhát. Po rozhovoru jsem umírala smíchy. Říkala jsem A ještě něco, co jsi chtěl prozradit?“

„Nikdy jsem nebyla takhle milována. On je prostě světlo v mém životě. Je to můj nejlepší kamarád. Ráda mu všechno říkám. Vždy se snažíme chránit to, co máme, ale žádná pravidla neexistují. Chci, aby byl vždycky sám sebou. I já vždycky chci být sama sebou,“ řekla Gomezová.

Pokud se však jednou Blanco a Gomezová vezmou, zpěvačka si nechá své jméno. „Jméno nezměním, ať se děje, co se děje. Jsem Selena Gomezová. Tak to prostě je,“ řekla.