Už je zase tlustá, psali o mně, popisuje Selena Gomezová celoživotní bodyshaming

Selena Gomezová přiznává, že negativní poznámky lidé ohledně její váhy pro ni byly a vždy jsou hodně bolestivé. „Zasáhlo mě, když někdo řekl nebo napsal, že jsem zase tlustá. Ano, samozřejmě mi to vždycky bylo a je líto,“ prohlásila v rozhovoru pro časopis Allure.
Rodačka z Texasu čelí body shamingu téměř celou svou kariéru, tedy již od dětství, kdy hrála v Disney seriálech. V poslední době výrazně zhubla a fanoušci hojně spekulovali o tom, zda jí v tom nepomohly v současnosti velmi populární injekce na hubnutí.
„Celý život jsem se potýkala s problémy s váhou a jsem na toto téma hodně citlivá,“ řekla zpěvačka s tím, kolísání váhy způsobovaly zdravotní problémy, mimo jiné chronické autoimunitní onemocnění lupus, kterým trpí.
Gomezová uvedla, že jí s depresemi a úzkostmi pomohla až dialektická behaviorální terapie. „Ach, škoda, že jsem ji nepodstoupila dřív. Teď už dobře chápu, že všechny psychické problémy pramenily z období, kdy jsem procházela náročnými zdravotními problémy a přibírala jsem stále na váze. Pravda je taková, což je dobře známé, že všechno je jen v hlavě. Musíte být ochotni na sobě pracovat, a to může být někdy dost složité. Mnoho lidí to vzdá, když nevidí výsledky okamžitě,“ vysvětluje.
Dialektická behaviorální terapie (DBT) je komplexní psychoterapeutický program pro léčbu hraniční poruchy osobnosti, který zahrnuje individuální psychoterapii, skupinový trénink dovedností i telefonické koučování. Podle dosavadních studií vede terapie k výrazné redukci sebepoškozujícího a sebevražedného chování.
„Je zvláštní si uvědomit, že ještě před pěti lety jsem na tom nebyla vůbec psychicky dobře. Ale za tu dobu jsem se toho o sobě naučila tolik... A to všechno mě dovedlo až k tomu, abych byla pro mého snoubence Bennyho tou nejlepší možnou partnerkou. Věřím, že on to cítí a vnímá stejně,“ prohlásila.
Hvězda filmu Emilia Pérez zdůraznila, že načasování vztahu s Bennym Blancem bylo zásadní. Hudební producent si podle Gomezové někdy posteskne nad časem, který ztratili v době, když už dávno mohli být spolu.
„Říká mi někdy: Ach jo, proč jsme promarnili tolik času? Takové dlouhé roky! A já mu vždycky říkám: Tehdy by ses mi nelíbil. Byla jsem úplně jiná a hodně rozlítaná,“ směje se. „Benny je člověk, který stojí nohama pevně na zemi a na nic si nehraje. Navíc dokáže naprosto otevřeně mluvit o všem a nehraje žádné podivné vztahové hry. Cítím se díky němu konečně zas jako úplně normální holka,“ pochvaluje snoubence zpěvačka.
Aby se zakladatelka úspěšné kosmetické značky Rare Beauty cítila dobře, snaží se prý žít hlavně přítomností. „Chci být a žít tady a teď. Nepřemýšlet moc o minulosti a ani moc neplánovat budoucnost. Kdo ví, za pár let s tím třeba skončím a budu to vnímat jinak. A to je v pořádku. Jen potřebuju vědět, že dělám to nejlepší, co můžu pro to, abych byla šťastná a spokojená,“ říká.
Zpěvačka také popsala, že si dává pravidelné nutné pauzy od Instagramu a dalších sociálních sítí. „Chci být spokojená s tím, kde se ve svém životě nacházím, a chci být přítomná. Nechci pořád jen sledovat videa na Instagramu o tom, jak žije někdo jiný. Konečně mám pocit, že žiji přítomností a nemusím už se omlouvat za všechno, co udělám, nebo za to, jak momentálně vypadám,“ řekla Gomezová, kterou na sociální síti sleduje přes 417 milionů fanoušků.
Zpěvačka v rozhovoru připomněla i svůj dokument z roku 2022 s názvem My Mind & Me, který zachycuje její diagnózu bipolární poruchy. „Jsem ráda, že ten dokument existuje. Ale už to nejsem já. Upřímně, nemůžu se na to dívat. Jen proto, že se v tom už vůbec nepoznávám,“ říká.
V dokumentu mimo jiné prozradila, že se skoro celý život velmi trápila kvůli negativním komentářům na její postavu. „Jako by lidé nemohli dospat, aby každý den našli něco, čím mě zase shodí na zem. Byla jsem stále dokola zostuzována za to, že jsem přibrala kvůli svému lupusu,“ řekla Gomezová o dlouholetém bodyshamingu na sociálních sítích.
„I když jsem zveřejňovala na Instagramu příspěvky, ve kterých jsem tvrdila, že je mi to jedno, co kdo říká, bylo to hlavně proto, že jsem nechtěla, aby se stejně špatně jako já cítili i ostatní lidé, kteří procházejí něčím podobným. Neustálým ponižováním – ať už za to, jak vypadají, kým jsou, nebo koho milují,“ dodala.