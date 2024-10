Selenu Gomezovou měla matka v 16 letech. Jako bychom vyrůstaly spolu, říká

Mandy Teefey přiznala, že když jako náctiletá čekala dítě, nevěděla, co má čekat. „Bylo to, jako bychom vyrůstaly spolu. Občas vtipkujeme, že jednou budeme i v tom samém domě důchodců,“ říká zpěvaččina matka, kterou od Seleny dělí šestnáct let.

Vztah s dcerou si nemůže vynachválit, jsou si velice blízké. Během výchovy se snažila dbát hlavně na to, aby Selenu i přes veškerou její popularitu vychovávala k dobrému chování a zásadám. „V záři reflektorů je na ně vyvíjen mnohem větší tlak. Snaží se vyrůstat a být sami sebou, zažívat to, co zažívají ostatní děti, ale kdekdo by je za všechno soudil,“ poznamenává na adresu slavných dětí.

Kromě Seleny má Mandy, která se podílela na tvorbě seriálu „Proč? 13x proto“ a na založení startupu Wondermind orientovaného na psychické zdraví, ještě mladší dceru. Jejím otcem je ale podnikatelčin druhý manžel. Selena má pak díky otci a jeho druhé ženě ještě mladšího bratra.

V jiném rozhovoru Mandy Teefey mluvila o tom, že Selena čas od času potřebuje dát si od světa médií pauzu. „Ať si je dává tak dlouhé, jak jen potřebuje. Mně se občas povede dát si od sítí pauzu na týden, ale pak mám potřebu to dohnat. Člověk je bez těch médií nicméně tak nějak více ve svém světě, víc žije přítomným okamžikem. Je to o dost větší klid,“ přiznává.

Bez sociálních sítí mnohdy ve výsledku bývá hlavně se Selenou, která tyto své mediální pauzy ráda tráví s rodinou. „To vždycky přijdeme domů, naplánujeme si, co shlédnout za filmy, uvaříme si jídlo a pak prostě jenom relaxujeme,“ popisuje. „A nakonec jdeme všichni spát.“