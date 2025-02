Část kouzla se vytratila, říká Gomezová o kontroverzi kolem filmu Emilia Pérez

Film je přitom jedním z hlavních oscarových favoritů – nominován je celkem na 13 cen. Jedná se o nejvyšší počet pro neanglicky mluvený film v historii.

„Jsem v pohodě. Část kouzla se vytratila, ale rozhodla jsem se ale být i nadále hrdá na to, co jsem dokázala, a jsem za to vděčná,“ řekla Gomezová s tím, že i přes současnou kontroverzi by si tuto zkušenost zopakovala kdykoliv znovu.

Skandál vypukl poté, co na sociálních sítích začaly kolovat starší příspěvky transgender herečky Gascónové, ve kterých se údajně objevily rasistické a islamofobní výroky. Jeden z tweetů měl být dokonce namířen proti samotné Seleně Gomezové, kterou herečka údajně nazvala „bohatou krysou“.

Gascónová však v emotivním rozhovoru pro CNN en Español tato obvinění popřela a tvrdila, že příspěvky jsou zfalšované s cílem poškodit její kariéru v období oscarového hlasování. „Většinu těch příspěvků ani nepoznávám. Někdo je dal dohromady tak, aby mě co nejvíce očernil,“ hájila se.

V debatě se angažovala i herečka Zoe Saldana, která ve filmu ztvárnila postavu právničky Rity Mora Castro. V podcastu Variety’s Awards Circuit přiznala, že ji celá situace hluboce zasáhla. „Jsem smutná a zklamaná,“ řekla upřímně. „Nemohu mluvit za činy ostatních, ale nikdy by mě nenapadlo, že se ocitneme v této situaci.“

Navzdory kontroverzi odmítá Selena Gomezová nechat negativní atmosféru zastínit své nadšení z filmu. „Emilia Pérez je výjimečné dílo a důležitý projekt mé kariéry,“ řekla s přesvědčením, že kvalita snímku nakonec kontroverze převáží. „Žiju bez výčitek a stojím si za tím, co jsem natočila.“