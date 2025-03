Selena Gomezová přiznala, že ji rozčiluje, když lidé neustále řeší její váhu. „Moje váha a vzhled, to je velké téma. Všichni mají pořád potřebu k tomu něco říkat, a to mě vážně mrzí. Ne, že bych se litovala, ale asi mě spíš už trochu rozčiluje a občas se kvůli tomu cítím provinile. Smutné je, že podobné komentáře se týkají výhradně žen, u mužů se kila navíc a vzhled moc neřeší,“ řekla v podcastu On Purpose with Jay Shetty.

Zpěvačka a její snoubenec, producent Benny Blanco (37), se během společného rozhovoru otevřeně rozpovídali o vzhledu. „Není žádným tajemstvím, že ženy mnohem více řeší, jak vypadají. Vypadat dobře a být atraktivní je popravdě u žen mnohem důležitější, než u mužů,“ řekla Gomezová.

Zpěvačka a herečka je nejsledovanější ženou na Instagramu na světě, její příspěvky sleduje 421 milionů lidí. Po ní následuje podnikatelka Kylie Jennerová se 400 miliony sledujících a zpěvačka Ariana Grande s 379 miliony odběratelů.

Gomezová přiznává, že se mnoho let jakožto popový idol snažila vypadat „dokonale“, což byla podle jejích slov jen obrovská ztráta času. „Make-up a líčení má být hlavně zábava. Nevěřím, že musím pro lidi vypadat určitým způsobem. Strávila jsem roky tím, že jsem se o to snažila, a bylo to velmi vyčerpávající,“ vysvětluje.

Když se chystá na společenskou akci, většinou myslí zpěvačka prý jen na to, aby ji rychle vyfotili a mohla si v klidu někde sednout. I když se snaží nečíst komentáře na internetu, občas je to prý nevyhnutelné. „Vyskakují na mě takové věci, že se tomu nevyhnu. Občas jsou to vyloženě nesmysly. A ano, někdy se přistihnu, že je čtu,“ říká.

Gomezová poukázala na to, že lidé opakovaně hodnotí nejen její postavu, ale rozebírají často i její identitu. Selena se narodila ve Spojených státech a má americké občanství. Její prarodiče odešli z Mexika za lepším životem do USA v minulém století. „Nejsem dost bílá, ale nejsem ani dost Mexičanka... U mužů tohle opět nikdo neřeší,“ myslí si.

Zpěvačka také vysvětlila, že její váha kolísá kvůli užívání léků na lupus, autoimunitní onemocnění, se kterým se dlouhodobě potýká. „Raději budu zdravá, než řešit neustále ostatní lidi a jejich narážky na to, že jsem zase nějaká oteklá. Mé léky jsou pro mě opravdu důležité, pomáhají mi. Nikdy jsem nebyla modelka a nikdy nebudu. Myslím si, že modelky jsou skvělé, ale já mezi ně nepatřím. Tak to je,“ říká.

Prozradila také, že momentálně nemá ve svém telefonu nainstalované žádné sociální sítě. „Jsem jen člověk a občas se nevyhnu tomu, že si o sobě něco přečtu, ale většinou se snažím to ignorovat. Neříkám, že sociální sítě nenávidím. Moc dobře chápu, jakou mají sílu. Je to ale složité,“ dodala.