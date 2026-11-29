Jane, lidé vás znají jako herce, ale věnujete se mnohem více oblastem. Kdy jste začal malovat?
Já dost maloval v dětství a raném mládí, ale pak jsem na mnoho let přestal. Teprve někdy v roce 2017 jsem vzal znovu tužku do ruky a nakreslil skicu draka Ylliana a natolik mě to nadchlo, že jsem s malováním už nepřestal. Je to fantastický duševní relax spojený s tím nejkrásnějším, co v životě máme, a to je čistá dětská tvořivost... Když se s tímto vnitřním proudem spojujeme, zažíváme hluboký smysl vlastního bytí. Nejhezčí na tom je, že tuto dětskou tvořivou část máme všichni během života kdykoliv k dispozici. Probouzí ji smích, tanec, malba, zpěv, bezcílné potulování a mluvení nahlas sám se sebou.
Jak takový drak Yllian vypadá?
Hm... Kresba se těžko popisuje slovy, tak to zkusím básnicky. Yllian je velmi hrdý, má šupiny v barvách podzimní savany a jeho oči jsou tak pronikavé, až se člověku podlamují kolena. Pokud by čtenáře a čtenářky zajímala jeho tvář, najdou ten obrázek na mém webu.
Když se holky srdnatě pustily do pronásledování, začaly se víc a víc bořit do bahna, až v něm uvízly docela a pozvolna klesaly jako chudák pan Werich v pohádce Byl jednou jeden král...