Příběh šílené fanynky. Bez mobilů bylo líp, říkají Sebastian a Patrik Malý

Příběh dvou zpěváků začal mnohem dříve, než si sami uvědomovali. Jeden druhého totiž zaregistroval už před lety a jejich společná cesta nakonec vedla až k několika písním. Jednou z nich je skladba 2005, která se vrací do doby, kdy podle nich byl svět jiný.
„Když jsi šel tenkrát ven, tak ti máma řekla: Hele, v šest budeš doma,“ vzpomíná Sebastian. Děti podle něj neměly potřebu být neustále online a jejich rodiče řešili především to, aby se venku bavily a včas dorazily domů. Vše bylo opravdovější a i navazování vztahů bylo podle zpěváků jednodušší.
Šílená fanynka si vytvořila vlastní realitu
Mnohem bizarnější část rozhovoru ale přišla ve chvíli, kdy došlo na fanoušky.
Sebastian popsal ženu, která byla přesvědčená, že spolu chodí. Problém byl v tom, že se ve skutečnosti nikdy neviděli jako pár a vůbec spolu nebyli v kontaktu. Žena podle něj uvěřila někomu, kdo jí psal z falešného profilu a vydával se za Sebastiana.
Celá situace zašla tak daleko, že se kvůli němu dokonce přestěhovala do města, kde bydlí. „Celá ta rodina žila v tom, že spolu prostě chodíme,“ popisuje Sebastian Navrátil.
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Vyrůstal jsem v chudých poměrech, říká zpěvák Sebastian o dětství s maminkou
Hádka kvůli skladbě
Spolupráce dvou kamarádů není vždy bez problémů. Během společné tvorby došlo i k rozporům. „My jsme se kvůli jedné písničce vlastně i pohádali,“ prozradil Patrik Malý.
Na nějakou dobu to dokonce narušilo jejich spolupráci. Nakonec ale dokázali neshody hodit za hlavu. „Pak jsme si to nějak vyříkali a zase jsme spolu fungovali,“ zaznělo.
Jeden je workoholik, druhý si umí dělat legraci
V rozhovoru došlo i na vzájemné hodnocení. Patrik popsal Sebastiana jako blázna, srdcaře a playboye. Sebastian naopak vyzdvihl Patrikovu cílevědomost, sebevědomí a talent.
A přišlo i na ženy, vztahy a jejich seznamovací strategie. Sebastian přiznal, že kvůli vytíženému programu je velmi náročné si najít čas na osobní život se svoji partnerkou Andreou Bezděkovou.
Řeč přišla i na minulé vztahy. Na otázku, zda někdy zpětně lituje toho, jak se k některé ženě zachoval, odpověděl, že u lidí, kteří pro něj skutečně něco znamenali, si jednotlivé situace pamatuje dodnes.
Patrik se zase svěřil, že se mu do zpráv údajně příliš žen nehrne. „Mně třeba vůbec nikdo nepíše,“ postěžoval si. V pořadu s nadsázkou vyzval divačky, ať ho klidně kontaktují.
V otevřeném rozhovoru zpěváci prozradili i další překvapivé historky ze života, které by si dnes možná raději nechali pro sebe. Co všechno zaznělo a jaké novinky chystají? Podívejte se na celý díl FameCzech.