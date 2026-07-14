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Vyrůstal jsem v chudých poměrech, říká zpěvák Sebastian o dětství s maminkou

Renato Salerno
Zpěvák Sebastian Navrátil (34) si na filmovém festivalu v Karlových Varech na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na své začátky, hit Toulavá i dobu, kdy pracoval u mobilního operátora. Promluvil také o dětství a životních prioritách.

Filmové Vary

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Andrea Bezděková a Sebastian Navrátil v Karlových Varech na Don Papa party (6. července 2026)
Modelka Andrea Bezděková a zpěvák Sebastian Navrátil (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Sebastian Navrátil, Andrea Bezděková
KVIFF 2026, Andrea Bezděková, Sebastian Navrátil
45 fotografií

Na filmovém festivalu v Karlových Varech se Sebastian Navrátil s partnerkou, modelkou Andreou Bezděkovou (31), zastavili i na několika večírcích. Letošní program byl podle něj velmi nabitý. „Za poslední roky, co sem jezdíme, to bylo letos nejnáročnější. Strašně rychle ty dny utíkají, protože máme opravdu každý den program od rána do večera,“ popsal zpěvák. Kvůli nabitému diáři podle svých slov neměl čas ani na večírky do časných ranních hodin.

Právě ve Varech prý také mnohem intenzivněji vnímá zájem veřejnosti. „Mám pocit, že tady je to trošku vyeskalované. Lidé to tady prostě milují a jezdí sem kvůli tomu,“ míní Sebastian. Sám si prý připadá stále stejně, přiznává však, že žádostí o společnou fotografii je během festivalu hodně.

Řeč přišla také na jeho účast v reality show Survivor. Přestože si podle svých slov vážil zdraví a lásky už dříve, drsná zkušenost mu pomáhá připomínat, co je v životě skutečně důležité. „Díky Survivoru máš vždycky možnost se k tomu zážitku trošku vrátit, když se třeba vzdaluješ od břehu a jdeš někam, kde to není úplně správně,“ vysvětlil.

V Survivoru jsem ztratil všechny svaly, říká zpěvák Sebastian

S úsměvem zavzpomínal také na začátky kariéry a svůj velký hit Toulavá. Až s odstupem času si podle svých slov uvědomuje, jak bezmezně tehdy věřil vlastnímu snu. „Dneska mi dochází, jak strašně velký blázen jsem byl a jak moc jsem věřil svému snu,“ přiznal. V době, kdy skladbu nahrával, právě skončil v zaměstnání u mobilního operátora.

„Řekl jsem producentovi: Dělal jsem v O2 operátora, teď jsem skončil, prostě to nahraju a za měsíc už můžu hrát koncerty. On mi řekl, že takhle to vůbec nechodí,“ vzpomínal Sebastian. Jeho plán se však nečekaně vyplnil. „Opravdu jsem to nahrál a za měsíc hrál první koncert. Bylo to neskutečné. Měl jsem to nastavené tak, že to prostě nemůže být jinak,“ dodal se smíchem.

Hit Toulavá má rád dodnes, přestože se jeho současná tvorba ubírá jiným směrem. „Pořád je to dobrý song, který zlidověl. Je fajn mít alespoň jednu takovou písničku,“ řekl.

Sebastian promluvil pro iDNES.cz také o svém dětství. Právě rodinné zázemí podle něj výrazně ovlivnilo hodnoty, kterých se drží i po letech v hudební branži. „Vyrostl jsem v chudých poměrech. Neměli jsme to s mamkou nejjednodušší,“ svěřil se. Hudbu proto nikdy nevnímal především jako cestu ke slávě nebo penězům. „Mám priority v jiných věcech. Myslím, že právě proto budu vždycky stejný, jako jsem,“ dodal.

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