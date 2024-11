Oba se snažíme hádku vyhrát, říkají Sebastian Navrátil a Andrea Bezděková

Zpěvák Sebastian se s modelkou Andreou Bezděkovou, která v roce 2016 získala titul královny krásy, setkal při natáčení videoklipu. Tehdy se ještě dohromady nedali. „Sedm let jsem čekal a myslel jsem na ni tady a tady,“ ukázal Sebastian na hlavu a na srdce.

Během onoho čekání se Andrea Bezděková předvedla v několika televizních soutěžích včetně Survivora a Prostřeno! „Pak zjistil, že jsem obstála v divočině a že tedy ledacos snesu, a tak si řekl: to bych mohl zkusit,“ říká Bezděková.

Oba potvrzují, že mají temperamentní vztah. „Ani jeden z nás totiž není submisivní,“ říká Sebastian na vysvětlenou s tím, že jsou oba navíc soutěživí.

„Snažíme se oba dva tu hádku vyhrát. A hodně často také odjíždíme. Já teď tedy nemám auto, takže odjíždí jen Sebastian,“ popsala Bezděková.

Sebastian ale sebekriticky přiznává, že víc hádek vyhrává jeho partnerka. „Ale já se z každé prohry poučím. My už se vlastně skoro ani nehádáme, Já se to snažím obejít a říct ‚měla jsi pravdu,‘ což ona ráda slyší,“ vysvětluje.

Andrea Bezděková a Sebastian Navrátil

Jejich vztah se v poslední době hodně propíral vzhledem ke sporu dvou zpěváků Navrátilů, který se měl rozhořet právě kvůli Andree Bezděkové a při němž utrpěl Mirai Navrátil zranění.

„Já dělám asi jedenáct nebo dvanáct let muziku a můj sen po celou kariéru byl, dostat se sem k vám. A já už nevěděl, co mám udělat, abyste si mě všiml, tak jsem si řekl, že se zúčastním takovéhle bulvární kauzičky. No, a šup, a už jsem tady!“ řekl k tomu v Show Jana Krause Sebastian Navrátil.

S Miraiem Navrátilem nedávno zveřejnili společnou fotku, na níž ukázali, že mezi nimi nepanuje žádná zlá krev. „Celou věc jsme uzavřeli na našem osobním setkání a za to, jak ses k tomu, Miraji, postavil, ti děkuji,“ napsal Sebastian Navrátil.

Případ napadení Miraie Navrátila ale nadále vyšetřuje policie, takže Sebastian Navrátil stále může čelit trestu.