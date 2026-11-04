Po odchodu z Prahy našel Sebastian více klidu a přírody v okolí Liberce. Teď by rád potkal muže, který nebude žárlivý a bude mít vlastní život. Líbí se mu aktivní muži, na kterých je vidět, že o sebe pečují, ovšem na namakané svalovce z fitka si příliš nepotrpí.
Když se kabinky poprvé otevřou, Sebastian potřebuje chvíli, aby vstřebal, co vidí. Brzy je ale jasné, že má slabost pro chlupatější muže. „Mám rád, když je to přirozené,“ přizná a potvrdí, že ho přitahují takzvané medvídkovské typy.
Pozornost věnuje také výrazným žilám na rukou a pracovitému vzhledu mužských dlaní. Potěší ho i dva účastníci z Polska. Pokud by mezi nimi přeskočila jiskra, ze severu Čech by to za nimi neměl zase tak daleko.
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O zábavu v nahé seznamce se stará také moderátorka Monika Timková, která si v každém díle letošní sezony losuje vlastní moderátorskou výzvu. Musí nenápadně zakomponovat do rozhovoru slangový výraz pro mužské či ženské přirození. V minulých epizodách už tak diváci slyšeli například „branku“ nebo „dařbujána“. Tentokrát padlo slovo „dělo“.
Nápadník v jednom z boxů předvede, co se tímto výrazem myslí. Jeho mužská chlouba přiměje Sebastiana použít výraz „dělo“ také.
Sebastiana přitahují také tetování a piercingy. Některé obrázky na tělech účastníků vyvolávají spekulace o jejich významu. To, co moderátorka považuje za anarchistickou pěst, má pro Sebastiana jasný sexuální význam.
Rozhodování ovšem nebude jen o tělesných přednostech. Vyřazování přinese také nečekané emoce. Když Sebastian jednomu z mužů odhalí obličej, okamžitě svého rozhodnutí zalituje. „To je přesně můj typ!“ přizná zklamaně. Při závěrečném objetí se s ním loučí ještě se šeptaným vzkazem: „Najdi si mě...“
Sebastian se věnuje prodeji sexuálních hraček a některé z nich testuje i doma. Pro své nápadníky proto připraví tematický úkol: každý si vylosuje jeden předmět a pouze podle hmatu musí poznat, zda jde o sexuální pomůcku, nebo obyčejnou věc.
Dokážou uchazeči rozeznat špunt na víno od análního kolíku? A nespletou si koktejlový tlouček na led s dildem? I tahle zkouška může přinést pořádně úsměvné momenty.
Na oblečené rande si nakonec Sebastian vybera muže, který do případného vztahu přinese několik háčků. Jedním z nich je jedenáctiletý věkový rozdíl a druhým plány na dlouhodobý pobyt v jihovýchodní Asii. Dokáže jejich čerstvá vzájemná sympatie překonat i takové překážky? A bude z odvážného seznamování v Naked Attraction nakonec začátek vážného vztahu? Ať už to dopadlo jakkoli, Sebastian účasti v pořadu nelitoval a během premiéry si nechal jeho název vytetovat na tělo.
Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?
Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko