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Sebastianovi v Naked Attraction učarovalo „obří dělo“. Název pořadu má na těle

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Sebastian má za sebou vážný vztah, který dokonce vyústil v registrované partnerství. Láska ale nakonec nevydržela a po rozchodu je znovu single. V první čistě queer epizodě pořadu Naked Attraction se proto vydává hledat nového partnera. Čeká ho pořádně pestrá přehlídka mužských těl, výrazných tetování i jednoho skutečně nepřehlédnutelného „děla“. Pořad ho ovlivnil natolik, že si jeho název nechal vytetovat.

Po odchodu z Prahy našel Sebastian více klidu a přírody v okolí Liberce. Teď by rád potkal muže, který nebude žárlivý a bude mít vlastní život. Líbí se mu aktivní muži, na kterých je vidět, že o sebe pečují, ovšem na namakané svalovce z fitka si příliš nepotrpí.

Své spojení s pořadem Naked Attraction stvrdil jeden z účastníků přímo na předpremiéře druhé řady, kde si název pořadu nechal vytetovat na zadek. (Praha, říjen 2026)
Své spojení s pořadem Naked Attraction stvrdil jeden z účastníků na předpremiéře druhé řady, kde si název pořadu nechal vytetovat na zadek. (Praha, říjen 2026)
Sebastian připravil pro muže v kabinkách kvíz s hádáním sexuálních pomůcek.
Sebastian zaujal muže v kabinkách svým ochlupením.
8 fotografií

Když se kabinky poprvé otevřou, Sebastian potřebuje chvíli, aby vstřebal, co vidí. Brzy je ale jasné, že má slabost pro chlupatější muže. „Mám rád, když je to přirozené,“ přizná a potvrdí, že ho přitahují takzvané medvídkovské typy.

Pozornost věnuje také výrazným žilám na rukou a pracovitému vzhledu mužských dlaní. Potěší ho i dva účastníci z Polska. Pokud by mezi nimi přeskočila jiskra, ze severu Čech by to za nimi neměl zase tak daleko.

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O zábavu v nahé seznamce se stará také moderátorka Monika Timková, která si v každém díle letošní sezony losuje vlastní moderátorskou výzvu. Musí nenápadně zakomponovat do rozhovoru slangový výraz pro mužské či ženské přirození. V minulých epizodách už tak diváci slyšeli například „branku“ nebo „dařbujána“. Tentokrát padlo slovo „dělo“.

Nápadník v jednom z boxů předvede, co se tímto výrazem myslí. Jeho mužská chlouba přiměje Sebastiana použít výraz „dělo“ také.

Sebastian s moderátorkou Monikou Timkovou v pořadu Naked Attraction.

Sebastiana přitahují také tetování a piercingy. Některé obrázky na tělech účastníků vyvolávají spekulace o jejich významu. To, co moderátorka považuje za anarchistickou pěst, má pro Sebastiana jasný sexuální význam.

Rozhodování ovšem nebude jen o tělesných přednostech. Vyřazování přinese také nečekané emoce. Když Sebastian jednomu z mužů odhalí obličej, okamžitě svého rozhodnutí zalituje. „To je přesně můj typ!“ přizná zklamaně. Při závěrečném objetí se s ním loučí ještě se šeptaným vzkazem: „Najdi si mě...“

Sebastian se věnuje prodeji sexuálních hraček a některé z nich testuje i doma. Pro své nápadníky proto připraví tematický úkol: každý si vylosuje jeden předmět a pouze podle hmatu musí poznat, zda jde o sexuální pomůcku, nebo obyčejnou věc.

Dokážou uchazeči rozeznat špunt na víno od análního kolíku? A nespletou si koktejlový tlouček na led s dildem? I tahle zkouška může přinést pořádně úsměvné momenty.

Na oblečené rande si nakonec Sebastian vybera muže, který do případného vztahu přinese několik háčků. Jedním z nich je jedenáctiletý věkový rozdíl a druhým plány na dlouhodobý pobyt v jihovýchodní Asii. Dokáže jejich čerstvá vzájemná sympatie překonat i takové překážky? A bude z odvážného seznamování v Naked Attraction nakonec začátek vážného vztahu? Ať už to dopadlo jakkoli, Sebastian účasti v pořadu nelitoval a během premiéry si nechal jeho název vytetovat na tělo.

Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?

Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko
Reprízy: • Pátek ve 22:30 – Česko & Slovensko
Nahý maraton: • Neděle od 22:00 – Česko & Slovensko + zahraniční epizodyb

ANKETA: Přihlásili byste se do nahé seznamky Naked Attraction?

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