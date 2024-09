Sean Penn se ukázal s novou přítelkyní, o 30 mladší moldavskou herečkou

Sean Penn se v roce 2022 po dvouletém manželství rozvedl s australskou herečkou Leilou George (32). Od té doby byl romanticky spojován s několika ženami. Pro list The New York Times prohlásil, že chce už jen svobodně randit.

„Jsem prostě volný. Pokud budu ve vztahu, budu stále volný, nebo v něm prostě nebudu. Už si nenechám ublížit,“ řekl Penn.

Valeria Nicov je modelka a herečka, objevila se v několika nezávislých projektech a měla menší roli v seriálu Emily in Paris.

Pochází z Moldávie a kromě moldavštiny ovládá plynně také rumunštinu a ukrajinštinu. Podle deníku Daily Mail je jí 30 let, ale vzhledem k tomu, že na vysokou školu nastoupila v roce 2008, což vyžaduje maturitu ve věku 18 let, je pravděpodobné, že jí je 34 let.

Sean Penn má za sebou manželství s herečkou Leilou George, s níž žil od roku 2016. Vzali se v červenci 2020, ale už v říjnu následujícího roku Leila George požádala o rozvod. Soud ukončil manželství v dubnu 2022. V letech 1996 – 2010 byl Penn ženatý s herečkou Robin Wrightovou a má s ní třiatřicetiletou dceru Dylan a jednatřicetiletého syna Hoppera.

V letech 1985 - 1989 byla Pennovou manželkou zpěvačka Madonna. Jejich vztah byl bouřlivý a objevily se i spekulace o domácím násilí. Ty ale oba popřeli, ačkoli jednou u nich musela zasahovat policie. Madonna zavolala policii, protože se obávala zbraní, které měl Penn v domě. Nikdy jí ale prý neublížil a nyní je pojí přátelský vztah.