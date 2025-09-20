Napálil i mě, vzpomíná herec Sean Penn na večeři s Vladimirem Putinem

Herec a režisér Sean Penn zavzpomínal na večeři se současným ruským prezidentem Vladimirem Putinem a hereckým kolegou Jackem Nicholsonem. Setkání se uskutečnilo v roce 2001 během moskevského filmového festivalu.
Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025) | foto: Reuters

Hollywoodští kolegové tehdy do Moskvy dorazili s novým filmem Přísaha – kriminálkou, kde hrál Jack Nicholson hlavní roli a Sean Penn ji režíroval. Na slavnostní večeři se pak osobně setkali s ruským vládcem. „Mluvili jsme přes tlumočníka. Je však jasné, že rozumí a mluví anglicky mnohem víc, než dává najevo,“ uvedl Penn v talkshow Jimmy Kimmel Live!

Americký herec Sean Penn při návštěvě Kyjeva věnoval ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému jednoho ze svých Oscarů. (8. listopadu 2022)

Hlavním tématem rozhovoru byl vztah k otcovství. Pětašedesátiletý Penn má s exmanželkou Robin Wrightovou dceru Dylan a syna Hoppera, zatímco o Putinovi se ví, že zplodil minimálně dvě dcery. „Bylo tam asi dvacet lidí a všichni pozorovali, jak si Putin s Nicholsonem povídají, a snažili se pozorně naslouchat,“ popsal atmosféru večera.

„Abyste byli v obraze – odehrálo se to asi tak dva nebo tři týdny poté, co tehdejší americký prezident George Bush prohlásil, že se Putinovi podíval do očí a nabyl dojmu, že se mu dá věřit,“ upřesnil Penn. „A musím říct, že napálil i mě,“ přiznal pak sarkasticky. „Měl jsem tehdy pocit, že v sobě má cosi poctivého.“

V souvislosti s válkou na Ukrajině pak pokračoval: „Teď víme, že nemá sebemenší problém unést třicet tisíc dětí, zavraždit spoustu lidí a naučit ty děti nenávidět své rodiče a svou zemi.“

Penn patří k hlasitým zastáncům Ukrajiny. V roce 2023 uvedl dokument Superpower, který vznikl původně jako profil prezidenta Zelenského.

„Chtěli jsme vyprávět odlehčený příběh o komikovi, který se stal prezidentem Ukrajiny, a místo toho jsme byli svědky vzniku historického lídra a války jeho země za svobodu,“ řekl. „Když vstoupíte do země, která je charakteristická svou neuvěřitelnou jednotou, uvědomíte si, co nám v USA všem chybí.“

Sean Penn čelí kritice. Hercova nová přítelkyně je mladší než jeho dcera

V roce 2022 Penn prezidentovi Zelenskému věnoval jednu ze svých sošek Oscara. „Je to jen taková symbolická hloupost, ale s vědomím, že ji máte u sebe vy, se budu cítit lépe. A až vyhrajete, vraťte mi ji pak do Malibu,“ vtipkoval tehdy ve videu sdíleném na Instagramu.

K darování sošky Oscara se rozhodl krátce po udílení cen v roce 2022, kde měl původně Zelenskyj pronést řeč, avšak místo toho se tehdy strhl mediální poprask kvůli tomu, že herec Will Smith dal facku herci Chrisovi Rockovi.

„Řekl jsem si – tak nas*at. Oscara dám Ukrajině já. Ať si ho klidně přetaví na kulky a střílí s nimi po Rusech,“ prohlásil. Krátce poté byl Sean Penn zařazen na seznam osob, kterým je zakázán vstup do Ruska.

Válka na Ukrajině

Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland

Tom Holland, známý hlavně jako filmový Spider-Man, poprvé veřejně promluvil o tom, že má ADHD a dyslexii. Svěřil se, že mu tyto poruchy komplikují práci, zejména při přípravě a budování nových...

18. září 2025

Jsem těhotná, oznámila raperka Cardi B. Čtvrté dítě čeká s hráčem NFL

Zpěvačka a raperka Cardi B (32) oznámila radostnou novinu. S přítelem Stefonem Diggsem (31), hráčem amerického fotbalu za New England Patriots čekají první dítě. Vztah oba veřejně potvrdili letos v...

18. září 2025  10:15

