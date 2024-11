Kauce 50 milionů dolarů? Raper Diddy z vězení ovlivňuje svědky, tvrdí žalobci

Nová obvinění prokurátoři vznesli v pátek večer u federálního soudu na Manhattanu. Jsou proti poslednímu návrhu hudebního magnáta na propuštění na kauci ve výši 50 milionů dolarů. Slyšení o kauci je naplánováno na příští týden.

Podle prokurátorů z přehledu nahrávek Combsových hovorů z vězení vyplývá, že požádal rodinné příslušníky, aby oslovili potenciální oběti a svědky, a vyzval je, aby vytvořili „narativy“, které by ovlivnily porotu. Tvrdí také, že nabádal k marketingovým strategiím, aby ovlivnil veřejné mínění.

Sean “Diddy“ Combs u soudu se svými právníky Marcem Agnifilem a Anthonym Riccem. V pozadí raperova matka Janice (10. října 2024)

Členové jeho rodiny měli naplánovat a uskutečnit kampaň na sociálních sítích v souvislosti s Diddyho narozeninami „s úmyslem ovlivnit potenciální porotu v trestním řízení.“ Jeho děti měly na svých účtech na sociálních sítích zveřejnit video, na kterém jsou všichni na jeho narozeninové oslavě.

Diddy poté z vězení sledoval analýzy, včetně zapojení diváků, a se svou rodinou diskutoval o tom, jak zajistit, aby video mělo na členy poroty požadovaný účinek.

Combs chtěl také anonymně zveřejnit informace, o kterých si myslel, že pomohou jeho obhajobě proti obvinění.

„Obžalovaný opakovaně prokázal - a to i ve vazbě - že bude hrubě a opakovaně porušovat pravidla, aby nepatřičně ovlivnil výsledek svého případu. Obžalovaný jinými slovy prokázal, že mu nelze věřit, že bude dodržovat pravidla a podmínky,“ uvedli žalobci v podání s tím, že z raperova chování lze vyvodit, že chce vydírat oběti a svědky, aby mlčeli nebo poskytli svědectví užitečné pro jeho obhajobu.

Pětapadesátiletý Sean Combs podle žalobců začal porušovat pravidla téměř ihned poté, co byl po svém zářijovém zatčení umístěn do brooklynské věznice Metropolitan Detention Center. Dva soudci dospěli k závěru, že je raper nebezpečný pro společnost a hrozí, že by mohl utéct.

Hudební magnát odmítá obvinění, že po léta za pomoci sítě spolupracovníků a zaměstnanců zneužíval ženy, přičemž oběti umlčoval vydíráním a násilím, včetně únosů, žhářství a fyzického bití.

Jeho právníci nedávno podali třetí žádost o propuštění na kauci poté, co byly zamítnuty dva předchozí pokusy, včetně návrhu na kauci ve výši 50 milionů dolarů. V žádosti se odvolávali na změněné okolnosti, včetně nových důkazů, kvůli kterým je podle nich rozumné Combse propustit, aby se mohl lépe připravit na soudní proces, který bude 5. května 2025. Combsovi právníci na žádosti o reakci na nová obvinění zatím nereagovali.