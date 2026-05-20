Gilmorky jsem nikdy nesledoval, překvapila hvězda seriálu. Teď je viděla poprvé

Patterson, který si v Gilmorových děvčatech zahrál Lukea Danese - majitele bistra Luke’s Diner a partnera Lorelai Gilmoreové - se k seriálu dostal znovu až teď. O více než dvacet let později a díky svému podcastu I Am All In. „Nabídl jsem to společnosti iHeart jako nápad na podcast. Ptali se mě, jestli jsem ten seriál opravdu nikdy neviděl a já řekl, že ne. Bylo jim mě líto, tak mi ten pořad dali, slitovali se nade mnou,“ žertoval herec.
Nakonec ale přiznal, že si seriál okamžitě zamiloval. „Pochopil jsem, o čem fanoušci mluvili. Je to vtipné, roztomilé, milé a neobvyklé,“ říká po letech.
Velkou chválu poslal i tvůrcům seriálu Amy Sherman-Palladinové a Danielovi Palladinovi. „Jsou to dvě velmi jedinečné tvůrčí mysli… lidé, jací se objeví jednou za generaci,“ řekl Patterson. Zároveň vyzdvihl i výkon Lauren Grahamové, která v seriálu ztvárnila Lorelai Gilmoreovou.
Herec zároveň vysvětlil, proč si podle něj fanoušci seriál pouštějí stále dokola. „Když se na něj dívají v šestnácti, ztotožňují se s určitými postavami. Ve třiceti je to úplně jiný zážitek. A v padesáti zase jiný,“ míní. Právě možnost vidět příběh pokaždé jinýma očima podle něj stojí za obrovskou popularitou seriálu i po letech.
Patterson také rozpoutal debatu svým názorem na Roryiny vztahy. Na otázku, zda je „tým Dean, Jess nebo Logan“, odpověděl nečekaně tvrdě: „Dean, Jess i Logan - všichni by ji nakonec podvedli.“
Přesto si myslí, že Rory by nakonec nejlépe dopadla s Loganem, ale z velmi praktického důvodu. „Při rozvodu by dostala hromadu peněz,“ prohlásil s nadsázkou a dodal, že by se tím zároveň pomstila Mitchumu Huntsbergerovi za to, jak jí podkopal sebevědomí v žurnalistice.
10. října 2025