Scarlett Johanssonová prozradila, proč tajila těhotenství

Herečka chtěla změny přicházející v těhotenství vnímat v soukromí a nepřála si, aby ji lidé během tohoto období jakkoli soudili, ať už pozitivně, či negativně.

„Když jsem čekala syna, uvědomila jsem si, že je zvláštní, kolik věcí ve vás lidé v těhotenství projektují. Jejich naděje, soudy nebo touhy. Na těhotné ženy je toho kladeno opravdu hodně,“ řekla Scarlett Johanssonová, jež během těhotenství bojovala i s negativními pocity, kvůli kterým čelila kritice od svého okolí.

„Spousta lidí mi hned říkala: To je skvělé, panebože, to je úžasné! A i když jsem byla určitě v některých ohledech nadšená, že jsem těhotná, měla jsem z toho také spoustu ne tak skvělých pocitů, kvůli kterým mě potom soudily ženy, které mi byly blízké. Od mužů to člověk čeká, ale od žen je to jako: No tak, holka, vždyť sis tím prošla taky,“ řekla.

Dodala, že společnost má podle ní před sebou ještě dlouhou cestu, pokud jde o vnímání těhotenství a posílení postavení žen. „Mám pocit, že za posledních pět let se hodně věcí posunulo kupředu, pokud jde o postavení žen, ale tahle věc zůstává tak trochu ve středověku. Tolik předsudků, až je to šílené,“ míní.

Colin Jost a Scarlett Johanssonová (Los Angeles, 18. listopadu 2021)

Herečka Scarlett Johanssonová si v říjnu 2020 vzala za muže moderátora a scenáristu televizní show Saturday Night Live Colina Josta. Zasnoubili rok předtím po dvouleté známosti.

Johanssonová byla předtím už dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl kanadský herec Ryan Reynolds. Vzali se v roce 2008 a rozvedli po třech letech. Herec si o rok později vzal kolegyni Blake Lively.

Johanssonové druhým manželem byl francouzský novinář Romain Dauriac. Svatbu se jim podařilo perfektně utajit. Vzali se v říjnu 2014. Rozvod přišel opět po třech letech. Exmanželé mají spolu dceru.