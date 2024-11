Černá vdova i jedna z nejkrásnějších žen. Scarlett Johanssonové je čtyřicet

Fanoušci akčních filmů mají Scarlett Johanssonovou, narozenou 22. listopadu 1984, spojenou se superagentkou Black Widow (česky Černá vdova – pozn. red.) ze série „marvelovek“, které věnovala víc než deset let života. Tato role původně ruské vražedné dívenky, která se ale dala na stranu dobra, přinesla Johanssonové celosvětovou slávu a také postavení v čele žebříčku nejlépe placených hereček.

Scarlett Johanssonová jako superagentka Black Widow

Kritiku Scarlett Johanssonová zaujala rolemi v romantickém dramatu Manželská historie a protiválečné tragikomedii Králíček Jojo, které jí vynesly dvě nominace na Oscara za rok 2019, ani jednu ale neproměnila.

„V parodii na dobu nacismu jsem roli vzala hlavně proto, že v příběhu kluka, který se chce stát nacistou, hraji matku, která ukrývá židovskou dívku. Sama se cítím být Židovkou, moje matka pochází z aškenázské židovské rodiny původem z Polska a Ruska, takže mám dobu nacismu a holocaustu dobře zmapovanou,“ popsala Johanssonová své rozhodování, zda vzít roli ve snímku, který se natáčel mimo jiné v Žatci. „V Manželské historii jsem zase hrála matku před rozvodem, což už jsem také na vlastní kůži zažila, takže oba filmy mi byly tematicky i lidsky blízké,“ řekla také.

Newyorská rodačka zdědila umělecké geny po předcích. Dědeček z otcovy strany by dánský spisovatel, otec Karsten Johansson zase architekt, který se do Spojených států přistěhoval po vysoké škole z Dánska. Předci matky Melanie Sloanové, producentky a občasné herečky, přišli do Ameriky začátkem 20. století z východní Evropy, kde část příbuzných zahynula za holokaustu.

„I když jsme Židé, vždy jsme slavili Vánoce společně s Chanukou, protože jsme milovali dánské vánoční tradice,“ vzpomínala Scarlett na dětství v nábožensky smíšené rodině.

Scarlett Johanssonová na obálce magazínu Esquire

Nejmladší ze čtyř dětí odmala přitahovalo jeviště. „Vyrůstala ve spořádané rodině a chodila do normální školy. Ale vždycky jsem byla posedlá herectvím. Jako malá jsem chodila na zpěv i na hodiny stepu. Jsem dítě umělecké čtvrti Greenwich Village. New York mě zasvětil do umění a do kultury vůbec, proto ho mám tolik ráda,“ svěřila se v jednom rozhovoru Johanssonová, která už jako už jako dítě navštěvovala proslulý Divadelní institut Lee Strasberga. Jako školačka se ostatně také objevila před kamerou, mimo jiné v nepříliš povedeném třetím pokračování série Sám doma.

Když bylo Scarlett třináct let, rodiče se rozvedli a zatímco matka se brzy poté odstěhovala do Kalifornie, Karsten Johansson spolu s dcerou zůstali v New Yorku. V té době také dostala budoucí hollywoodská hvězda první výraznou roli, a to v romantickém filmu Zaříkávač koní (1998) režírovaném Robertem Redfordem, kde měla hlavní dětskou úlohu dívky, která při nehodě na koni přijde o nohu. Jako stále ještě začínající herečka zazářila v roce 2003 po boku Billa Murrayho v romantickém filmu „o vztazích tonoucích v prázdnotě moderního života“ Ztraceno v překladu, které v Tokiu natočila Sofie Coppolová.

O pár let později se velká fanynka dalšího slavného newyorčana Woodyho Allena objevila i v několika jeho filmech. První byl Match Point - Hra osudu (2005), ve kterém hrála začínající herečku, která si začne románek s ženatým mužem; Allen jí tehdy dal přednost před původně uvažovanou Kate Winsletovou. V rychlém sledu následovaly filmy Sólokapr (2006) a Vicky Christina Barcelona (2008). „Je inteligentní a zábavná. Celé natáčení prozáří. Umí zpívat, je i pohybově výborná, prostě všestranně talentovaná,“ rozplýval se nad Johanssonové talentem Woody Allen.

V roce 2010 pak hrála ve své první „marvelovce“, kterou bylo druhé pokračování Iron Mana. V roli superagentky se objevila ještě devětkrát, naposledy ve snímku Black Widow z roku 2021. „Jsem s ním opravdu spokojená, byl to skvělý způsob, jak ukončit tuto kapitolu mé kariéry s Marvelem,“ svěřila se Johanssonová webu Fatherly krátce po premiéře filmu, který si na uvedení do kin musel počkat více než rok kvůli pandemii covidu. Úplně přitom nevylučuje, že se k postavě ještě vrátí. „Něco jako upírská verze té postavy? Nebo třeba zombie verze?“ žertovala herečka loni v listopadu.

V poslední době se Scarlett Johanssonová objevila v romantické komedii Vezmi mě na Měsíc, při namlouvání animovaného snímku Transformers Jedna se zase potkala se svým kolegou z „marvelovek“, představitelem Thora Chrisem Hemsworthem. Podobně jako mnoho hereckých kolegů se během let začala věnovat také práci za kamerou, už u Black Widow je v titulcích uvedena jako výkonná producentka, letos na jaře si pak u chystaného snímku Eleanor the Great poprvé vyzkoušela práci režisérky. Stále ale zůstává hlavně herečkou, hrála třeba v dokončovaném pokračování Jurského světa nebo komedii Wese Andersona a anglickým názvem The Phoenician Scheme.

Svůj pěvecký talent připomněla díky animovanému muzikálu Zpívej, ve kterém namluvila a nazpívala dikobrazici Ash (v české verzi ji dabovala Ewa Farná).

„Smířila jsem se s tím, že nikdy nebudu hubená. Aspoň jsem jiná než ostatní herečky,“ řekla jednou Johanssonová, kterou pro její ladnou postavu různé časopisy pravidelně řadí mezi nejkrásnější ženy světa.

Jejím životem prošli například herci Josh Hartnett nebo Ryan Reynolds, za kterého byla dokonce krátce provdaná. S druhým manželem, francouzským podnikatelem Romainem Dauriacem, má dnes desetiletou dceru Rose. Potřetí se vdala v říjnu 2020 za scénáristu komediálního pořadu Saturday Night Live Colina Josta, v srpnu 2021 se jim narodil syn, který dostal jméno Cosmo.