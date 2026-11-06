Marta Dancingerová
Absolutní favoritkou bookmakerů i sázkařů je oblíbená česká herečka Marta Dancingerová, kterou diváci znají především z hlavních rolí v úspěšných televizních seriálech Zlatá labuť nebo Kukačky. Pro prostředí taneční soutěže má nejlepší předpoklady – ve 13. ročníku StarDance se po boku tanečníka Martina Prágra protancovala až do finále, kde obsadila skvělé druhé místo. Přestože nemá rozsáhlé zkušenosti s moderováním velkých živých show, diváky si získala svou přirozenou elegancí a bezprostředností.