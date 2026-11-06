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Kdo bude novým moderátorem StarDance? Na tato jména jsou vypsány sázky

Ivana Vaňkátová
  10:00
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Po dlouhých dvaceti letech se změní moderátorské obsazení taneční show StarDance. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že letošní pořad bude jejich posledním. Česká televize sice o budoucích tvářích zatím nerozhodla, sázková kancelář Fortuna však už vypsala kurzy na více než dvě desítky známých osobností. Kdo má podle bookmakerů nejsilnější šance a kdo by byl absolutním překvapením? Podívejte se na velký přehled kandidátů.
Část 1/24

Marta Dancingerová

Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)

Absolutní favoritkou bookmakerů i sázkařů je oblíbená česká herečka Marta Dancingerová, kterou diváci znají především z hlavních rolí v úspěšných televizních seriálech Zlatá labuť nebo Kukačky. Pro prostředí taneční soutěže má nejlepší předpoklady – ve 13. ročníku StarDance se po boku tanečníka Martina Prágra protancovala až do finále, kde obsadila skvělé druhé místo. Přestože nemá rozsáhlé zkušenosti s moderováním velkých živých show, diváky si získala svou přirozenou elegancí a bezprostředností.

Oskar Hes na první čtené zkoušce představení Dějiny násilí (8. prosince 2021)
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018)
Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus
Marta Dancingerová v seriálu Kriminálka Anděl (2026)
185 fotografií


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