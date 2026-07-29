Kolik lásek měla Saskia Burešová?
Saskia Burešová měla za svůj život jednu celoživotní lásku. Jejím jediným manželem byl televizní režisér Petr Obdržálek.
Vzali se v roce 1972 a v manželství spolu strávili více než padesát let. V roce 1974 se jim narodil syn Petr. Spojovala je nejen rodina, ale také práce. Přes tři desetiletí spolupracovali na pořadu Kalendárium, jehož tváří je Saskia Burešová, zatímco Petr Obdržálek byl jeho režisérem. V září 2025 Obdržálek ve věku 84 let zemřel.
Co dělá syn Saskie Burešové?
Syn Petr se narodil v roce 1974 a pracuje jako realitní makléř. Se svou ženou vychoval dvě dcery, díky nimž je Saskia Burešová dvojnásobnou babičkou.
O svém synovi ale moderátorka veřejně mluví jen výjimečně a jeho soukromí respektuje.
Jak se skutečně jmenuje Saskia Burešová?
Moderátorka a hlasatelka se ve skutečnosti jmenuje Saskia Obdržálková, vzala si totiž jméno manžela. „Často se na mě na úřadech podezřele dívají. Nejlepší pro mě však bylo, když manželovi říkali pane Bureš. To on neměl moc rád,“ prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz před deseti lety.
Neobvyklé křestní jméno jí vybrala maminka podle Rembrandtovy manželky Saskie van Uylenburgh.
Kolik let je Saskii Burešové?
Saskia Burešová letos oslaví 80 let a stále je aktivní. „Já pořád někde točím, ještě nedávno jsem pracovala v rádiu. Když se stýkáte s lidmi, když pracujete, tak se duševní stárnutí nekoná,“ řekla Burešová.
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Co vystudovala Saskia Burešová?
Saskia Burešová vystudovala gymnázium a poté DAMU. K práci televizní hlasatelky se dostala vlastně oklikou. Přihlásila se totiž do konkurzu na roli Barunky v televizní adaptaci Babičky. Projekt se sice nakonec nerealizoval, televizní tvůrci si jí však všimli a na talentovanou studentku nezapomněli.
Jedním z jejích spolužáků na DAMU byl také Jaromír Hanzlík. Právě jeho maminka, která pracovala jako asistentka režie, doporučila Saskii jako neokoukanou moderátorskou tvář.
Jak dlouho je Saskia Burešová v televizi?
Do televize Saskia Burešová nastoupila v roce 1967 jako jednadvacetiletá. Československá televize hledala partnerku k Eduardu Hrubešovi do zábavného pořadu pro vojáky Poštovní schránka. Burešová se přihlásila do konkurzu a vyhrála ho.
Saskia Burešová
Poté působila jako hlasatelka Československé televize. V letech 1971 - 1975 také uváděla s Vladimírem Dvořákem estrádní televizní pořad Televarieté.
Později uváděla pořady všeho druhu, až zakotvila v televizní hlasatelně, kde spolu s dalšími známými tvářemi uváděla vysílání. Natáčení bývalo podle ní tehdy velkým náporem na psychiku, vše se muselo říkat zpaměti, protože v té době neexistovalo čtecí zařízení
Oblíbenou televizní hlasatelkou byla několik desetiletí. „Lidé nám často psali i dopisy, na Vánoce dokonce nosili do televize dárky, třeba bonboniéry a květiny. Jednou jsem dokonce dostala králíka, asi nejvíc mě překvapil jednou v létě kýbl borůvek. Když jsem si představila toho diváka, jak celý den chodí po lese a sbírá je, rozesmálo mě to a velmi dojalo,“ řekla Burešová.
Příští rok tak oslaví 60 let na televizní obrazovce. „Od vynálezu televize jsem tam skoro celou dobu, bez přestávky. Někde jsem slyšela, že jsem dnes nejstarší hlasatelka v Evropě,“ smála se v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jak dlouho se vysílá Kalendárium?
Kalendárium se v televizi vysílá od roku 1993. Pořad nejprve režíroval Zdeněk Beránek, později se jeho režie ujal manžel Saskie Burešové Petr Obdržálek, který ho vedl až do roku 2025. „Ten pořad je pro mne univerzita mého života. Díky Kalendáriu se neustále vzdělávám,“ tvrdí Burešová.
Každý týden natáčí nový díl. Vysílá se na ČT1 pravidelně v neděli dopoledne, sledují ho desítky tisíc diváků.