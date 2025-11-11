Nejdůležitější je pro mě momentálně zdraví, přiznává moderátorka Saskia Burešová

Renato Salerno
Moderátorka Saskia Burešová (79) na křestu kalendáře Aleše Cibulky zavzpomínala na osudy hvězd třicátých a čtyřicátých let. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení pořadu Kalendárium a vysvětlila, proč je pro ni největší prioritou zdraví a blízcí lidé.
Shledáváme se na křtu tradičního Cibulkova kalendáře pro pamětníky. Je vašemu srdci blízké, když můžete nahlédnout do osudů hvězd třicátých a čtyřicátých let?
Ano, protože já jsem sama pamětnice (smích). Ne, že bych pocházela z třicátých a čtyřicátých let, ale mám k tomu samozřejmě velice blízko, ke starým hercům, ke starým filmům. Už proto, že dělám pořad, kde vzpomínáme na letité umělce, hudebníky, vědce a tak dále. Je mi to velmi blízké a nový kalendář je krásný.

V pořadu Kalendárium je to velmi různorodé. Vy sama též osobně hlídáte různá výročí a děláte si poznámky?
Máme v přípravách třeba dvouměsíční předstih. Už se nám ale stalo, že jsme měli v kalendáři, už nevím přesně kolikáté výročí narozenin herce Jeana Maraise, natočili jsme to a představte si, tím, jaký máme předstih, on nám do té doby, než se to odvysílalo, zemřel. Museli jsme všechno přestříhat a uvést na pravou míru. Teď si dáváme velký pozor, aby se nám něco takového neopakovalo. Ono je to velice zranitelné, protože člověk nikdy neví. Sophia Lorenová měla teď devadesáté narozeniny, tak jsme se také obávali, abychom nepřipíjeli předem a než se to odvysílá, aby nám, nedejbože, neodešla do hereckého filmového nebe.

Takže už neplatí dřívější pravidlo, že jsou v Kalendáriu pouze již zesnulí umělci?
Teď se radši pro jistotu věnujeme zesnulým. A taky těm, kteří mají půlkulaté nebo kulaté výročí. Aby to byl úzus, aby to bylo spravedlivé. Spousta lidí by tam chtěla být a nelze vyhovět všem.

Je pravdou, že jste musela usměrnit Sašu Hemalu, který se vás několikrát ptal, kdy tam už konečně také bude?
Ano, tak nějak. Já jsem říkala: „To si nepřej! My děláme jenom o mrtvých.“ Vyvedla jsem ho z optimismu (smích). Představte si, že jsem léta uváděla mnoho pořadů s mým kolegou a parťákem Milošem Frýbou. Říkala jsem si, že by mě ani ve snu nenapadlo, že jednou mého bezvadného kamaráda budu mít v Kalendáriu. Zavzpomínala jsem na něj s diváky a pozdravila ho do nebeské televize.

Zemřel Petr Obdržálek, režisér Kalendária a mnoha pohádek. V ČT byl skoro 60 let

Dnes tu máme moderátora Aleše Cibulku, který křtí kalendář. Co vás s ním pojí? Je to humor, který on umí tak perfektně? Není vulgární, nestrefuje se do ostatních...
Je naprosto úžasný. Mám ho opravdu ráda a neříkám to proto, že se mě na to ptáte. Já si o něm myslím, že je výborný moderátor. Je kultivovaný, milý, veselý a víte co? On dovede navodit úžasnou atmosféru. Do jakéhokoliv pořadu, kde je Aleš, jdu vždy velmi ráda. Vím totiž, že tam bude báječná nálada. Když vás naladí, výkony všech lidí jsou na úrovni, jsou špičkové. On to dovede nabudit, to si na něm velmi cením. Je to solidní a milý člověk.

Co je aktuálně vaším hnacím motorem?
Teď momentálně je pro mě nejdůležitější zdraví. Ono to zní jako klišé, ale to je opravdu podstatné. Samozřejmě, že teď jsou smutné dny. Já mám k tomu ještě důvod. (Letos v září zemřel manžel Saskie Burešové, Petr Obdržálek, režisér Kalendária a další televizních pořadů, dokumentů či pohádek, pozn. red.) Nabudí mě atmosféra dobrých přátel, kamarádů. Proto jsem tady. Mezi lidmi, které máte rádi, se cítíte dobře a je vám fajn.

Nejdůležitější je pro mě momentálně zdraví, přiznává moderátorka Saskia Burešová

Lukáš Pollert vidí ve svém synovci jeho otce Ivana Trojana

Josef Trojan ve filmu Nepela (2025)

Josef Trojan, který ztvárnil v autobiografickém snímku Nepela olympijského vítěze v krasobruslení, měl na premiéře silné rodinné zastoupení. Matku Kláru, staršího bratra Františka, strýce Lukáše...

9. listopadu 2025  13:22

Mám pocit, že mladá generace je furt unavená, říká Roman Zach

Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Herec Roman Zach (52) nechtěl, aby byl jeho syn Prokop (20) herec. Teď spolu často spolupracují a už se s tím smířil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si ale na synovu generaci postěžoval.

9. listopadu 2025  10:21

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.