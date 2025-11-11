Nejdůležitější je pro mě momentálně zdraví, přiznává moderátorka Saskia Burešová

Shledáváme se na křtu tradičního Cibulkova kalendáře pro pamětníky. Je vašemu srdci blízké, když můžete nahlédnout do osudů hvězd třicátých a čtyřicátých let?
Ano, protože já jsem sama pamětnice (smích). Ne, že bych pocházela z třicátých a čtyřicátých let, ale mám k tomu samozřejmě velice blízko, ke starým hercům, ke starým filmům. Už proto, že dělám pořad, kde vzpomínáme na letité umělce, hudebníky, vědce a tak dále. Je mi to velmi blízké a nový kalendář je krásný.
V pořadu Kalendárium je to velmi různorodé. Vy sama též osobně hlídáte různá výročí a děláte si poznámky?
Máme v přípravách třeba dvouměsíční předstih. Už se nám ale stalo, že jsme měli v kalendáři, už nevím přesně kolikáté výročí narozenin herce Jeana Maraise, natočili jsme to a představte si, tím, jaký máme předstih, on nám do té doby, než se to odvysílalo, zemřel. Museli jsme všechno přestříhat a uvést na pravou míru. Teď si dáváme velký pozor, aby se nám něco takového neopakovalo. Ono je to velice zranitelné, protože člověk nikdy neví. Sophia Lorenová měla teď devadesáté narozeniny, tak jsme se také obávali, abychom nepřipíjeli předem a než se to odvysílá, aby nám, nedejbože, neodešla do hereckého filmového nebe.
Takže už neplatí dřívější pravidlo, že jsou v Kalendáriu pouze již zesnulí umělci?
Teď se radši pro jistotu věnujeme zesnulým. A taky těm, kteří mají půlkulaté nebo kulaté výročí. Aby to byl úzus, aby to bylo spravedlivé. Spousta lidí by tam chtěla být a nelze vyhovět všem.
Je pravdou, že jste musela usměrnit Sašu Hemalu, který se vás několikrát ptal, kdy tam už konečně také bude?
Ano, tak nějak. Já jsem říkala: „To si nepřej! My děláme jenom o mrtvých.“ Vyvedla jsem ho z optimismu (smích). Představte si, že jsem léta uváděla mnoho pořadů s mým kolegou a parťákem Milošem Frýbou. Říkala jsem si, že by mě ani ve snu nenapadlo, že jednou mého bezvadného kamaráda budu mít v Kalendáriu. Zavzpomínala jsem na něj s diváky a pozdravila ho do nebeské televize.
Dnes tu máme moderátora Aleše Cibulku, který křtí kalendář. Co vás s ním pojí? Je to humor, který on umí tak perfektně? Není vulgární, nestrefuje se do ostatních...
Je naprosto úžasný. Mám ho opravdu ráda a neříkám to proto, že se mě na to ptáte. Já si o něm myslím, že je výborný moderátor. Je kultivovaný, milý, veselý a víte co? On dovede navodit úžasnou atmosféru. Do jakéhokoliv pořadu, kde je Aleš, jdu vždy velmi ráda. Vím totiž, že tam bude báječná nálada. Když vás naladí, výkony všech lidí jsou na úrovni, jsou špičkové. On to dovede nabudit, to si na něm velmi cením. Je to solidní a milý člověk.
Co je aktuálně vaším hnacím motorem?
Teď momentálně je pro mě nejdůležitější zdraví. Ono to zní jako klišé, ale to je opravdu podstatné. Samozřejmě, že teď jsou smutné dny. Já mám k tomu ještě důvod. (Letos v září zemřel manžel Saskie Burešové, Petr Obdržálek, režisér Kalendária a další televizních pořadů, dokumentů či pohádek, pozn. red.) Nabudí mě atmosféra dobrých přátel, kamarádů. Proto jsem tady. Mezi lidmi, které máte rádi, se cítíte dobře a je vám fajn.