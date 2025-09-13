Osud míchá karty, ale my hrajeme, říká Saskia Burešová

Renato Salerno
Moderátorka Saskia Burešová (79) je milovnicí vážné hudby a čtení. V rozhovoru pro iDNES.cz, který poskytla ještě před smrtí svého manžela Petra Obdržálka (†84), který zemřel 3. září, promluvila o svém pohledu na život a přístupu k němu.

Jak hodnotí vítěze Muže roku 2025 Saskia Burešová?
Já jsem vždycky spokojená, i když tentokrát se přiznám, že můj favorit nevyhrál. Já fandila včelaři, ale to nevadí. On bude mít štěstí určitě ve svém oboru. Bylo to moc hezké jako každý rok.

Vy jste tady říkala krásný citát, který bychom si všichni mohli vzít k srdci. Ti, kteří lamentují nad svým životem, a to...
Ano. Vy jste to zaregistroval? Osud míchá karty, ale my hrajeme! To je pravdivé, ne?

Vy jste toho důkazem. I když vám život rozdá, co vám rozdá, všechno se dá zvládnout s grácií.
To je pravda. I když má člověk starosti, musí se umět nad tím povznést a nepřipouštět si je, pokud to jde.

Saskia Burešová a její manžel Petr Obdržálek (2023)

Jsou osobnosti, které máte v Kalendáriu a chtěla byste je tam častěji, protože vás nepřestávají fascinovat?
Je jich tolik, že bych je asi neuměla vyjmenovat. Jsem „čapkofil“, miluji Karla Čapka. Dnes je to zvlášť aktuální, když vidím, jak nás obklopuje umělá inteligence a jak on byl jasnozřivý. On to odhalil už dávno. A nejenom to, RUR roboty a tak dále, to je obdivuhodné.

Co posloucháte? Víme, že jste zahrádkářkou, že ráda čtete…
Vy mě máte úplně přečtenou! (smích)

Co vás potěší, co máte na volné chvíle za vinylové desky, cédéčka nebo knihy?
Já mám velice ráda vážnou hudbu. Samozřejmě vnímám a ráda poslouchám i tu moderní. Pokud jde o spisovatele, miluji Noaha Gordona. Mám snad všechny jeho knížky. Teď čtu Řeku bohů. V podstatě jsem náruživý čtenář, každý den před spaním čtu. To je velice dobrá záležitost, člověka to obohacuje po mnoha stránkách. Strašně mě mrzí, že dnes děti nečtou. Vůbec nečtou, koukají do mobilu a knížky jsou pro ně jsou tabu. To je špatné.

Saskia Burešová na akci Muž roku v Náchodě, srpen 2023
Saskia Burešová
Televizní moderátorka Saskia Burešová
Televizní moderátorka Saskia Burešová
22 fotografií

Vy jste ikona české popkultury. Kdo z ikon si podmanil vaše uši?
Mám dost široký záběr. Teď bych nerada jmenovala konkrétně jednotlivce, ale mám ráda zpěváky s velkým hlasem. Miluji Pavarottiho, pokud jde o vážnou hudbu. To je můj velký oblíbenec.

Vím, že milujete i černošskou hudbu z Ameriky...
Vy narážíte na můj pořad, který jsem dělala v rádiu. Kanye West. Já mám k tomu krásnou historku. Přišla jednou moje kamarádka, která má asi třicetiletého syna a ten říká: „Prosím tě, mami, řekni mi jednu věc. Ta Saskia, když poslouchám její relace, ona opravdu černochy tak žere?“ Já jsem se to snažila vždycky dělat trošku v nadsázce, to se asi líbilo.

Líbilo, stoprocentně. Děkujeme moc za váš čas a těšíme se v neděli v 9:50 u Kalendária.
Určitě nezapomeňte a šiřte to! (smích)

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Průmyslovka byla životní zkouška, líčí Matouš Ruml svou cestu k herectví

Premium

Všechno začalo v Dětském divadelním studiu, kam Matouše Rumla před více než třiceti lety přivedla maminka. Hraní ho uchvátilo, z „kroužku“ se pak postupem času stala záliba daleko hlubší, až se...

13. září 2025

Moderátorka Bára Tlučhořová kvůli nádoru přišla o zrak. Do rádia se už nevrátí

Moderátorka Rádia Kiss Bára Tlučhořová (37) už delší dobu bojuje s nádorem na mozku. Její kolegové se svolením maminky v den jejích narozenin fanoušky informovali, že se do vysílání už nevrátí....

13. září 2025  16:03

Hvězdné hlasy Harryho Pottera. Laurie jako Brumbál, Knightley bude Umbridgeová

Kromě seriálu z dílny HBO vzniká i audioverze knih o Harrym Potterovi. Většina postav už zná své hlasy, mezi nimiž nechybí jména jako Hugh Laurie, Matthew Macfadyen, James McAvoy nebo Keira...

13. září 2025  12:35

Chtěla jsem se rozvést, přiznala manželka herce Bruce Willise trpícího demencí

Americký herec Bruce Willis (70) více než dva roky bojuje s frontotemporální demencí. Jeho manželka Emma Hemingová (47) nyní otevřeně promluvila o tom, jak hercova nemoc ovlivnila jejich rodinu a...

13. září 2025

Osud míchá karty, ale my hrajeme, říká Saskia Burešová

Moderátorka Saskia Burešová (79) je milovnicí vážné hudby a čtení. V rozhovoru pro iDNES.cz, který poskytla ještě před smrtí svého manžela Petra Obdržálka (†84), který zemřel 3. září, promluvila o...

13. září 2025

Ženy s penisem dost mužů přitahují. Ale ve společnosti je to tabu, říká Daniela Špinar

Premium

Jsem žena i muž, což je v určitém poměru každý, říká režisérka Daniela Špinar, někdejší umělecká šéfka činohry Národního divadla. Narodila se s tělem muže, jehož přitahuje stejné pohlaví. Myslela si,...

13. září 2025

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.