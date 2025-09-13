Osud míchá karty, ale my hrajeme, říká Saskia Burešová

Jak hodnotí vítěze Muže roku 2025 Saskia Burešová?
Já jsem vždycky spokojená, i když tentokrát se přiznám, že můj favorit nevyhrál. Já fandila včelaři, ale to nevadí. On bude mít štěstí určitě ve svém oboru. Bylo to moc hezké jako každý rok.
Vy jste tady říkala krásný citát, který bychom si všichni mohli vzít k srdci. Ti, kteří lamentují nad svým životem, a to...
Ano. Vy jste to zaregistroval? Osud míchá karty, ale my hrajeme! To je pravdivé, ne?
Vy jste toho důkazem. I když vám život rozdá, co vám rozdá, všechno se dá zvládnout s grácií.
To je pravda. I když má člověk starosti, musí se umět nad tím povznést a nepřipouštět si je, pokud to jde.
Jsou osobnosti, které máte v Kalendáriu a chtěla byste je tam častěji, protože vás nepřestávají fascinovat?
Je jich tolik, že bych je asi neuměla vyjmenovat. Jsem „čapkofil“, miluji Karla Čapka. Dnes je to zvlášť aktuální, když vidím, jak nás obklopuje umělá inteligence a jak on byl jasnozřivý. On to odhalil už dávno. A nejenom to, RUR roboty a tak dále, to je obdivuhodné.
Co posloucháte? Víme, že jste zahrádkářkou, že ráda čtete…
Vy mě máte úplně přečtenou! (smích)
Co vás potěší, co máte na volné chvíle za vinylové desky, cédéčka nebo knihy?
Já mám velice ráda vážnou hudbu. Samozřejmě vnímám a ráda poslouchám i tu moderní. Pokud jde o spisovatele, miluji Noaha Gordona. Mám snad všechny jeho knížky. Teď čtu Řeku bohů. V podstatě jsem náruživý čtenář, každý den před spaním čtu. To je velice dobrá záležitost, člověka to obohacuje po mnoha stránkách. Strašně mě mrzí, že dnes děti nečtou. Vůbec nečtou, koukají do mobilu a knížky jsou pro ně jsou tabu. To je špatné.
Vy jste ikona české popkultury. Kdo z ikon si podmanil vaše uši?
Mám dost široký záběr. Teď bych nerada jmenovala konkrétně jednotlivce, ale mám ráda zpěváky s velkým hlasem. Miluji Pavarottiho, pokud jde o vážnou hudbu. To je můj velký oblíbenec.
Vím, že milujete i černošskou hudbu z Ameriky...
Vy narážíte na můj pořad, který jsem dělala v rádiu. Kanye West. Já mám k tomu krásnou historku. Přišla jednou moje kamarádka, která má asi třicetiletého syna a ten říká: „Prosím tě, mami, řekni mi jednu věc. Ta Saskia, když poslouchám její relace, ona opravdu černochy tak žere?“ Já jsem se to snažila vždycky dělat trošku v nadsázce, to se asi líbilo.
Líbilo, stoprocentně. Děkujeme moc za váš čas a těšíme se v neděli v 9:50 u Kalendária.
Určitě nezapomeňte a šiřte to! (smích)