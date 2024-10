Dcery Saši Rašilova se bouří. Chtějí mít rodiče večer doma

„Nějak se to sešlo, že jsem měl chuť o sebe dbát a zároveň přišly role, které si to žádaly,“ říká herec, který míval dříve i lehkou nadváhu. „Vařím pořád stejně, musím kvůli dětem a Saša stejně jako já rád papá, ale na rozdíl ode mě má výdej,“ potvrzuje jeho manželka Lída, že hladem se herec netrápí.

Mají spolu sedmiletou a čtyřletou dceru, přičemž ta starší chodí do druhé třídy. „Na spoustu věcí už má vlastní názor a musí mít poslední slovo,“ směje se Lída. Úkoly s Marií zatím zvládá bez problémů, ale až nastane horší období, přijde náročná matematika, předá prý žezlo manželovi. „Ten je talentovaný opravdu na všechno. Někdy mě to až štve. I tu matematiku dává velmi dobře,“ prozrazuje herečka. Přesto domácí kasu drží ona. „Já jsem totiž spořivější typ než Saša, takže to vyvažuji,“ zdůvodňuje.

Jsou spolu už deset let, přičemž posledních šest let jako manželé. Herečka má dodnes schované svoje svatební šaty. „Měly pro mě speciální symboliku. Byly pomalované slovy láska ve všech rodných jazycích kamarádů, kteří nám byli na svatbě,“ zavzpomínala.

S manželem se objevila na aukci kalendáře Proměny Fantazie pro Nadaci Archa Chantal. Rašilov sice na žádné fotografii nefiguruje, ale autorce snímků Lence Hatašová už před objektivem stál. Fotila ho do galerie osobností divadla Studio DVA, ve kterém aktuálně hraje s Monikou Absolonovou v inscenaci Judy.

Na jiném jevišti se ale potkává i se svou manželkou. Hrají spolu v inscenaci Už tě mám dost, která je paradoxně o krizi manželského páru. „Líbí se mi, že to představení nezamrzlo, ale naopak pořád roste a vyvíjí se. Zatím nás nepřestalo těšit, a to můžu mluvit i za Milana Peroutku a Mílu Mejzlíka, se kterými ho hrajeme. Je to hodně živé, sranda, dějí se tam věci jako v rodině, a to nás baví,“ vyznává se Lída. Hned začátkem příští sezony by měla s manželem zkoušet další divadelní hru.

Přibude tak večerů, kdy budou jejich děti doma bez rodičů. „Máme chůvu-hlídačku, a když ta nemůže, přijede moje máma,“ říká Lída. „Holkám se to ale nelíbí.

Marie už pronesla větu: Všechny děti mají večer maminku s tatínkem doma. Čtou jim pohádky. Jenom já slyším tátu ze záznamu.“ Saša Rašilov totiž kdysi namluvil Krátké pohádky pro unavené rodiče od Michala Viewegha. Nejprve na nich vyrůstaly jeho starší dcery Josefína a Antonie, které má s exmanželkou Vandou Hybnerovou a teď je poslouchají i ty mladší.

„Řekla jsem Marii: Některé děti jsou na tom daleko hůř. Rodiče tvých kamarádů jsou oba doktoři a ti mají zase služby v nemocnici. A klidně se může stát, že i na Štědrý večer nebudou doma. To nás v tuhle dobu naštěstí nikdo vidět nechce,“ prozradila Lída.

Saša Rašilov a Lída Rašilovová

Pravda ovšem je, že její manžel je velmi vytížený a tudíž často mimo domov. V současné době se objevuje v Ulici i v roli tanečního mistra v seriálu Taneční. Se svojí hereckou partnerkou Jitkou Ježkovou kvůli ní musel absolvovat speciální tréninky. Naštěstí nebyl na parketě začátečníkem. Základy získal ve StarDance, které se zúčastnil před čtrnácti lety.

Teď pro změnu vesluje. V připravovaném seriálu Ratolesti hraje majitele stavební firmy, který se s hlavní postavou (Stanislav Majer) setkává v loděnicích, protože oba rádi veslují. „Vždycky se mi veslování líbilo, mám k němu vztah,“ prozradil herec, jehož dlaně jsou pokryté mozoly.

„Když přišla tahle nabídka, říkal jsem si, že je to skvělá příležitost a doufal, že mě veslování chytne natolik, že se mu začnu věnovat pravidelně. Ale je to těžké v tom našem hereckém životě, který je často totální chaosem. Stačí, že onemocní kolega – ani to nemusím být já – a všechny plány se hroutí jako domeček z karet,“ říká Rašilov.

Na tréninky chodí v sedm ráno. Tou dobou je prý na Vltavě nejkrásněji, i když ještě tma. „Nejde ani o tu romantiku, ale o bezpečnost, protože cílem je nejen zaveslovat si, ale také nevjet nějaké tlačné soustavě, kterých se tam přes den potuluje dost, do náruče,“ říká herec, který pro sebe zřejmě objevil nového koníčka.