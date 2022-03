Saša je pro své čtyři dcery boomer, prozradila na manžela Lída Rašilovová

Spadl vám velký kámen ze srdce, když máte za sebou premiéru očekávané divadelní hry Už tě mám dost?

Lída: Mně rozhodně ano. Jsem ráda, že je to takzvaně za námi a těším se na další představení a reprízy, protože člověk nabyde postupně nějaké jistoty.

Saša: Teď zrovna jsem přemýšlel o tom, jak krásně jste tu otázku formuloval. Ono se to dá říct na sto způsobů, vždycky to podobně zazní, ale úplně jsem se těšil až na takovouhle otázku. A ano, mně spadl obrovský kámen ze srdce. Po premiéře je to prostě úplná nirvána. Velká úleva.

Jak to bylo se zkouškami?

Saša: Měli jsme tu právě jen jednu zkoušku, Divadlo Metro bylo donedávna v rekonstrukci.

Máte tam dost odvážných scén a různých odvážných kooperací na pódiu. Je složité odhodit stud před diváky? Nebo je naopak výhodou, že jste partneři i v reálném životě?

Lída: Pro mě je to absolutní výhoda. Pak se dějí i věci, které by se neměly stát. Například se mi během představení utrhl pásek u župánku. Nevydržel prostě a všechno bylo vidět. To jsem samozřejmě trošku znervózněla.

Saša: Všechno vypadne! Tak takhle to mají holky.

Lída: A jak to mají kluci? (smích)

Saša: Já to mám tak, že to je v podstatě jediná možnost, jak si něco takového zahrát. S jinou kolegyní bych takové scény hrát nemohl, že jo?

Lída: To by nevzal, to je jasná věc.

Saša: Manželka mi to stejně zakázala.

Přemýšlíte někdy nad tím, že jste vlastně „nadlidi“ v tom, že dokážete skloubit herecký život s rodičovstvím?

Lída: Já bych neříkala nadlidi, protože to tak má spousta rodičů, kteří pracují. Jasně, je to komplikovanější v tom, že pracujeme ve většině případů večer, kdy by člověk rád byl s dětmi, ukládal je do postýlky a ony měly tu jistotu, že tam ty rodiče jsou. Což tak například dneska není.

Saša: Časový harmonogram se v podstatě z týdne na týden dělá vždycky znovu. Skoro žádná pravidelnost prostě neexistuje. V podstatě jedinou, kterou máme a za tu jsme vlastně vděčný dětem, je, že určují řád rodiny. Protože naše povolání řád rozhodně nemá.

Sašu čeká letos důležitý životní milník v podobě padesátin. Na Facebooku jsem postřehl, že vám začali přezdívat „plodný otec“. Přijde třeba ještě tužba po rozšíření rodiny k tomu letošnímu jubileu?

Saša: Někde už ta informace proběhla a já už jsem dokonce obdržel i gratulace! Sotva se o tom někde zmíním, všichni okamžitě šílí. Nic se zatím neděje, ale zároveň není nic ani vyloučeno. Nechal bych to zatím otevřené.

Rodit by musela stejně Lída…

Lída: Jó, vždyť je to hezký mít děti. To je fakt taková naděje a radost.

Lído, jak jste reagovala, když vám Saša přišel říct tu novinu, že bude účinkovat v show Tvoje tvář?

Lída: Namlouvání s Tváří už trvalo nějaký ten rok a nevycházelo to, protože byl Saša velmi zaneprázdněný. Teď to tedy vyšlo. Samozřejmě jsem měla radost, mně to přijde jako bezvadná zábavná show. Koukala jsem se na ty řady předtím a na všechny kamarády, například Patrika Děrgela a Míru Etzlera a bylo to super. Mám ráda takovou show.

Koho Sašo v Tváři nejvíce toužíte ztvárnit?

Saša: Já se spíš nechám rád překvapit. Těším se a jsem zvědavej na to, co mi osud přihraje. Fakt je, že někteří interpreti z mého raného mládí, takovej ten kvetoucí socialismus a některá ta pop music je dneska už trochu taková freak show. To si nejsem jistý, jestli by mě bavilo. Ale zase na druhou stranu je to vtipný pro lidi. Nešel jsem do toho s nějakým přáním, ale spíše s očekáváním a s těšením se na to, co na mě spadne. Tak jsem si hned v prvním kole opravdu štrejchnul s proměnou do zpěvačky Pink. Opravdu jsem si hrábnul.

Saša Rašilov a Lída Němečková Vzali se v létě 2018. V té době už spolu měli roční dceru Marii. V září 2020 přišla na svět dcera Emílie. Z předchozího manželství s Vandou Hybnerovou má herec další dvě dcery Josefínu a Antonii.

Dokázal byste se zhostit třeba i ztvárnění socialistické ikony popu Markéty Muchové?

Saša: To bych zcela jistě dokázal. Je jen otázka, jestli bych si to zase až tak strašně užil. Ale vlastně jako jo, ta atmosféra má prostě vždycky něco do sebe.

Lído, na závěr z pohledu insidera. Musíte někdy utěšovat manžela, když promluví o tom, jaké ho letos čekají narozeniny?

Lída: Ne vůbec ne. Spíš… (smích)

Saša: Jestli mám nějaký jakože smutek?

Lída: On už to říká rok, že mu je padesát, je s tím úplně v pohodě. Já si z něj dělám legraci, říkám mu boomer, takhle mu přezdívají i jeho dcery i ta nejmladší, ta starší. Ta mladší, Maruška, ta mu říká, že je humr. Tonička ji učila říkat, že táta je boomer a Maruška říká, že je „hůmr“.

Třeba to Saša říká dopředu a ten věk záměrně zvyšuje, aby mu záviděli, že vypadá lépe než ostatní vrstevníci.

Saša: Jo, jo, jo, to by vlastně mohla být dobrá strategie, kdybych se třeba už vydával za šedesátníka.

Lída: Já myslím, že takhle promyšlený to nemá!



VIDEO: Saša Rašilov jako Kapitán Demo | Tvoje tvář má známý hlas: