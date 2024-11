Od doby, kdy všichni zírají do mobilů, se cítím osvobozeněji, říká Saša Rašilov

Že by někdo na rozhovor přivesloval, to se mi vážně ještě nestalo. Jak se říká té lodi, na které se vozíte po Vltavě?

To je skif.

A jak jste vůbec k veslování přišel?

Podobně jako jsem v průběhu let zavadil o spoustu věcí a aktivit související s nějakou rolí.

Takže film? Nebo seriál?

Seriál Ratolesti. Ve scénáři stálo, že postavy dvou kamarádů, kdy jeden je ředitel školy a druhý stavař, probírají pracovní starosti při nějaké odpočinkové aktivitě, a zeptali se nás se Standou Majerem: „Myslíte, že byste se zvládli za tři měsíce naučit veslovat?“ Odpověděl jsem, že lodě miluju a vodu v jakémkoliv formátu a že na skif jsem si sice nikdy ani nesáhl, ale jestli mám šanci se to naučit – skvěle, jdu do toho!