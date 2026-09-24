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Každý má právo na názor, říkají o komentování politického dění Rašilovovi
„Démon v tom je, že vám to pomůže, když jste smutný, bez energie, tak kámoš řekne: Pojď, dáme pivko, bude to dobrý, poveselíme se trošku, nakopneme se. A naopak, když jste moc v křeči, tenzi, kdy energie máte dost, ale mlátíte hlavou do stolu, tak: Take it easy, dáme si pivko,“ popsal Rašilov, proč v minulosti alkoholu propadl.
„Existuje nějaký medikament, něco, co by farmaceutický průmysl schválil, a bylo by to možné použít na tyto oba stavy zároveň? Jedna látka? Ne, protože to moc dobře nejde. Umí to ten alkohol, ale za cenu. A tou cenou je ten život sám, který to bere. V tomhle měřítku, v téhle míře,“ vysvětlil.
„Já to říkám s vědomím toho, že jdu pořád rád s kámošem na pivo. Jenom jsem měl pocit, že si tuhle superschopnost alkoholu můžu nechat. Ale to musíte pít pořád a pořád víc, protože na tu látku získáváte nějakou rezistenci,“ říká herec.
„Bohužel to není tak, že si dáte jedno pivo a bude vám jako v patnácti nádherně. Tak to prostě nefunguje a postupně vás to zničí. Nedá se s tím bojovat, nedá se to porazit. Dá se pokorně jít jednou týdně na jedno. Když tohle neumíte, nemáte pít. To jsem naštěstí pochopil včas,“ dodal herec.