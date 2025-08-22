Buďte opatrní, nabádá Šárka Volemanová. Pracovala na případu vrahů Janákových

Autor:
Po smrti svého manžela se Šárka Volemanová z mediálního prostoru vytratila. Když se ale po čtyřech letech vracela, věděla zcela jasně, že se chce věnovat propagaci nových medicínských postupů, aby nemocní měli větší šanci na uzdravení než její manžel.
Šárka Volemanová

Šárka Volemanová | foto: Lenka Hatašová

Šárka Volemanová
Šárka Volemanová a její syn Josef Voleman
Šárka Volemanová
Šárka Volemanová
42 fotografií

Na Českém rozhlase Dvojka moderuje kromě pořadu Dva na Dvojce (s Jiřím Holoubkem) autorský magazín Moci bez nemoci. „Je o novinkových metodách v medicíně. Hovořím jak s lékaři, tak s pacienty, kteří je podstoupili a jsou schopni nám poskytnout vlastní prožitek z léčby,“ říká Volemanová, kterou si starší publikum může pamatovat pod jménem Kubelková z diskuzního pořadu Áčko na Nově.

„Ano, nasměrovalo mě to, co se mi stalo v soukromém životě. Ráda bych, aby se nemocní díky tomuto pořadu v problému lépe orientovali a zahájili léčbu včas. Proto mě vůbec nedrásá mluvit o tak závažných tématech a připomínat si mimoděk svůj vlastní příběh. Ten pořad je totiž o naději,“ říká Volemanová.

Šárka Volemanová

Její manžel podlehl onkologické nemoci po více než desetiletém boji. Bylo mu přes čtyřicet a zanechal tady po sobě kromě své ženy i osmiletého syna. „V té chvíli pro mě bylo nejdůležitější, aby to zvládl Pepíno, na sebe jsem nehleděla. A díky této zkušenosti bych to třeba dneska udělala jinak,“ říká Volemanová, která se rozhodla věnovat vedle práce v médiích i psychoterapii.

„Vystudovala jsem psychologii na vysoké škole, ale to, že znáte něco teoreticky, je docela málo, abyste mohla provozovat praxi. A já to chci dělat zodpovědně, pokud možno nikomu neublížit. Proto si teď dělám nástavbu – psychoterapeutický výcvik a mým profesním snem je mít jednou vlastní ordinaci,“ prozradila moderátorka. Věnovat by se chtěla jak dospělým, tak dětem.

Její profesní záběr je ale daleko širší. Jako kreativní producentka spolupracuje s Novou, pro kterou připravila k vysílání Případ Janákovi. Průvodcem čtyřdílné true crime story na Oneplay je Miroslav Vaňura, který přináší spolu s kriminalisty nový pohled na brutální vraždu z roku 2017, za kterou byli Jaroslav a Petra Janákovi posláni za mříže. Tím ovšem případ neskončil, protože Janáková ve vězení otěhotněla. Obvinila dozorce ze znásilnění a kvůli mezeře v zákoně, musela být propuštěna na svobodu, což pobouřilo veřejnost a trestní řád byl následně upraven.

Oběť nalákali na inzerát a pak ji zastřelili. Kauza Janákových ožije v nové minisérii

„Nejvíc mnou otřásla chladnokrevnost, s jakou se Janákovi rozhodli vraždit pro svůj vlastní prospěch. Hodnota lidského života je pro ně takřka nulová. Chybí jim jakákoliv empatie…,“ vypráví Volemanová.

Manželé Janákovi své oběti - sběratele lákali prostřednictvím inzerátů v běžných inzertních rubrikách na falešné sbírky a neváhali vraždit pro pouhých pár tisíc korun.

„Nebezpečí Janákových spočívalo v tom, že byli tak socializovaní mezi svými kamarády a známými, že by si žádný z nich nepomyslel, že jim od nich může hrozit nějaké nebezpečí. A to je na tom pro mě děsivé. Může to být váš známý, soused, někdo, koho potkáváte v hospodě a mít přitom s vámi jiné plány, než si dokážete představit,“ říká Dana Vaňurová.

Šárka Volemanová

„Nejezděte s peněženkou nabitou penězi na schůzku na neznámé místo s neznámým člověkem,“ obrací se především na sběratele filatelisty její manžel Mirek, který stejně jako Volemanová kdysi moderoval Áčko na Nově.

„Sama jsem člověk poměrně důvěřivý, i když teď po padesátce je to už lepší, víc přemýšlím, než něco udělám. A donedávna pro mě bylo nepředstavitelné, že by někdo takhle chladnokrevně mohl přistupovat k lidem jako to dělali Janákovi,“ říká Volemanová.

Její patnáctiletý syn se letos rozhodoval, kudy se bude ubírat dál. Zesnulý otec provozoval Mořský svět v pražských Holešovicích, ale Josef junior se rozhodl pro jiný obor. Vybral si cestovní ruch. Po prázdninách nastoupí do prvního ročníku střední školy. „Nejspíš se vidí někde v zahraničí v cestovní kanceláři nebo v nějakém hotelu a já to beru jako pozitivní věc. Na stará kolena za ním budu jezdit,“ usmívá se Volemanová.

30. července 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?

Herečka Carmen Electra, rodným jménem Tara Leigh Patricková, byla v 90. letech ztělesněním pojmu „it girl“. Fotila nahé fotky, hrála plavčici v seriálu Pobřežní hlídka, pózovala pro Playboy a stala...

Buďte opatrní, nabádá Šárka Volemanová. Pracovala na případu vrahů Janákových

Po smrti svého manžela se Šárka Volemanová z mediálního prostoru vytratila. Když se ale po čtyřech letech vracela, věděla zcela jasně, že se chce věnovat propagaci nových medicínských postupů, aby...

22. srpna 2025

Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Britská zpěvačka, skladatelka a modelka Dua Lipa, která se narodila 22. srpna 1995, patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit...

22. srpna 2025

Vlastní ToiToika i ohromná pokora. Doctor P. P. nejen o hvězdách festivalu Benátská!

Premium

Přes týden je právníkem, o víkendech často Doctorem P. P. Petr Pečený miluje „právničinu“, ale i hudbu, které je blíž také díky festivalu Benátská!, který spolupořádá. I po šedesátce to umí pěkně...

21. srpna 2025

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

21. srpna 2025,  aktualizováno  14:22

Bývala jsem patologická lhářka, říká hvězda Wednesday Emma Myersová

Hvězda seriálu Wednesday v exkluzivním rozhovoru pro zářijový Cosmopolitan překvapivě otevřeně popisuje, proč se necítí slavná ani s deseti miliony sledujících, jak ji randění brzdí od práce a proč...

21. srpna 2025  13:03

Princezna Margaret psala dějiny, ale zradu své sestře královně nikdy neodpustila

Byla krásná, privilegovaná, nezatížená povinnostmi jako její sestra královna. Přesto jí osud nerozdal příliš šťastné karty. Přišla o svou životní lásku, o iluze a velmi brzy také o život. Sestra...

21. srpna 2025  11:03

Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na festivalu Canarias People na Tenerife způsobila poprask, když si během zpívání sundala podprsenku. Svá...

21. srpna 2025  10:02

Představitel čerta z pohádky Z pekla štěstí oslavil šedesátiny svatbou s přítelem

Herec a textař Rudolf Kubík, který si zahrál třeba čerta v pohádce Z pekla štěstí, pozval přátele na oslavu svých 60. narozenin a z narozeninového večírku se nakonec vyklubala svatba. Vzal si svého...

21. srpna 2025  9:09

Láďa Hruška spí se svojí Miou v posteli. Parazitolog mu to schválil

Ještě před pár dny nosil Láďa Hruška teplý svetr s vánočními motivy. „Tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným,“ posteskl si během rozhovoru pro iDNES.cz slovy klasika. Na party Divadla...

21. srpna 2025

Topmodelka Kociánová promluvila o chystané italské svatbě s boháčem

Topmodelka Michaela Kociánová (36) si bude brát zámožného britského podnikatele Rafica Saida (50). V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jaké mají plány na velkolepou veselku a zda se v něčem inspirovali...

21. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jednadvacetiletá nizozemská princezna Amalia se stala obětí deepfake porna

Následnice nizozemského trůnu a nejstarší dcera krále Viléma-Alexandra a královny Máximy se stala obětí útoku prostřednictvím deepfake pornografie. Jednadvacetiletá princezna Amalia se objevila v...

20. srpna 2025  11:40

Veronika Khek Kubařová si plní životní sen o mateřství. Narodil se jí chlapeček

Herečka Veronika Khek Kubařová (38) už před lety říkala, že být matkou je její životní sen. Ten se jí tedy nyní konečně splnil. S divadelním režisérem Pavlem Khekem (46) přivítali na světě syna.

20. srpna 2025  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.