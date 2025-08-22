Buďte opatrní, nabádá Šárka Volemanová. Pracovala na případu vrahů Janákových

Na Českém rozhlase Dvojka moderuje kromě pořadu Dva na Dvojce (s Jiřím Holoubkem) autorský magazín Moci bez nemoci. „Je o novinkových metodách v medicíně. Hovořím jak s lékaři, tak s pacienty, kteří je podstoupili a jsou schopni nám poskytnout vlastní prožitek z léčby,“ říká Volemanová, kterou si starší publikum může pamatovat pod jménem Kubelková z diskuzního pořadu Áčko na Nově.
„Ano, nasměrovalo mě to, co se mi stalo v soukromém životě. Ráda bych, aby se nemocní díky tomuto pořadu v problému lépe orientovali a zahájili léčbu včas. Proto mě vůbec nedrásá mluvit o tak závažných tématech a připomínat si mimoděk svůj vlastní příběh. Ten pořad je totiž o naději,“ říká Volemanová.
Její manžel podlehl onkologické nemoci po více než desetiletém boji. Bylo mu přes čtyřicet a zanechal tady po sobě kromě své ženy i osmiletého syna. „V té chvíli pro mě bylo nejdůležitější, aby to zvládl Pepíno, na sebe jsem nehleděla. A díky této zkušenosti bych to třeba dneska udělala jinak,“ říká Volemanová, která se rozhodla věnovat vedle práce v médiích i psychoterapii.
„Vystudovala jsem psychologii na vysoké škole, ale to, že znáte něco teoreticky, je docela málo, abyste mohla provozovat praxi. A já to chci dělat zodpovědně, pokud možno nikomu neublížit. Proto si teď dělám nástavbu – psychoterapeutický výcvik a mým profesním snem je mít jednou vlastní ordinaci,“ prozradila moderátorka. Věnovat by se chtěla jak dospělým, tak dětem.
Její profesní záběr je ale daleko širší. Jako kreativní producentka spolupracuje s Novou, pro kterou připravila k vysílání Případ Janákovi. Průvodcem čtyřdílné true crime story na Oneplay je Miroslav Vaňura, který přináší spolu s kriminalisty nový pohled na brutální vraždu z roku 2017, za kterou byli Jaroslav a Petra Janákovi posláni za mříže. Tím ovšem případ neskončil, protože Janáková ve vězení otěhotněla. Obvinila dozorce ze znásilnění a kvůli mezeře v zákoně, musela být propuštěna na svobodu, což pobouřilo veřejnost a trestní řád byl následně upraven.
|
Oběť nalákali na inzerát a pak ji zastřelili. Kauza Janákových ožije v nové minisérii
„Nejvíc mnou otřásla chladnokrevnost, s jakou se Janákovi rozhodli vraždit pro svůj vlastní prospěch. Hodnota lidského života je pro ně takřka nulová. Chybí jim jakákoliv empatie…,“ vypráví Volemanová.
Manželé Janákovi své oběti - sběratele lákali prostřednictvím inzerátů v běžných inzertních rubrikách na falešné sbírky a neváhali vraždit pro pouhých pár tisíc korun.
„Nebezpečí Janákových spočívalo v tom, že byli tak socializovaní mezi svými kamarády a známými, že by si žádný z nich nepomyslel, že jim od nich může hrozit nějaké nebezpečí. A to je na tom pro mě děsivé. Může to být váš známý, soused, někdo, koho potkáváte v hospodě a mít přitom s vámi jiné plány, než si dokážete představit,“ říká Dana Vaňurová.
„Nejezděte s peněženkou nabitou penězi na schůzku na neznámé místo s neznámým člověkem,“ obrací se především na sběratele filatelisty její manžel Mirek, který stejně jako Volemanová kdysi moderoval Áčko na Nově.
„Sama jsem člověk poměrně důvěřivý, i když teď po padesátce je to už lepší, víc přemýšlím, než něco udělám. A donedávna pro mě bylo nepředstavitelné, že by někdo takhle chladnokrevně mohl přistupovat k lidem jako to dělali Janákovi,“ říká Volemanová.
Její patnáctiletý syn se letos rozhodoval, kudy se bude ubírat dál. Zesnulý otec provozoval Mořský svět v pražských Holešovicích, ale Josef junior se rozhodl pro jiný obor. Vybral si cestovní ruch. Po prázdninách nastoupí do prvního ročníku střední školy. „Nejspíš se vidí někde v zahraničí v cestovní kanceláři nebo v nějakém hotelu a já to beru jako pozitivní věc. Na stará kolena za ním budu jezdit,“ usmívá se Volemanová.
|
30. července 2025