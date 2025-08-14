„Nedovedete si představit, co se stalo po premiéře filmu. Najednou se z veselé, sebejisté, téměř neznámé Šárky stala celorepublikově proslavená Irenka. Vyjít na ulici byl stresový zážitek, všichni se za mnou otáčeli, vůbec jsem na to nebyla připravená,“ uvedla Vojtková v minulosti v rozhovoru pro web Filmová místa.
„Při natáčení exponovaných scén filmu mi bylo jasné, že to zrovna není moje parketa, ale točila jsem s již výborným kamarádem Bolkem Polívkou, který k tomu přistupoval s bezprostředním humorem, a paní Věra Chytilová to brala jako samozřejmost,“ dodala.
Šárka Vojtková se od patnácti let věnovala modelingu a fotila reklamní kampaně, mimo jiné i s fotografem Jefem Kratochvílem. Právě ten ji doporučil na konkurz do filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992).
Pozornost médií a fanoušků, kteří ji poznávali doslova na každém kroku, byla na mladou herečku příliš. „Najednou jsem byla pro celou republiku TA IRENKA! Sexuální symbol v nepříliš lichotivém světle. Musím přiznat, že jsem to nezvládla,“ popsala v jednom z rozhovorů.
Postavu prostitutky, kterou si ve filmu Bohuš (Bolek Polívka) přivezl domů na vesnici jako svou nevěstu, zahrála Vojtková natolik přesvědčivě, že ji lidé vnímali i v civilu jako dívku lehkých mravů. Rozhodla se proto přestěhovat do zahraničí.
|
Jak dnes vypadá Nick Slaughter? Hvězda Vražedného pobřeží oslavila 64. narozeniny
V minulosti se věnovala stylingu, s partnerem a dcerou žije momentálně střídavě v italské Modeně a v Česku, konkrétně v rodném Brně. Zde vlastní salón krásy poskytující kadeřnické a kosmetické služby a zaměřený i na estetickou medicínu a plastickou chirurgii.
Na svém Instagramu sdílí Vojtková snímky od moře i různé tipy, poslední fotky staré jen několik dní jsou z Kroměříže a z Brna. Sama sebe na sociálních sítích ukazuje jen velmi výjimečně.
Podle dostupných fotografií podstoupila několik výrazných kosmetických úprav a zákroků. V roce 2011 ji na plese v Brně, kde si zatančila například s politikem Miroslavem Mackem, poznal jen málokdo.