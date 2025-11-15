Mám v sobě zraněné dítě, popisuje Šárka Vaňková jednu z příčin svých úzkostí

„Jsem člověk, který se neumí přetvařovat, vše co dávám, dávám ze srdce,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Šárka Vaňková. O to hůř se jí obšťastňuje publikum, když je vnitřně rozbolavělá. Vyzkoušela i psychoterapii, ale nepomohla jí. Našla si svůj způsob, jak duši pomoct.
Šárka Vaňková

Šárka Vaňková | foto: Lucie Nesládková

Šárka Vaňková a Petr Vondráček
Šárka Vaňková v představení Presidenti
Šárka Vaňková a Petr Vondráček v inscenaci Presidenti
Šárka Vaňková a Petr Vondráček v inscenaci Presidenti
51 fotografií

„Každý má občas slabé chvíle. Já taky,“ říká Šárka Vaňková, která si dlouho nepřipouštěla, že by mohlo jít o úzkosti. „Když jsem byla mladá, všechno plynulo hezky. Zúčastnila jsem SuperStar a věci prostě nějak běžely. Žádné problémy jsem neměla. Člověk nejvýš cítil, že je mu smutno, nebo že je vyčerpaný a nervózní. Tenkrát se o úzkosti ani nemluvilo. A už vůbec se nevědělo, že by ji mohli prožívat i tak mladí lidé, jako jsem byla tehdy já,“ vypráví.

Sámer Issa, vítězka Aneta Langerová a Šárka Vaňková v show Česko hledá SuperStar (2004)

„Až když mě oslovila Kateřina Kubalová, že píše knihu Terapie není slabost, která je o lidech, kteří s podobnými problémy bojují, uvědomila jsem si, že jsou věci, se kterými se peru i já a že hledám způsob, jak je vyřešit, aby mě neovládaly,“ vysvětluje.

Šárka Vaňková
Partnerská i muzikantská dvojice Šárka Vaňková a Petr Vondráček
Šárka Vaňková v představení Presidenti
Šárka Vaňková a Petr Vondráček v inscenaci Presidenti
51 fotografií

„Občas mívám stavy, kdy se cítím jako ve ve svěrací kazajce. V minulosti jsem vyhledala i terapeutku, ale musím říct, že mi to nějak extra nepomohlo. Našla jsem si svoji cestu, která je pro mě lepší, než si hodinu s někým povídat a marně hledat odpovědi,“ vypráví.

Dobře jí dělají bylinky, esenciální oleje, masáže nebo i chvíle, kdy může být sama, přesto, že je jí ve vztahu s Petrem Vondráčkem dobře. „Péťa na mě okamžitě pozná, když je mi zle. A já mu i přiznám, že mě přepadl smutek. Pokud má koncert nebo jde na tenis, zašiju se doma a tam to sama nějak přečkám. Když ale žádné povinnosti nemá, bere mě za sportem nebo na procházku a pak je mi líp,“ říká Vaňková.

Hrozilo, že mi rozbije hlavu žehličkou, říká Vaňková o domácím násilí

Poprvé se „divné“ stavy ozvaly, když bylo zpěvačce třicet. V té době začala vážně přemýšlet o založení rodiny. Tři roky nato se s tehdejším partnerem rozešli a jí se veškeré sny sesypaly jako domeček z karet. „Myslela jsem si, že mi pukne srdce. Vidina pěkné budoucnosti přestala existovat,“ vzpomíná.

Psychické problémy se vynořovaly s komplikovanými partnerskými vztahy. „Úzkostlivé stavy se mohou projevovat v dospělosti i v návaznosti na to, co jste prožili v dětství,“ zamýšlí se nad jejich původem. Jako malé jí chyběl biologický otec. Od tří let ho skoro neviděla. A i když se otčím o ní i její matku postaral, chyběl jí pocit, že je něčí malá holčička. „Mám v sobě zraněné dítě,“ popisuje svůj stav.

Šárka Vaňková a Petr Vondráček v inscenaci Presidenti

V minulosti pak čelila ve vztahu i fyzickému a psychickému týrání. Teď ovšem zažívá lepší léta, možná nejlepší vůbec. S Petrem Vondráčkem uvažují o dítěti. „Nebráním se tomu,“ říká Šárka a čeká, co jí život přinese. O alternativních metodách, které by jí k těhotenství mohly dopomoci, v této chvíli neuvažuje. Nechává vše na přírodě, i když ta si dává načas.

Vondráček už jedno dítě má – dceru z rozpadlého manželství. V létě spolu strávili týden v Itálii. Ona, Petr, jeho maminka a dcera. „Jinak jsme byli tady na chalupě, protože tu bylo pěkně. Hodně jsme jezdili na kolech a hráli tenis,“ vypráví Vaňková.

Kvůli Petrovi začala brát hodiny tenisu, byť by jí byl dobrým učitelem i on sám. „To je sice pravda, ale takhle mě to nutí vstát a na ten trénink jít, když vím, že tam na mě čeká trenér. Ale lekcí už mám míň a míň, protože s Petrem hrajeme čím dál častěji,“ upřesňuje. „Pořád si připadám na kurtu jako nemehlo, ale Petr mě chválí. Hlavně má se mnou trpělivost,“ dodává.

S Petrem Vondráčkem spolu hrají ve Strašnickém divadle v inscenaci Presidenti. V Kalichu je Šárka k vidění v muzikálu Tajemství. A dál jezdí s koncertním představením P.S. Iveta, kde zpívá hity Ivety Bartošové. U příležitosti jejích nedožitých šedesátých narozenin plánuje uspořádat v pražském Kostele sv. Šimona a Judy osmého dubna příštího roku velký koncert.

