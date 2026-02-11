Šárka Krausová je maminkou. Miminko má jméno s iniciály jako tatínek

Herec Ondřej Kraus se pochlubil radostnou novinou. Jeho manželka Šárka před dvěma týdny přivedla na svět jejich syna. Kluk dostal jméno, aby měl iniciály jako tatínek.
Šárka a Ondřej Krausovi

Šárka a Ondřej Krausovi | foto: Profimedia.cz

Šárka Krausová
Šárka Krausová (2025)
Šárka Krausová (2025)
„Už dva týdny jsem tatínek. Šárka je nejlepší maminka na světě,“ řekl Ondřej Kraus pro web Prima Ženy s tím, že kluk dostal nakonec jméno Oliver. „Chtěli jsme, aby měl zkratku O.K. jako táta.“

Šárka Krausová se na mateřství moc těšila. „Ještě jsem si neurčila, jak dlouho budu na mateřské, ale jsem spíš typ, který se bude snažit být doma s miminkem déle. Práce jsem si užila dost,“ řekla v říjnu 2025 pro iDNES.cz. „Pohlaví známe, ale chceme si ho zatím nechat pro sebe. Žádné slavnostní odhalení prostřednictvím růžových a modrých balónků se konat nebude. My jsme víc při zemi.“

Šárka Krausová

K porodu se chystal i Ondřej Kraus, herec a parkurový jezdec zároveň. „Myslím, že u toho chce být, i když mi nebude moc platný. Může tam akorát stát, hladit mě po ramenou a utěšovat, že to bude dobrý,“ usmívala se ještě před porodem herečka.

O výchově dítěte zatím nepřemýšlí. „Nejprve bude třeba dát miminku bezpečí, tím začnu a výchovu budu řešit později. Protože mám pocit, že kdybych se na to zaměřila už teď, budu přílišným množstvím informací zahlcena,“ prohlásila na podzim 2025.

Šárka Krausová je maminkou. Miminko má jméno s iniciály jako tatínek

