Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

Autor:
I když je už ve vyšším stupni těhotenství, nedalo jí to, aby se nešla podívat na křest knihy svojí kolegyně Libuše Švormové. „Měla jsem to štěstí, že jsem s Libuškou hrála v představení Pygmalion. Bylo to skoro dvě stě repríz, tak snad mohu říct, že se z nás staly přítelkyně,“ prozradila Šárka Krausová.
Šárka Krausová

Šárka Krausová | foto: Kateřina Moravcová

Šárka Krausová (2025)
Šárka Krausová (2025)
Šárka Krausová v novém seriálu Polabí (2025)
Šárka Vaculíková Krausová (setkání s herci nového seriálu televize Prima s...
48 fotografií

Libuše Švormová hrála maminku profesora Higginse a Šárka Krausová Lízu Doolittleovou. „Paní Higginsová hodně Líze pomáhá s tím, aby se srovnala se svojí novou rolí - dámy na úrovni,“ vzpomíná Krausová na představení v Divadle na Vinohradech.

Paní Švormová dámu hrát nemusela, má ji v sobě přirozeně a její mladší kolegyně přiznává, že se neustále snaží přijít na to, v čem její kouzlo spočívá.

Z představení Pygmalion

„On je to tak specifický osobní šarm, že je to nenapodobitelné a nás mladší generaci to okouzluje, když se s takovými osobnostmi setkáváme. Už jich tady není mnoho a paní Švormová je opravdu dáma s velkým D. Má v sobě neskutečnou eleganci a zároveň je krásné, jak dokáže vyprávět i velmi srandovní a přitom jadrné vtipy. U nás v rekvizitárně, kde se vždycky scházíme před představením, Libuška a Tomáš Töpfer spolu rádi soutěží, kdo ‚hodí‘ víc vtipů. Takže jsem z Libuščiných úst slyšela i nejeden košilatý fór a její smysl pro humor mám moc ráda,“ vypráví Šárka Krausová.

„Pro mě jsou setkání s Carmen Mayerovou, Libuškou Švormovou, Petrem Kostkou nebo Jiřím Satoranský něco jako dotek první republiky. Mám pocit, že ta starší generace je nějaká noblesnější, ale třeba se to do nás díky nim taky nějak propíše. Doufám, že jednoho dne budu mít i já pro mladší generaci aspoň zlomek šarmu jako mají oni,“ říká Krausová.

Jan Šťastný a Šárka Krausová v představení Pygmalion

V Divadle na Vinohradech už Šárka vzhledem k pokročilejšímu těhotenství hraje jen v kusech, které ji tolik fyzicky nezatěžují. Přehrává se do své nejkrásnější role – budoucí maminky. „Ještě jsem si neurčila, jak dlouho budu na mateřské, ale jsem spíš typ, který se bude snažit být doma s miminkem déle. Práce jsem si užila dost,“ vypráví. „Pohlaví známe, ale chceme si ho zatím nechat pro sebe. Žádné slavnostní odhalení prostřednictvím růžových a modrých balónků se konat nebude. My jsme víc při zemi.“

Zkušenosti, které by se jí mohly už brzy hodit, čerpá u kolegyň a známých, které nedávno porodily. „Zároveň jsem si našla porodní asistentku, se kterou jsem moc spokojená, tak doufám, že nám to takhle půjde i nadále. Je pro mě opěrným bodem. Protože je zdravotnicí a zažila mnoho porodů, je to pro ni naprosto běžná situace, zatímco pro mě úplně nová. Takže je pro mě skvělé, že když mě někde něco píchne, můžu jí napsat esemesku a ona mi poradí, co s tím mám dělat,“ svěřila se herečka. „Bude mne provázet i poté, co porodím. Přijde a pomůže mi s adaptací na toho nového tvorečka.“

Šárka Krausová v novém seriálu Polabí (2025)

K porodu se chystá i její manžel Ondřej Kraus, herec a parkurový jezdec zároveň. „Myslím, že u toho chce být, i když mi nebude moc platný. Může tam akorát stát, hladit mě po ramenou a utěšovat, že to bude dobrý,“ usmívá se budoucí maminka.

Moje žena Šárka je jediná normální herečka v Česku, říká herec Ondřej Kraus

O výchově dítěte zatím nepřemýšlí. „Nejprve bude třeba dát miminku bezpečí, tím začnu a výchovu budu řešit později. Protože mám pocit, že kdybych se na to zaměřila už teď, budu přílišným množstvím informací zahlcena,“ přiznává.

Těhotenství snáší od samého začátku dobře. Manžel je jí oporou. „Nemyslím si, že bychom byli nějací hysteričtí rodiče, ale ani laxní, kteří nechávají věci plynout. V tomhle si docela rozumíme a cítíme to stejně,“ prozrazuje.

Šárka a Ondřej Krausovi

Její švagr, herec a koňák Martin Kraus, má tři děti ze dvou partnerství. A protože bydlí všichni společně na statku, přiznává Šárka že právě u něj nakoukala, jak to s malými dětmi chodí. „Od nich budu mít taky kočárek a zavinovačku,“ usmívá se.

První výbavu na koně ale svému potomkovi pořídí rodiče. „Manžel si na tyhle věci hodně potrpí, tak si myslím, že našemu dítěti bude chtít koupit první rajtky sám,“ vypráví herečka. I když nemá přesný plán, kdy se vrátí do divadla, před kameru by to mohlo být za rok. Nabídku už dostala.

Křtu knihy Patrika Rozehnala - Děkovačky Libuše Švormové byli přítomni i manželé Petr Kostka a Carmen Mayerová. Libuše si s kolegou zahrála spoustu rolí takzvaně tělo na tělo. „Jednou jsme se měli vášnivě líbat a tys mi u toho málem ulomil hlavu,“ vyčetla kolegovi naoko.

Petr Kostka, Carmen Mayerová, Libuše Švormová, Naďa Konvalinková, Petr Nárožný a Patrik Rozehnal na křtu knihy Děkovačky Libuše Švormové v Praze (13. října 2025)

„Já se snažil hrát opravdově, ale patrně to byla křeč,“ kál se Kostka. A Švormová kontrovala: „Nevím, ke kterému typu herců patříš, ale v podstatě jsou tři. Prvořadí, strhující a božští. Prvořadí jsou ti, kteří jsou v divadle slyšet jen do první řady. Strhující vtrhnou na scénu a berou s sebou i kulisy. A božští jsou takoví, kteří když vstoupí na scénu, tak lidi řeknou: ‚Bože, tenhle.‘ Ten ještě žije?“

Pro televizní diváky bude Libuše Švormová už navždy spojená s dabingem. Jejím hlasem promlouvá Angelika, markýza andělů. Devadesátiletá herečka ještě donedávna hrála i divadlo.

TELEVIZIONÁŘ: Jedna z mála žen, co umí vykládat vtipy. Libuše Švormová

Do Radiocafé ji doprovodil o osmnáct let mladší manžel Jaroslav Patera. Její velkou láskou byl ale i spisovatel Jan Otčenášek. Žili spolu takřka dvacet let, i když byl ženatý. „Dostal bohužel zápal plic. Hodně kouřil, zvlášť při práci, a to se mu stalo osudným. Jeho odchod mě zaskočil,“ vzpomíná herečka.

Na Šumavě na dovolené pak potkala svého druhého muže Jaroslava. Byl číšníkem, na televizi moc nekoukal a do divadla nechodil, protože po večerech obsluhoval zákazníky. Libuši Švormovou tudíž vůbec neznal. Původně to měl být jenom flirt, ale z letní lásky se vyklubala celoživotní. Jsou spolu už více než čtyřicet let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

15. října 2025

Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

I když je už ve vyšším stupni těhotenství, nedalo jí to, aby se nešla podívat na křest knihy svojí kolegyně Libuše Švormové. „Měla jsem to štěstí, že jsem s Libuškou hrála v představení Pygmalion....

15. října 2025

Po mně má vzhled, po manželce astigmatismus, říká Kotek o synovi Hubertovi

Herec a moderátor Vojta Kotek přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a prozradil, že ho samotného překvapilo, jak se jeho žena podobá jeho matce. Mají spolu tříletého syna Huberta a...

14. října 2025

Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

Vítězem sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla se stal herec Antonín Holub. Horké chvíle na jevišti Vinohradského divadla ale zažila i jeho kolegyně Regina Řandová. Její šaty nevydržely...

14. října 2025  12:01

Nic umělého, říká o svém mužství v nahé scéně hvězda Rodu Guinnessů

Herec Anthony Boyle (31) se stal přes noc jedním z nejdiskutovanějších mužů na internetu. A to nejen díky své roli v netflixovém seriálu o pivovarnické rodině Rod Guinnessů, který mnozí přirovnávají...

14. října 2025  10:01

Chránit pracovní místa pro české lidi? Totální nesmysl, říká Pohlreich

Premium

Fanoušci Ano, šéfe! měli dlouhá léta za to, že historii jadrné gastronomické reality show definitivně uzavřela památná epizoda z hostivařské Kačabky z roku 2018. Na sklonku léta se však nejznámější...

14. října 2025  9:26

Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

Americká herečka Jennifer Anistonová (56) čelí celé roky kritice a spekulacím kvůli tomu, že nemá děti. Otázky o mateřství dostává téměř v každém rozhovoru a média ji označují za sobeckou. Hvězda...

14. října 2025  8:41

Kluci nemají tak „husté“ dětství, jako jsem měla já, říká Monika Absolonová

„Vždycky jsem chtěla zpívat a jsem vděčná za to, že můžu, že si na mě lidi zvykli, chodí na mé koncerty a přijali mě za svou. Tak to teď nechci brzdit,“ říká Monika Absolonová. Počítá ale s tím, že...

14. října 2025

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

14. října 2025

Půlroční syn Karlose Vémoly podstoupil operaci ledvin. Srdce opět dýchá, píše Lela

Lela Vémola (36) se svěřila s tím, že její teprve šestiměsíční syn Arnold Vémola má za sebou několikrát odkládanou operaci ledvin, konkrétně pyeloplastiku. Při zákroku lékaři miminku odstraňovali...

13. října 2025  17:47

Že mladá generace stojí za houby? Díky ní se klasická hudba neztratí, míní Pecková

Premium

Energická, temperamentní, vtipná, tak by se dala charakterizovat světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Ztvárnila řadu velkých operních rolí a na jevištích a pódiích stojí už pětačtyřicátou...

13. října 2025

Bojím se návratu bulimie, přiznává hvězda seriálu Bílý lotos Aimee Lou Woodová

Aimee Lou Woodová (31), známá především ze seriálů Sexuální výchova a Bílý lotos, přiznala, že prudký nárůst její popularity v posledních letech s sebou přinesl i velké obavy. Britská herečka má...

13. října 2025  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.