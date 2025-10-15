Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

Libuše Švormová hrála maminku profesora Higginse a Šárka Krausová Lízu Doolittleovou. „Paní Higginsová hodně Líze pomáhá s tím, aby se srovnala se svojí novou rolí - dámy na úrovni,“ vzpomíná Krausová na představení v Divadle na Vinohradech.
Paní Švormová dámu hrát nemusela, má ji v sobě přirozeně a její mladší kolegyně přiznává, že se neustále snaží přijít na to, v čem její kouzlo spočívá.
„On je to tak specifický osobní šarm, že je to nenapodobitelné a nás mladší generaci to okouzluje, když se s takovými osobnostmi setkáváme. Už jich tady není mnoho a paní Švormová je opravdu dáma s velkým D. Má v sobě neskutečnou eleganci a zároveň je krásné, jak dokáže vyprávět i velmi srandovní a přitom jadrné vtipy. U nás v rekvizitárně, kde se vždycky scházíme před představením, Libuška a Tomáš Töpfer spolu rádi soutěží, kdo ‚hodí‘ víc vtipů. Takže jsem z Libuščiných úst slyšela i nejeden košilatý fór a její smysl pro humor mám moc ráda,“ vypráví Šárka Krausová.
„Pro mě jsou setkání s Carmen Mayerovou, Libuškou Švormovou, Petrem Kostkou nebo Jiřím Satoranský něco jako dotek první republiky. Mám pocit, že ta starší generace je nějaká noblesnější, ale třeba se to do nás díky nim taky nějak propíše. Doufám, že jednoho dne budu mít i já pro mladší generaci aspoň zlomek šarmu jako mají oni,“ říká Krausová.
V Divadle na Vinohradech už Šárka vzhledem k pokročilejšímu těhotenství hraje jen v kusech, které ji tolik fyzicky nezatěžují. Přehrává se do své nejkrásnější role – budoucí maminky. „Ještě jsem si neurčila, jak dlouho budu na mateřské, ale jsem spíš typ, který se bude snažit být doma s miminkem déle. Práce jsem si užila dost,“ vypráví. „Pohlaví známe, ale chceme si ho zatím nechat pro sebe. Žádné slavnostní odhalení prostřednictvím růžových a modrých balónků se konat nebude. My jsme víc při zemi.“
Zkušenosti, které by se jí mohly už brzy hodit, čerpá u kolegyň a známých, které nedávno porodily. „Zároveň jsem si našla porodní asistentku, se kterou jsem moc spokojená, tak doufám, že nám to takhle půjde i nadále. Je pro mě opěrným bodem. Protože je zdravotnicí a zažila mnoho porodů, je to pro ni naprosto běžná situace, zatímco pro mě úplně nová. Takže je pro mě skvělé, že když mě někde něco píchne, můžu jí napsat esemesku a ona mi poradí, co s tím mám dělat,“ svěřila se herečka. „Bude mne provázet i poté, co porodím. Přijde a pomůže mi s adaptací na toho nového tvorečka.“
K porodu se chystá i její manžel Ondřej Kraus, herec a parkurový jezdec zároveň. „Myslím, že u toho chce být, i když mi nebude moc platný. Může tam akorát stát, hladit mě po ramenou a utěšovat, že to bude dobrý,“ usmívá se budoucí maminka.
Moje žena Šárka je jediná normální herečka v Česku, říká herec Ondřej Kraus
O výchově dítěte zatím nepřemýšlí. „Nejprve bude třeba dát miminku bezpečí, tím začnu a výchovu budu řešit později. Protože mám pocit, že kdybych se na to zaměřila už teď, budu přílišným množstvím informací zahlcena,“ přiznává.
Těhotenství snáší od samého začátku dobře. Manžel je jí oporou. „Nemyslím si, že bychom byli nějací hysteričtí rodiče, ale ani laxní, kteří nechávají věci plynout. V tomhle si docela rozumíme a cítíme to stejně,“ prozrazuje.
Její švagr, herec a koňák Martin Kraus, má tři děti ze dvou partnerství. A protože bydlí všichni společně na statku, přiznává Šárka že právě u něj nakoukala, jak to s malými dětmi chodí. „Od nich budu mít taky kočárek a zavinovačku,“ usmívá se.
První výbavu na koně ale svému potomkovi pořídí rodiče. „Manžel si na tyhle věci hodně potrpí, tak si myslím, že našemu dítěti bude chtít koupit první rajtky sám,“ vypráví herečka. I když nemá přesný plán, kdy se vrátí do divadla, před kameru by to mohlo být za rok. Nabídku už dostala.
Křtu knihy Patrika Rozehnala - Děkovačky Libuše Švormové byli přítomni i manželé Petr Kostka a Carmen Mayerová. Libuše si s kolegou zahrála spoustu rolí takzvaně tělo na tělo. „Jednou jsme se měli vášnivě líbat a tys mi u toho málem ulomil hlavu,“ vyčetla kolegovi naoko.
„Já se snažil hrát opravdově, ale patrně to byla křeč,“ kál se Kostka. A Švormová kontrovala: „Nevím, ke kterému typu herců patříš, ale v podstatě jsou tři. Prvořadí, strhující a božští. Prvořadí jsou ti, kteří jsou v divadle slyšet jen do první řady. Strhující vtrhnou na scénu a berou s sebou i kulisy. A božští jsou takoví, kteří když vstoupí na scénu, tak lidi řeknou: ‚Bože, tenhle.‘ Ten ještě žije?“
Pro televizní diváky bude Libuše Švormová už navždy spojená s dabingem. Jejím hlasem promlouvá Angelika, markýza andělů. Devadesátiletá herečka ještě donedávna hrála i divadlo.
TELEVIZIONÁŘ: Jedna z mála žen, co umí vykládat vtipy. Libuše Švormová
Do Radiocafé ji doprovodil o osmnáct let mladší manžel Jaroslav Patera. Její velkou láskou byl ale i spisovatel Jan Otčenášek. Žili spolu takřka dvacet let, i když byl ženatý. „Dostal bohužel zápal plic. Hodně kouřil, zvlášť při práci, a to se mu stalo osudným. Jeho odchod mě zaskočil,“ vzpomíná herečka.
Na Šumavě na dovolené pak potkala svého druhého muže Jaroslava. Byl číšníkem, na televizi moc nekoukal a do divadla nechodil, protože po večerech obsluhoval zákazníky. Libuši Švormovou tudíž vůbec neznal. Původně to měl být jenom flirt, ale z letní lásky se vyklubala celoživotní. Jsou spolu už více než čtyřicet let.