Sletěla z koně a odblokovala si páteř. Šárku Krausovou už záda nebolí

Autor:
  8:23
Vlastní děti Šárka Krausová zatím nemá, ale kdo ví, jestli už není těhotná. Herečka se ke spekulacím nechce vyjadřovat, ale její volné šaty na poslední akci TV Prima naznačovaly, že by mohlo do rodiny dvou herců přibýt miminko.
„Cítím se skvěle, protože mám za sebou odpočinkovou dovolenou. Dopřála jsem si klidné léto, kdy jsem jenom relaxovala a neměla žádnou práci kromě Shakespearovských slavností. Celou dobu jsme strávili u nás na statku,“ říká Šárka Krausová.

Na jaře byla naopak ve velkém pracovním zápřahu. Točila nový primácký seriál Polabí, ve kterém hraje ředitelku dětského domova a zároveň maminku malé holčičky a manželku Roberta Mikluše.

V seriálu ztvárňuje největší kamarádku hlavní postavy, kterou hraje Johana Matoušková. „Jsem taková její vrba a dokážu jí docela dobře poradit tím, že mám zkušenosti z dětského domova,“ vypráví. „Konečně hraji vyspělou ženu, matku od rodiny… Je to jiná poloha oproti těm, které mě dosud potkávaly,“ vysvětluje.

„Moc jsem se těšila na partneření s Johankou a Bobem Miklušem. Roberta jsem potkala už v seriálu Zlatá labuť, ale měli jsme tam jenom velmi krátkou scénu,“ naráží na zajímavou roli v nováckém projektu. Hrála dámu, která žila ve Francii a přiznala se, že inspirací jí byla i Chantal Poullain, s jejímž synem Vladimírem Polívkou kdysi chodila.

Její manžel se švagrem – sourozenci Ondřej a Martin Krausovi jsou taky propojeni s Primou. Dělali odborné poradce na natáčení seriálu O lidech a koních, ve kterém si oba i zahráli. „To bylo jenom na nich, sama takovým znalcem přes koně nejsem, abych mohla někomu radit. Já se na jejich statek přivdala, takže do toho stále teprve pronikám. Ona je to věda na celý život, nejde to všechno pochytit během pár let, takže já tuhle problematiku teprve nasávám,“ vypráví.

Ondřej Kraus se věnuje také závodění v parkuru, což s sebou nese jistá rizika. „Spadnout můžete i v dostizích, ty bych řekla, že jsou ještě nebezpečnější. Někdy o něj strach mám, ale ani ne tak při závodech, jako spíš když obsedá mladé koně. Tam je to totiž nevyzpytatelné. Při těch prvních trénincích, kdy pracujete s „mlaďochama“, kteří nemají ještě nastavené hranice, nejsou úplně vycvičení a zkrocení, nevíte, co od nich máte očekávat,“ říká.

S přibývajícím věkem je mi na světě nějak veseleji, říká Šárka Vaculíková

Sama má za sebou několik „úrazů“. Kůň ji kopl, kousl a taky z něj několikrát spadla. Doufá, že další karamboly následovat nebudou.

„Stalo se to v dětství, když jsem jezdívala s Vaškem Vydrou,“ vzpomíná na kolegu, který ji ke koním přivedl. „Šla jsem do výběhu mezi stádo koní s taškou plnou jablek, že je nakrmím. Ale s koňmi je to podobné jako se psy. Když vidí žrádlo, začnou se o něj rvát. Chybí jim trpělivost. A tihle koně taky nečekali, až budu ta jablka jedno po druhém vyndávat a krmit je jimi. Začali se mezi sebou strkat, vyjíždět po sobě a jeden z nich se otočil a řachnul mě do zadku. Ale myslím, že mě ani kopnout nechtěl, že to byla náhoda,“ popisuje situaci.

Šárka a Ondřej Krausovi

Dneska už ví, že všechno bylo špatně. „Jablka by se vůbec koním dávat neměla, protože po nich mají koliky. A nemělo by se za nimi chodit do stáda se žrádlem. Když tak jenom přinést mrkvičku, když si jdete pro toho svého… Prostě to byla mladická nerozvážnost,“ uzavírá svoji zkušenost. Jiný kůň ji pro změnu kousl do ramene a „vyhodil“ z boxu. „Asi tři roky jsem měla na rameni otisky jeho chrupu,“ vzpomíná.

„Většinu nepříjemností, které se vám s koněm přihodí, si člověk zaviní sám,“ vysvětluje a přiznává několik pádů z koně. „Stalo se mi to vždycky na vyjížďce, tak bylo potřeba se do toho sedla vrátit, abych se nějak dostala domů. Naštěstí žádný můj pád nebyl úplně šílený, takže to šlo,“ popisuje, proč na koně nezanevřela.

„Ten poslední byl i docela vtipný, protože jsem udělala kotrmelec přes hlavu koně a dopadla na tu svoji. Měla jsem samozřejmě helmu i vatovanou vestu, vždycky nosím všechno, co mě může ochránit,“ vypráví. „Pozitivní na tom bylo, že jsem si tím pádem prokřupla krční páteř a přestala mě úplně bolet záda. Manžel se smál, protože když jsem vstávala ze země, měla jsem v helmě zadřený trs trávy, takže jsem vypadala jako travnatý pankáč,“ směje se.

Každopádně závodně na koních jezdit nikdy nebude. „Já nepotřebuji adrenalin, já chci na koních relaxovat,“ zdůvodňuje.

