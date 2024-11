Klape nám to přes 20 let, protože si držíme soukromí, míní Prinze a Gellarová

„Je to otázka volby. Do jisté míry to můžete kontrolovat,“ řekl Prinze v podcastu Oldish o vyhýbání se bulváru. „Nevím, jak moc se tomu snaží vyhnout jiní, ale pro nás to je snadné, protože já nikam nechodím. Nechodím na večírky. Lidé nás se Sarah neuvidí venku na populárních místech,“ prozradil.

„Máme své restaurace, které se nám líbí a nejsou na super trendy místech, kde se potulují paparazzi. Takže se tomu umíme vyhnout,“ dodal.

Fotografy má často blízko domu, ale jsou tam kvůli slavnějšímu sousedovi. I tak si na ně ovšem radši s manželkou dávají pozor. „Počkám s odchodem z domu, dokud fotografové zaparkovaní na konci ulice nezačnou sledovat Schwarzeneggera a mně tak nechají na pokoji,“ směje se.

„Nechci nikoho urazit, ale není těžké vyhnout se pozornosti, pokud opravdu chcete,“ rýpl si Prinze Jr. do jiných celebrit.

On ani jeho manželka, kterou proslavil seriál Buffy, přemožitelka upírů, nemají rádi divoký noční život. „Ona vyrůstala v New Yorku a všechno zažila, než jí bylo 21 let, ty noční kluby a tak. A já bych spočítal na prstech jedné ruky, kolik klubů jsem za celý život navštívil,“ řekl herec, který se proslavil ve filmech Tajemství loňského léta a měl svůj vlastní sitcom Freddie.

Prinze a Gellarová spolu mají patnáctiletou dceru Charlotte a dvanáctiletého syna Rockyho Jamese. Potkali se v roce 1997 při natáčení prvního filmu Tajemství loňského léta. Populární horor se příští rok dočká už čtvrtého pokračování a Freddie Prinze Jr. si v něm opět zahraje postavu Raye Bronsona. V českých kinech bude film v červenci 2025.