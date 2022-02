Samantha se nevrátí ani v dalším pokračování Sexu ve městě, míní Parkerová

O druhé sérii seriálu s názvem A jak to bylo dál… se zatím pouze spekuluje. Vypadá to však, že Kim Cattrallová se v ní i nadále objevovat nebude.

Představitelka novinářky Carrie, Sarah Jessica Parkerová okomentovala vůbec poprvé možný návrat herečky ke slavné seriálové čtyřce „Nemyslím si, že by to dělalo dobrotu. Myslím, že z její strany je zkrátka příliš mnoho negativních pocitů, které sdílela veřejně,“ prohlásila v rozhovoru pro magazín Variety.

Herečka tak naráží mimo jiné na incident z roku 2018, kdy na sociální síti Twitter kondolovala Kim Cattrelové po úmrtí jejího bratra. „Nejsi moje kamarádka,“ reagovala tenkrát představitelka seriálové Samanthy.

Spory mezi bývalými hereckými kolegyněmi se táhnou od dob natáčení seriálu Sex ve městě. Cattrallové se údajně nelíbilo, že Parkerová dostává mnohem větší plat než ostatní herečky. Podle producentů měla být seriálová Carrie hlavní hvězdou Sexu ve městě. Ostatní postavy měly v příběhu zastávat jen vedlejší role.

Že by se Samantha v seriálu ještě někdy fyzicky objevila, to už nečekají ani producenti. V případných dalších dílech by se ale mohla i nadále objevovat například prostřednictvím textových zpráv, které si píše s ostatními.

„Samantha není pryč. Je svým způsobem přítomna i nadále. Myslím, že jsme to v seriálu zvládli s úctou a elegancí. Myslím, že jsme našli dobrý způsob, jak to řešit, což bylo nutné a důležité pro lidi, kteří ji měli rádi,“ dodala Sarah Jessica Parkerová.

Cynthia Nixonová (55) souhlasila s účastí na natáčení dalšího pokračování spin-offu Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál..., ale jen za určitých podmínek. Podle představitelky seriálové Mirandy by muselo být opravdu „woke“, tedy uvědomělé a s mnoha progresivními tématy.