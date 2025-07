Sarah Jessica Parkerová přiznala, že jí komentáře o vzhledu ubližovaly

Na otázku, co pro ni bylo nejtěžší, odpověděla: „Diskuze o mém fyzickém vzhledu. Věci, které jsem nemohla změnit, a nechtěla změnit, a nikdy jsem nepomyslela na to, že bych je měnila – a dokonce ani po tom, co jsem slyšela něco jako: Cože? Někdo by tohle řekl? A přesto… neměla jsem žádný zájem na tom něco měnit.“

Sarah Jessica, která se k roli vrátila v pokračování A jak to bylo dál..., uvedla, že zvláště těžké bylo čelit negativním reakcím v době, kdy ještě neexistovala sociální média a neměla možnost reagovat. Vzpomněla také na chvíli, kdy plakala po přečtení velmi krutého komentáře v jednom nejmenovaném časopise.

Sarah Jessica Parkerová, James Wilkie Broderick, Tabitha Hodge Brodericková, Marion Loretta Elwell Brodericková a Matthew Broderick (New York, 11. prosince 2022)

„Volala jsem kamarádkám v slzách. Bylo to jako rána do citlivých míst. Říkala jsem si: Proč je to problém? Proč to přitahuje vaši pozornost? A proč vás těší to říkat? Brečela jsem, protože útočilo tak cíleně. A myslím, že to je jediná chvíle, kdy jsem kvůli tomu opravdu plakala,“ dodala Parkerová.

Herečka nedávno vysvětlila, proč vychovává své děti mimo lesk Hollywoodu. Důraz klade na obyčejný život, práci a nalezení vlastní životní cesty. Navzdory jmění, které se odhaduje na 200 milionů dolarů, si Sarah Jessica Parkerová a její manžel Matthew Broderick dali záležet na tom, aby jejich tři děti vyrostly nohama pevně na zemi.

Manželé mají dvaadvacetiletého Jamese Wilkieho a patnáctiletá dvojčata Tabithu a Marion v New Yorku.