Když jsem vyrůstala, měli jsme doma zakázaný cukr, prozradila Parkerová

„Když jsem vyrůstala, nemohli jsme mít doma žádný cukr, měli jsme zakázané sušenky a měli jsme zakázanou čokoládu. A samozřejmě první věc, co jsme všichni udělali po tom, co jsme se odstěhovali, bylo, že jsme si koupili dorty a sušenky. A to jsem pro své děti nechtěla,“ řekla herečka v podcastu Ruthie’s table 4.

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parkerová a jejich dcery Marion Loretta Elwell Brodericková a Tabitha Hodge Brodericková (New York, 27. září 2022)

Doma teď prý mají sušenky, koláče a všechno ostatní. Parkerová věří, že díky tomu mají pak k jídlu zdravější vztah. „Moje dcery budou mít postavy, jaké mají, a já doufám, že budou zdravé. Jsou to sportovkyně, užívají si jídlo a mají různé chutě. Nemůžete někoho nutit, aby měl rád něco, co mu nechutná nebo nechce,“ míní hvězda seriálu Sex ve městě.

„Nechtěla jsem, aby si k jídlu vytvořily špatný vztah. Nebo aby měly pocit, že je jídlo jejich nepřítel a musely si k němu vybojovat nějakou pozici,“ dodala herečka.

Sarah Jessica Parkerová má s manželem Matthewem Broderickem (62) syna Jamese Wilkieho (21), a čtrnáctiletá dvojčata Tabithu Hodge a Marion Lorettu. S budoucím chotěm se seznámila v roce 1991 v divadle v New Yorku. Vzali se v roce 1997.