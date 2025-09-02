Sloužíme vlasti! Herečka Sarah Haváčová absolvovala vojenský výcvik

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným. T.G.M. Díky skvělému vedení našich instruktorů a kmenových zaměstnanců vojenské akademie jsme včera s Terezií Haváčovou složily spolu s dalšími vojínkami a vojíny slavnostní vojenskou přísahu. Sloužíme vlasti!,“ napsala herečka na Instagramu k fotce ve vojenském.
Herečka tak vstoupila do armády jako aktivní záloha. Pod příspěvkem jí složili poklonu kolegové i kolegyně. Dagmar Havlová přidala srdíčka, stejně jako Jan Komínmek, Barbora Trojanová vyjádřila obdiv, podle Jitky Schneiderové je Sarah hvězdou. „Sarah! Velká gratulace a klobouček!“ napsala Kristýna Frejová.
Haváčová hrála v ostravském Divadle Petra Bezruče, v Městských divadlech pražských, v Národním divadle a Divadle Bez zábradlí. Diváci ji znají z pohádky Škola princů (2010) a z filmů Ostravak Ostravski (2016) nebo Kurz manželské touhy (2021). Hrála v seriálech Profesor T., Ochránce, Pozadí událostí, Ordinace v růžové zahradě, Malá velká liga, Vytoč mého agenta, Zlatá labuť nebo Metoda Markovič: Hojer.
Herečka se již v minulosti zapojila do řady charitativních projektů. Například za covidu jako dobrovolnice pomáhala v pražské Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde pečovala o nemocné. Podnikla také humanitární cesty do Afriky nebo na Ukrajinu.