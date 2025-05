Rakovina je traumatická v každém věku, míní vévodkyně z Yorku Fergie

Jak přiblížila redaktorům magazínu People, rakovinu prsu jí diagnostikovali v roce 2023. O tom, že má také zhoubný melanom (nádorové onemocnění kůže), se dozvěděla v lednu 2024, tedy pouhých šest měsíců poté. Ve výsledku musela podstoupit jednostrannou mastektomii, tedy chirurgickou amputaci prsu.

Mezitím již po 35 let veřejně podporuje nadaci Teenage Cancer Trust, v čemž ji následují i její dcery, princezny Beatrice a Eugenie. „Bylo mi šedesát tři let, a rakovina je traumatická v každém věku. V dospělosti už ale máme životní zkušenosti a schopnost vypořádat se s těžkostmi. Dokážeme si vyhledat potřebnou pomoc a ač je to smutné, existuje větší šance, že nás ostatní berou vážně,“ říká vévodkyně z Yorku.

Vévodkyně z Yorku Sarah Fergusonová (Londýn, 16. března 2023)

„Připadá mi nesmírně důležité upozornit na zážitky rakovinou trpících lidí, kterým se dostává méně pozornosti, jejichž hlasy nejsou vyslyšeny, a kteří mohou být přehlíženi. Jednou ze skupin, jež související zdravotní plány a opatření neustále opomíjejí, jsou právě adolescenti a mladí dospělí,“ vysvětluje Sarah Fergusonová svou motivaci. „A výsledný dopad může být zcela ničivý.“

Mladí lidé podle ní čelí specifickým problémům, o kterých se tolik nemluví. „Dostavit se na potřebné vyšetření může být problém v každém věku, ale mladí lidé v tomto mají unikání nevýhodu. Na jednu stranu vykazují větší pravděpodobnost výskytu vzácných typů rakovin, na druhou stranu jsou však příliš staří na pediatrická vyšetření a příliš mladí na ta pro dospělé,“ poznamenává vévodkyně.

Třetí oblast, která si zaslouží více pozornosti, je podle ní dostupnost psychologické péče. „Nadační průzkum ukázal, že 87 procent psychologů v naší zemi nepovažuje zajištění této péče mladým lidem a adolescentům za dostatečné,“ podotýká Fergusonová. „Tyto problémy musíme vyřešit a zachránit tak více mladých životů.“