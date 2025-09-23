„Na základě informací zveřejněných o víkendu ohledně korespondence vévodkyně z Yorku s Jeffreyem Epsteinem se organizace rozhodla, že by bylo nevhodné, aby nadále působila jako patronka,“ uvedl podle serveru BBC charitativní hospic Julia’s House (Juliin dům) starající se o děti v hrabstvích Dorset a Wiltshire. Charitativní organizaci bývalá manželka prince Andrewa podporovala jako patronka od roku 2018.
K odvolání Fergusonové přistoupila následně také Natasha Allergy Research Foundation (Natašina nadace pro výzkum alergií). „Vzhledem k nedávným odhalením jsme se rozhodli, že by nebylo vhodné, aby nadále působila v této organizaci,“ uvedli zástupci nadace.
O ukončení spolupráce s Fergusonovou informovala podle serveru televize Sky News také Children’s Literacy Charity (Charitativní organizace na podporu gramotnosti dětí).
Rozhodnutí odvolat Fergusonovou z pozice patronky ohlásily v reakci na kontroverzní e-mail také charity Teenage Cancer Trust (Nadace pro dospívající s rakovinou) a Prevent Breast Cancer (Prevence rakoviny prsu), se kterou začala spolupracovat loni poté, co v roce 2023 sama onemocněla rakovinou prsu. Organizace British Heart Foundation (Britská nadace pro srdce) uvedla, že vévodkyně už nezastává funkci ambasadorky této charity.
Epsteina poslal soud v roce 2008 na osmnáct měsíců do vězení za sexuální zneužívání. V roce 2019 spáchal americký finančník sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli dalšímu obvinění ze zneužívání nezletilých dívek.
Kradl mi mladé ženy z lázní v Mar-a-Lago, řekl o Epsteinovi Trump
Organizace odvolala Fergusonovou na základě zveřejnění e-mailu z roku 2011. „Vždy jsi byl pro mě a mou rodinu neochvějným, velkorysým a vynikajícím přítelem,“ napsala podle médií vévodkyně Epsteinovi poté, co s ním veřejně přerušila kontakt a v médiích prohlásila, že její přátelství s ním bylo obrovskou chybou úsudku. Ve zprávě se mu za tato prohlášení omluvila.
Fergusonová v reakci na zveřejnění korespondence uvedla, že zprávu Epsteinovi poslala, aby odvrátila jeho hrozbu žaloby za pomluvu. Doplnila, že stále velmi lituje jakéhokoliv spojení s ním.
Korespondenci Fergusonové zveřejnila britská média krátce poté, co na začátku září odvolal premiér Keir Starmer kvůli vazbám na Epsteina britského velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona, také na základě zveřejněných e-mailů, které ukazovaly, že vztah mezi dvěma muži byl daleko užší, než Mandelson uvedl.
Epsteinovým přítelem byl kdysi i princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny. Kauza přátelství s odsouzeným sexuálním delikventem pronásleduje už několik týdnů také amerického prezidenta Donalda Trumpa.