Napsala Epsteinovi „vynikající přítel“ a charity s Fergusonovou ukončují smlouvy

Autor: ,
  10:47
Několik charitativních organizací odvolalo z funkce patronky Sarah Fergusonovou, bývalou manželku britského prince Andrewa. Důvodem je zveřejnění e-mailu, ve kterém Fergusonová označila odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina za vynikajícího přítele a v textu ho ujišťuje, že ho na veřejnosti nikdy nespojila s pedofilií. Zprávu napsala vévodkyně z Yorku poté, co s Epsteinem veřejně přerušila kontakt, informovala britská média.
Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025)

Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Princ Andrew a Sarah Fergusonová na dostizích (Ascot, 19. června 1985)
Princ Andrew na titulkách britských médií po oznámení, že kvůli skandálu s...
Měl Epstein kompromitující materiál na prince Andrewa?
Pedofil a sexuální násilník Jeffrey Epstein vytvořil z malebného ostrůvku...
50 fotografií

„Na základě informací zveřejněných o víkendu ohledně korespondence vévodkyně z Yorku s Jeffreyem Epsteinem se organizace rozhodla, že by bylo nevhodné, aby nadále působila jako patronka,“ uvedl podle serveru BBC charitativní hospic Julia’s House (Juliin dům) starající se o děti v hrabstvích Dorset a Wiltshire. Charitativní organizaci bývalá manželka prince Andrewa podporovala jako patronka od roku 2018.

Ranč Zorro milionáře Jeffreyho Epsteina v poušti v Novém Mexiku, kde pořádal party s dospívajícími.

K odvolání Fergusonové přistoupila následně také Natasha Allergy Research Foundation (Natašina nadace pro výzkum alergií). „Vzhledem k nedávným odhalením jsme se rozhodli, že by nebylo vhodné, aby nadále působila v této organizaci,“ uvedli zástupci nadace.

O ukončení spolupráce s Fergusonovou informovala podle serveru televize Sky News také Children’s Literacy Charity (Charitativní organizace na podporu gramotnosti dětí).

Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025)
Princ Andrew a Sarah Fergusonová na dostizích (Ascot, 19. června 1985)
Princ Andrew na titulkách britských médií po oznámení, že kvůli skandálu s miliardářem Epsteinem odchází z veřejného života (21. listopadu 2019).
Pedofil a sexuální násilník Jeffrey Epstein vytvořil z malebného ostrůvku Ostrov hrůzy
50 fotografií

Rozhodnutí odvolat Fergusonovou z pozice patronky ohlásily v reakci na kontroverzní e-mail také charity Teenage Cancer Trust (Nadace pro dospívající s rakovinou) a Prevent Breast Cancer (Prevence rakoviny prsu), se kterou začala spolupracovat loni poté, co v roce 2023 sama onemocněla rakovinou prsu. Organizace British Heart Foundation (Britská nadace pro srdce) uvedla, že vévodkyně už nezastává funkci ambasadorky této charity.

Epsteina poslal soud v roce 2008 na osmnáct měsíců do vězení za sexuální zneužívání. V roce 2019 spáchal americký finančník sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli dalšímu obvinění ze zneužívání nezletilých dívek.

Kradl mi mladé ženy z lázní v Mar-a-Lago, řekl o Epsteinovi Trump

Organizace odvolala Fergusonovou na základě zveřejnění e-mailu z roku 2011. „Vždy jsi byl pro mě a mou rodinu neochvějným, velkorysým a vynikajícím přítelem,“ napsala podle médií vévodkyně Epsteinovi poté, co s ním veřejně přerušila kontakt a v médiích prohlásila, že její přátelství s ním bylo obrovskou chybou úsudku. Ve zprávě se mu za tato prohlášení omluvila.

Fergusonová v reakci na zveřejnění korespondence uvedla, že zprávu Epsteinovi poslala, aby odvrátila jeho hrozbu žaloby za pomluvu. Doplnila, že stále velmi lituje jakéhokoliv spojení s ním.

Korespondenci Fergusonové zveřejnila britská média krátce poté, co na začátku září odvolal premiér Keir Starmer kvůli vazbám na Epsteina britského velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona, také na základě zveřejněných e-mailů, které ukazovaly, že vztah mezi dvěma muži byl daleko užší, než Mandelson uvedl.

Epsteinovým přítelem byl kdysi i princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny. Kauza přátelství s odsouzeným sexuálním delikventem pronásleduje už několik týdnů také amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Smutek v britské královské rodině. Zemřela vévodkyně Katharine

Britská královská rodina (první zprava vévodkyně z Kentu Katharine) na oslavách...

VIDEO Buckinghamský palác oznámil smutnou zprávu. Zemřela vévodkyně z Kentu Katharine. Nejstarší člence...

Odloučení od dětí kvůli pohřbu královny. Nebyla jsem na tom dobře, lká Meghan

Princ Harry, vévodkyně Meghan a princezna Kate ve Westminsterském sále u rakve...

VIDEO Fanoušci vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) se na Netflixu dočkali druhé řady pořadu S láskou,...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává...

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Za dva dny milion sledujících. Meghan je zpět na Instagramu a oznámila novinu

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na akci magazínu Variety s názvem Power of Women...

VIDEO Vévodkyně ze Sussexu Meghan se vrátila po čtyřech letech na sociální síť Instagram. Její první...

Byl jsem platonická láska princezny Diany, prozradil herec Kevin Costner

Kevin Costner a princezna Diana

Hvězda filmu Osobní strážce či Tanec s vlky Kevin Costner (69) se svěřil s tím, že do něho byla...

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Napsala Epsteinovi „vynikající přítel“ a charity s Fergusonovou ukončují smlouvy

Několik charitativních organizací odvolalo z funkce patronky Sarah Fergusonovou, bývalou manželku britského prince Andrewa. Důvodem je zveřejnění e-mailu, ve kterém Fergusonová označila odsouzeného...

23. září 2025  10:47

Zachraňoval mě lesbický sex, říká zpěvačka Rebecca Black o turné s Katy Perry

Americká youtuberka a zpěvačka Rebecca Black (28) se proslavila v roce 2011 singlem Friday. V létě vystupovala jako předskokanka na turné zpěvačky Katy Perry (40), což pro ni znamenalo, že poprvé...

23. září 2025  9:40

Dara Rolins se pochlubila 17letou dcerou. Fanoušci jsou nadšení

Zpěvačka Dara Rolins překvapila fanoušky snímkem své krásné dcery Laury Homolové. Na sociálních sítích sdílela společnou fotku, ze které je jasné, že 17letá Laura zvaná Lola už není dítě.

23. září 2025  8:44

Jsem k odpočívání zrozený. Voříšek o 21 letech s partnerem i práci za totality

Karel Voříšek (61) se po létě plném cestování se svým partnerem Vladimírem Řepkou vrací do práce. Moderátor CNN Prima News v rozhovoru prozradil, jak přistupuje k světovým událostem a proč si černé...

23. září 2025

Chlap mě může zaujmout jedině charakterem, na tom lpím, říká Hana Mašlíková

Modelka a moderátorka Hanka Mašlíková (43) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč je momentálně nejspokojenější singl a jakého potenciálního partnera si po svém boku představuje. S bývalým...

23. září 2025

Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká

Zpěvačka Olga Lounová (44) oznámila v pořadu ShowTime na Primě, že čeká druhé dítě. Její prosincový koncert v O2 universum ale těhotenství neohrozí.

22. září 2025  20:40

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

22. září 2025

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

22. září 2025  18:10

OBRAZEM: Kérky, mříže a korunka. Ženská věznice v Bogotě měla vlastní soutěž miss

Ženám v nápravném zařízení Buen Pastor v Bogotě se dostalo nevšedního zpestření. Jako součást převýchovného procesu věznice uspořádala soutěž „Miss Sympatie“. Spíše než o krásu v soutěži jde o...

22. září 2025  17:55

Herec Tom Holland utrpěl otřes mozku po pádu při natáčení Spider-Mana

Tom Holland byl převezen do nemocnice poté, co utrpěl zranění na natáčení filmu Spider-Man: Brand New Day v britských Leavesden Studios v severozápadním Londýně. Podle informací deníku The Mail si...

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:45

Herečka Natálie Holíková ze seriálu Ulice je poprvé maminkou, ukázala foto dítěte

Představitelka kuchařky a majitelky hospody Martiny z oblíbeného seriálu Ulice je maminkou. Herečka Natálie Holíková (34) se s radostnou novinou pochlubila na Instagramu. Své první dítě přivítala na...

22. září 2025  12:20

Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

Na sociálních sítích koluje informace o tom, že Eva Holubová (66) skončila ve vážném stavu v nemocnici. U odkazu na článek je navíc černobílá fotografie herečky doplněná křížkem. Holubová vyvrátila,...

22. září 2025  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.