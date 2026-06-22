Přísaha na život dětí. Soud osvobodil Sáru Saudkovou, rivalce prý neublížila

Podle soudkyně Mariky Zahradníčkové dokazování provedené v hlavním líčení neprokázalo, že se stal skutek popsaný v obžalobě. Tedy, že Sára Saudková začátkem dubna 2024 napadla před svým domem v pražských Hlubočepích svoji sokyni v lásce a způsobila jí vedle kožních oděrek nebo modřiny také zlomeninu nosních kůstek.
Spolu s oběma ženami byl v tu chvíli na místě i „objekt“ jejich zájmu – Samuel Saudek starší. Ten však před soudem odmítl k průběhu incidentu vypovídat.
Podle soudkyně není vyloučena další „rovnocenná“ verze události, a sice, že zlomeninu nosu poškozené ženě mohl nechtěně způsobit on, když se snažil obě rivalky udržet od sebe.
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„Neříkám, že se ten incident, tak jak je popsaný v obžalobě, nestal, klidně se tak stát mohl, ale proto, abychom o tom mohli učinit závěr bez důvodných pochybností, není dostatek důkazů,“ uvedla Zahradníčková a připomněla, že soud v případě pochybností obžalovaného člověka obžaloby zprošťuje.
Řekla také, že má pochybnosti o věrohodnosti poškozené ženy. Ta nedokázala průběh incidentu pořádně popsat, jen trvala na tom, že ji zbila Saudková.
Fotografka však od počátku vinu popírá a v závěrečné řeči se dokonce zaštiťovala i přísahou na své děti.
„Nikdy jsem nepřísahala na život svých dětí, protože člověk se tím rouhá. Ale tady při čistém svědomí a dobré vůli to můžu udělat, protože se cítím nevinná. Považuji to od paní poškozené vůči sobě za záměrný útok, za způsob, jak mě veřejně zhanobit. Jak veřejně zpopularizovat svůj takzvaný vztah se Samuelem Saudkem a je to její zvláštní způsob msty. Cítím tam pohnutky osobní nenávisti a nevraživosti, protože jsem ta, která jí stojí v cestě. Při životě svých dětí, a i když nejsem zbožná, tak přísahám Bohu, cítím se nevinná,“ prohlásila v rámci svého posledního slova před vynesením rozsudku Saudková.
Soudkyně se jí o chvíli později zastala, když vyhlásila zprošťující rozsudek. Postavila se však i za státního zástupce, když připomněla, že platí, že on v případě pochybností obžalobu podává. Případ také podle Zahradníčkové v přípravném řízení vypadal trochu jinak, než jak se později vyvinul v hlavním líčení.
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Zároveň si neodpustila poznámku, že podíl viny na dlouhodobé konfliktní situaci mezi oběma rivalkami má sám Saudek. „Je evidentní, že sděluje oběma ženám rozporuplné informace a každá je pak přesvědčena o tom, že je jeho partnerkou, a že nahlíží na tu druhou jinak, než to ve skutečnosti je. Bylo by na místě, aby si sáhl do svědomí, co způsobil,“ podotkla soudkyně.
Zproštění obžaloby prožívala Saudková emotivně. „Je to pro mě velký den, protože jsem očistila svoje jméno a jméno své rodiny. Jsem ráda, že mohu říct, že spravedlnost existuje a že člověk nemá nechat šlapat po své pověsti a má za sebe bojovat. Spadl mi kámen ze srdce,“ usmívala se.
Zatím není jasné, zda případ dneškem končí. Státní zástupce, který Saudkové navrhoval za ublížení na zdraví roční podmínku, si nechal lhůtu na možné odvolání. Stejně se vyjádřila i zmocněnkyně poškozené ženy, její klientka se z pondělního jednání u soudu omluvila.
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2. února 2026