Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr se ženou, kterou Saudková podle obžaloby zbila. Obě ženy se před jednáním začaly na chodbě o Saudka přetahovat.

Před přítomnými fotografy se Sára Saudková začala k někdejšímu partnerovi Samuelu Saudkovi tulit. V tu chvíli vešla do záběru jeho současná partnerka Petra Š. a stoupla si mezi ně. Saudková ji začala odstrkovat. Chytila ji za hlavu a rivalce zakryla oči.

„Je to trapný,“ prohlásila Saudková. „Můžete nás nechat na pokoji? Vy nám ukazujete fakáč? Jsi trapná,“ pokračovala, zatímco se Petra Š. snažila k Saudkovi probojovat. „Můžete nás nechat o samotě?“ žádala Saudková, ale Petra Š. neustoupila. „Přijď pak za mnou, ale bez téhle paní,“ ukončila krátkou „akční“ scénku Saudková.

„Nebudu vypovídat, v poměru k paní obžalované jsem v rodinném vztahu. Druh a družka,“ prohlásil poté v jednací síni Samuel Saudek starší. Napravo v tu chvíli seděla se svou obhájkyní Saudková stíhaná za ublížení na zdraví a výtržnictví.

Proti ní usedla se zmocněnkyní jeho partnerka – poškozená Petra Š., kterou měla Saudková podle obžaloby předloni v dubnu napadnout před svým domem v pražských Hlubočepích.

Saudek mohl vnést do případu jasno. U tehdejšího konfliktu mezi Saudkovou a Petrou Š. byl. Jeho bývalá partnerka odmítá, že rivalku fyzicky napadla. Petra Š. uvedla, že ji Saudková vytrhala vlasy, způsobila škrábance, modřiny a zlomila nos.

Po Saudkovi vyslechla soudkyně Marika Zahradníčková jejich dvě dospělé děti, které byly v době incidentu v domě. Dcera Sára uvedla, že má pokoj s výhledem na branku, ten večer ji probudila hádka před domem. Zaznamenala matku, otce a Petru Š., kterou znala z dřívějška, protože ji její matka kdysi fotila.

„Slyšela jsem mámu, která Petře říkala, aby odešla. Určitě ji tam nechtěla, zmínila něco ve smyslu, ať jde pryč. Táta se to nejspíš snažil nějak urovnat. Nikdo nikoho nedržel, jsem si jistá,“ uvedla dcera. Žádnou potyčku údajně neviděla. Matka jí prý později řekla, že se na ni Petra Š. vrhla a ona se jen bránila.

Otce po incidentu vyhnala. „Chtěl se vrátit do domu. Řekla jsem mu, že se rozhodně vracet nebude, vyhodila jsem ho. Táhne se to roky, že se vrací k nám, pak je zase s Petrou, tohle byl rozhodující moment. Když jsem viděla mamku, jak pláče, tak jsem nechtěla, aby se vracel,“ vypověděla dcera.

Syn Samuel junior konflikt neviděl. Zaslechl hluk, ale dolů sešel, až když hádka utichla – dostal strach, jestli se matce něco nestalo. V přízemí nikoho nenašel.

„Šel jsem je hledat. Kousek od našeho doma byla mezi auty skrčená Petra Š., byla v podřepu pod lampou, hlavu měla v dlaních. Neměl jsem důvod se s ní bavit, hledal jsem mámu. Nevšiml jsem si, že by měla nějaké škrábance a modřiny,“ řekl syn. Soudkyně mu poté ukázala fotografii, na které má Petra Š. škrábanec pod okem. „Neviděl jsem ho na ní,“ odmítl Saudek junior.

„Když jsem se vrátil domů, matka byla uvnitř, byla v rozpacích, smutná, brečela. Táta se snažil dostal dovnitř, sestra ho vyhodila. Máma mi ukázala škrábance na rameni, říkala, že ona neútočila, ale detaily si nevybavuji,“ dodal.

Podle státního zástupce Radka Kytnara osudný večer Saudková nejprve Petru Š. uchopila za vlasy, následně ji udeřila velkou intenzitou do oblasti hlavy a obličeje, až poškozená upadla na zem. „Tam ji obžalovaná kopla do pravého stehna. Způsobila jí zlomeninu hrotu nosních kůstek s otokem měkkých tkání nosu, kožní oděrky s podkožními krevními výrony nad levým okem a na levé tváři, akutní blok krční páteře a podkožní krevní výron na zevní straně pravého stehna,“ upřesnil žalobce. Saudková obžalobu odmítá.

Státní zástupce navrhuje Saudkové patnáctiměsíční vězení s podmíněným odkladem na dvouletou zkušební dobu. Soudkyně v pauze řekla novinářům, že dnes rozsudek nezazní. Odpoledne plánuje výslech znalce, kvůli dalšímu dokazování bude jednání odročovat.

15. prosince 2025

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

2. února 2026  12:26

