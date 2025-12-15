Škrábance a zlomený nos. Sára Saudková odmítá, že před domem napadla rivalku

Saudková u soudu přiznala, že mají s partnerem Samuelem, synem fotografa Jana Saudka, dlouhodobé partnerské problémy. Ty vygradovaly loni v dubnu před domem v pražských Hlubočepích, kde Saudkovi se svými čtyřmi dětmi bydlí.
Kolem půlnoci se tam měla objevit údajná Saudkova milenka – Petra Š. „Už jsme se chystali ulehnout. Najednou někdo nečekaně zazvonil. Vylekalo nás to, protože jsme návštěvu nečekali. Partner byl rozčílen. Z okna jsem viděla, jak otevřel branku, poznala jsem paní Š. Partner se s ní hádal, křičel na ni, ať vypadne,“ líčila obžalovaná Saudková.
Pak ji šel údajně hledat, aby se s paní Š. nepotkala. Saudková přesto sešla dolů a začala podle svých slov bránit rivalce, aby vstoupila do domu.
„Dala jsem ruce mezi futra dveří. Začala na mě výsměšně pokřikovat, že jsem skončila. Měla na sobě nějaký plášť, chytila jsem ji jednou rukou za látku a druhou rukou jsem jí naznačila, že má jí pryč, ať táhne,“ vypověděla Saudková s tím, že pak ženu s partnerem vytlačili k brance.
Odmítla, že by údajnou milenku udeřila. „To se stát nemohlo, nejsem žádný rváč,“ tvrdí Saudková. Připustila, že rivalku mohla škrábnout, ale pouze v obraně. Naopak na obličeji a krku ji prý poškrábala nevítaná noční návštěvnice.
Saudková se nevdá. Kdo by si ji taky se čtyřmi dětmi vzal, říká Saudek
„Byla jsem absolutně zhroucená...“
„Jak k těm zraněním mohla paní poškozená přijít?“ zajímalo státního zástupce. „Vzniklo to v rámci šarvátky, jak se tam rozhazovaly ruce... moje i Samovy... bylo to velice rychlé a intenzivní,“ reagovala Saudková.
„Co ta zlomenina hrotu nosních kůstek?“ ptal se dál žalobce. „To lze vysvětlit, jak se nás Samuel snažil roztrhnout, má robustní postavu... viděla jsem, že do ní vrazil loktem,“ vysvětlovala obžalovaná.
„Partner naříkal, že za nic nemůže, že mu je zle. Paní Š. si nás chladnokrevně natáčela telefonem. Opakovala jsem jí, že jsme se Samem partneři, že spolu intimně žijeme, ať přestane obtěžovat naši rodinu,“ popisovala stíhaná fotografka. Vetřelkyně podle ní později odešla.
„Byla jsem absolutně zhroucená, plakala jsem. Samuel se pak se mnou procházel. Obešli jsme blok a pak už jsem paní Š. na místě neviděla. Věřila jsem, že je pryč,“ dodala Saudková.
Poškozená Petra Š. je podle ní labilní studentka, kterou její partner z lítosti ubytoval ve svém bytě v Zelinářské ulici v jiné části Prahy. Její jednání vůči své rodině označila za stalking. Dubnový incident byl podle ní cíleným útokem.
„Byl to cílený vpád do našeho soukromí. Chtěla dát o sobě hlasitě vědět přede mnou i našimi dětmi. Chtěla narušit jakoukoliv snahu, aby se náš vztah uzdravil, narovnal, abychom se dali dohromady,“ myslí si Saudková.
Sára Saudková: Dědeček Jan je pro mé děti něco jako paní Columbová
„Udeřila mě a kopla...“
Petra Š. je nezaměstnaná, dříve byla zvyklá bydlet v autě. Před soudem se označila za bývalou modelku obžalované fotografky, která fotí především akty. „Několik let jsme spolupracovaly,“ řekla žena.
Se Samuelem Saudkem podle svých slov chodí od srpna 2021. Osudný dubnový večer jí prý partner zavolal s tím, že je mu špatně od žaludku zřejmě ze smaženého sýra, který si dal předtím v restauraci.
„Měla jsem o něj o strach, přestal se ozývat. Bylo to nezvyklé. Věděla jsem, že jel do Hlubočep. Jela jsem tam za ním. Říkal mi, že je tam sám, že rodina je pryč,“ uvedla svědkyně. Na místo přijela taxíkem, nechala se vysadit kousek dál od domu a zbytek cesty došla.
„Zazvonila jsem na zvonek. Přítel vyšel ven, načež z domu vyběhla paní Saudková. Křičela, šla rychlým krokem. Pak mám útržky. Stáli jsme s přítelem a paní Saudkovou v bezprostřední blízkosti. On se nás snažil pasivně rozdělit. Ona mě držela za vlasy a udeřila mě do obličeje. Pak jsem upadla na zem, paní Saudková do mě kopla. Přítel zareagoval, vykřikl: ‚Ty ses zbláznila!‘ Podařilo se mu odtáhnout ji pryč. Já jsem se snažila vzdálit do bezpečí,“ popisovala Petra Š.
„Když je stresová situace, tak zamrznu. Nejsem schopna se bránit,“ dodala. Po útoku prý byla v šoku.
„Proč si myslíte, že to stalo?“ ptala se soudkyně Marika Zahradníčková. „Popravdě tomu nerozumím. Ty útoky trvají delší dobu. Nevím, o co jde, nevidím tam důvod,“ odpověděla žena.
Křičel, že mě zabije, vzpomínala Saudková
Obě ženy v rámci svých výslechů uvedly, že na Samuela Saudka v minulosti volaly policii.
„Bylo to v roce 2022. Souviselo to opět s paní Š. a nevěrou, kterou on popírá. Doma jsme se začali dohadovat. Rozčílil se, dostal záchvat. Skočil mi po krku, vytáhl na mě pistoli. Vyběhla jsem na zahradu, tam pracovali nějací chlapi, volala jsem o pomoc, pak i policejní zásahovku. Křičel, že mě zabije. Pak mi vysvětloval, že to byl zkrat. Později jsme zase pracovali na tom, aby se náš vztah stabilizoval,“ uvedla Sára Saudková.
„Jednou u nás byla policie. Volala jsem ji já. Nějak jsme se nepohodli, ale detaily si už nepamatuji,“ prohlásila o Saudkovi poněkud stručněji Petra Š.
Po výslechu obou rivalek odročila samosoudkyně Marika Zahradníčková hlavní líčení na únor příštího roku, kdy by měl vypovídat Samuel Saudek a další svědci.
Státní zástupce Radek Kytnar navrhuje obžalované Saudkové v případě uznání viny za ublížení na zdraví a výtržnictví patnáct měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání dvou let.
Sára Saudková, původním jménem Šárka Směšná, je rodačka ze Zábřeha na Moravě. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Začátkem devadesátých let se seznámila s fotografem Janem Saudkem, stala se jeho partnerkou.
Ačkoliv nebyli manželé, začala používat jeho příjmení. Později navázala vztah s Janovým synem Samuelem. Má s ním čtyři děti. Vedle fotografování se věnuje například psaní knih.