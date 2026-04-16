Peripetiemi v lásce chci projít s hlavou vzhůru jako hrdá ženská, říká Saudková

Renato Salerno
Sára Saudková (59) vydává román Šero. Čtenářům slibuje bezesné noci i temnou vášeň. V rozhovoru pro iDNES.cz fotografka a spisovatelka popsala, jak vnímá slávu, proč je pro ni nejdůležitější ze všeho láska, a zavzpomínala také na doby, kdy moderovala erotický televizní pořad Peříčko.

Sára Saudková rozšiřuje své umělecké portfolio o nový román s názvem Šero. A jak sama naznačuje, nepůjde o žádné lehké čtení. „Pokud čtenáři chtějí zažít bezesné noci, protože se od toho nebudou chtít odtrhnout, tak jim doporučuji si tu knihu opatřit,“ láká na novinku s tím, že příběh je „strhující, napínavý, vášnivý a temný“ a nabízí směs zločinu, lásky i pátrání po původu zla.

Sára Saudková
Sára Saudková představila svou novou knihu Šero.
Sára Saudková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Fotografka a spisovatelka je známá svou otevřeností a osobním pohledem na svět, což se odráží i v jejím přístupu k tvorbě. Dlouhodobě ji fascinuje rozdílnost mezi muži a ženami. „Svět mužů mi nabízí úplně jiný vhled na všechno. Vy, muži, se zkrátka díváte na svět, na lidi a na vztahy úplně jinak,“ popisuje s tím, že právě tato odlišnost ji přitahuje a inspiruje.

Podobně intuitivně přistupuje i ke svému životu. Plány u ní nehrají hlavní roli, důležitější je pro ni přítomnost a otevřenost tomu, co přijde. „Žiji ze dne na den. Nechávám věcem volný průběh a věřím, že to, co se má stát, se přihodí,“ říká. Zároveň ale dodává, že štěstí jde ráda naproti.

O 90. letech a době, kdy byla výraznou tváří erotického televizního pořadu Peříčko, mluví s nadhledem a humorem. „To je pravěk a hluboká minulost!“ směje se dnes a s nostalgií vzpomíná na dobu, kdy se bez velkých očekávání vrhla do neznámého prostředí. Právě ochotu riskovat a zkoušet nové věci považuje za klíčovou. „Člověk se nemá bát vyzkoušet i to, co nezná,“ dodává.

Z výstavy Factory Tour (Sára Saudková)

„To, že jsem se najednou ocitla před světly kamer a v pořadu, který byl v té době naprosto unikátní, protože opravdu otevřeně mluvil o erotice a vztazích, a navíc se známými nebo slavnými osobnostmi, to bylo velké pokušení, nebo řekněme velká výzva,“ vzpomíná na dobu, kdy v roli moderátorky zaujala diváky.

Dnes k fenoménu slávy přistupuje s odstupem. „Sláva je opravdu jenom taková chiméra. To uteče, to je nic,“ říká otevřeně a zdůrazňuje, že skutečnou hodnotu má to, jak člověk žije svůj život a kým se obklopuje.

„Upřímně, mě sláva nezajímá. Vnímám, že mě lidé poznávají, ale s tím jsem se naučila žít a nepřikládám tomu žádnou váhu, protože ono to opravdu žádnou váhu nemá. Sláva je vzpomínka na cosi a nedá se to zvážit, nedá se to zhmotnit, je to jenom něco, co si namlouváme, takže pro mě to není důležité,“ vysvětluje.

Škrábance a zlomený nos. Sára Saudková odmítá, že před domem napadla rivalku

V posledních měsících se její jméno objevovalo i v souvislosti s problémy v osobním životě, což s sebou přináší tlak veřejnosti. Saudková ale zdůrazňuje důstojnost a vnitřní sílu. „Chci tím projít s hlavou vzhůru, jako hrdá ženská, která zná svou cenu a pravdu,“ říká. „Není to nic, co bych si přivolala, objednala nebo přála. Zkrátka jsem do toho byla vržena,“ dodává.

Vedle psaní se věnuje i fotografii, kde je pro ni zásadní především emoce a příběh. „Fotka má promlouvat na kohokoliv bez vysvětlování. Není to jenom kus papíru, je to příběh,“ vysvětluje svůj přístup k tvorbě.

„Nemůže to být jenom plochý obrázek nějakého těla, protože fotím portréty nebo akty. To není soutěž o to, ukázat co nejvíce kůže, otvorů nebo vyvýšenin. Člověk, i když nezná autora, pozadí toho, proč fotka vznikla, ani její název, má být tou fotografií uhranutý a má přitáhnout jeho pozornost tak, že se od ní nemůže alespoň na pár sekund odlepit. Má v něm evokovat nějaké emoce nebo vzpomínky, má k němu promlouvat,“ říká Saudková.

Kdyby měla seřadit podle priorit lásku, erotiku a umění, na prvním místě je pro ni podle jejích slov láska. „Dál je to takové, že se to příjemně bije, protože ono se to inspiruje navzájem. Erotika je důležitá – pokud ji vnímáte, cítíte a prožíváte, tak vám to vlévá energii do žil a máte chuť tvořit. Pokud je člověk úplně prázdný, suchý, vyřízený a zničený, tak nemá sílu vůbec na nic,“ popisuje.

„I do umění můžete prolínat to, že zažíváte tragické chvíle, nešťastné a zoufalé, ale pořád je tam nutná nějaká vášeň, esprit a energie, bez toho to nejde. Umění dáme tedy na druhé místo, aby mu to nebylo líto. A tu erotiku na třetí,“ dodává se smíchem.

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Peripetiemi v lásce chci projít s hlavou vzhůru jako hrdá ženská, říká Saudková

Sára Saudková

Sára Saudková (59) vydává román Šero. Čtenářům slibuje bezesné noci i temnou vášeň. V rozhovoru pro iDNES.cz fotografka a spisovatelka popsala, jak vnímá slávu, proč je pro ni nejdůležitější ze všeho...

16. dubna 2026

Nechci, abychom dopadli jako na Slovensku, říká o situaci v médiích Brzobohatá

Daniela Brzobohatá (13. dubna 2026)

Daniela Brzobohatá byla tváří veřejnoprávní televize řadu let. Ani po odchodu z České televize jí aktuální situace není lhostejná. Obává se podobného scénáře, jaký nastal na Slovensku, kde vládní...

16. dubna 2026

Hvězda Melrose Place Heather Locklearová randí s „Odpadlíkem“ Lorenzem Lamasem

Herečka Heather Locklearová randí s hercem Lorenzem Lamasem. (duben 2026)

Spekulace o románku dvou seriálových hvězd se potvrdily. Lorenzo Lamas ze seriálu Odpadlík a hvězda seriálu Melrose Place Heather Locklearová tvoří pár. Informaci potvrdil zástupce Lamase magazínu E!...

15. dubna 2026

Dítě bych mohla mít třeba zítra, tvrdí šestapadesátiletá manželka Jeffa Bezose

Lauren Sanchezová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10....

Lauren Sanchezová (56) promluvila o životě po boku jednoho z nejbohatších mužů světa Jeffa Bezose (62). V rozhovoru popsala jejich každodenní rituály, aktivity a prozradila, že by se nebránila...

15. dubna 2026  12:55

Jennifer Anistonová září po boku nového přítele. V New Yorku vybírali byt

Jennifer Anistonová a Jim Curtis (5. března 2026)

Herečka Jennifer Anistonová je zamilovaná až po uši. Nedávno fanoušky potěšila na Instagramu sérií nových osobních fotografií, na kterých nechyběl ani její nový partner Jim Curtis. S hypnoterapeutem...

15. dubna 2026  11:01

Katy Perry mě sexuálně napadla v nočním klubu, popsala modelka Ruby Rose

Ruby Rose a Katy Perry

Ruby Rose na sociálních sítích prohlásila, že ji Katy Perry v minulosti sexuálně napadla. K incidentu mělo podle australské herečky a modelky dojít v nočním klubu Spice Market v Melbourne, když jí...

15. dubna 2026  10:10

Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky

Salma Hájek Belohorcová (Dubaj, 2026)

Dcera moderátorky, modelky a podnikatelky Zuzany Belohorcové (50), šestnáctiletá Salma Hájek, na sebe strhává čím dál větší pozornost veřejnosti. Kromě modelingu zaujala své sledující i vášní pro...

15. dubna 2026  9:30

Chtěli, aby ukázala prsa. Ivana Jirešová odmítla a nakonec o roli přišla

Ivana Jirešová (Praha, 7. dubna 2026)

Jaro je tady a Ivana Jirešová (48) začíná odhazovat svršky. „Já s tím nemám problém, na jevišti jsem byla už mnohokrát odhalená a na bikram józe jsem taky v podstatě polonahá,“ říká herečka v...

15. dubna 2026

Spíše než zpěv ji proslavily bujné vnady. Samantha Fox slaví šedesátiny

Samantha Fox kariéru zahájila jako šestnáctiletá, a to rovnou jako topless...

Britskou zpěvačku Samanthu Fox, která se narodila 15. dubna 1966, spíše než pěvecké kvality proslavily její vnady. Hvězda popové hudby 80. let se ostatně ještě před vstupem do světa showbyznysu...

15. dubna 2026

Chtěl hrát, ale nesměl. Ladislav Lakomý si svobodu vybojoval nečekaným trikem

Premium
Herec Ladislav Lakomý (na foto ve věku 78 let), přítel Otakara Motejla

Byl synem řezníka a kuchařky, přesto si o něm mnozí mysleli, že mu v žilách koluje modrá krev. Zdobila ho nejen přirozená noblesa, ale také sklon skrývat svá trápení. Nejde to. Nesmíš. Nemůžeš. Tato...

14. dubna 2026

Leoš měl na pokutách víc, než vydělal, vzpomíná jeho někdejší šéf Miloš Pokorný

Miloš Pokorný v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Moderátor a bavič Miloš Pokorný (61) zavzpomínal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na začátky v rádiu nejen své, ale i Leoše Mareše, jemuž kdysi šéfoval. Přidal i největší trapas, který se mu v éteru stal.

14. dubna 2026  15:11

Překvapivé odhalení. Princ Philip poslední roky života bojoval s rakovinou

Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu z listopadu 2017 k jejich 70....

Zesnulý princ Philip podle nové biografie dlouhá léta tajně bojoval s vážnou nemocí. Historik Hugo Vickers ve své knize Queen Elizabeth II: A Personal History tvrdí, že manžel královny Alžběty II....

14. dubna 2026  13:01

